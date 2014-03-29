Pumpe za odvodnju vode

!Tauchpumpen! Kärcher pumpe za odvodnjavanje brzo i pouzdano pomažu u sušenju i uklanjanju većih količina vode. Uranjajuće pumpe transportiraju hladnu vodu, uz snagu pumpanja do 18.000 l/h. Prljava voda nije nikakav problem za uranjajuće pumpe SDP. One pouzdano odvode vodu zajedno s česticama prljavštine promjera do 30 mm. Kod čiste ili malo zaprljane vode traže se uranjajuće pumpe za bistru vodu iz serije SCP. Moguće je ispumpati vodu čak i do 1 mm. Inteligentni IQ Level senzor pouzdano štiti od štete uslijed vode. Svojim prilagodljivim ritmom pumpanja prilagođavaju se različitim uvjetima i uključuju se u pravi trenutak. Keramička klizna prstenasta brtva jamči posebno dug životni vijek.