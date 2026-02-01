Mop usisavač FCV 2 Natural N
3-u-1 Xtra!Clean – usisava, briše, suši: kompaktni usisavač i mop FCV 2 s baterijom do 25 minuta rada, dva načina čišćenja i prirodnim deterdžentom – idealan za tvrde podove i tepihe.
FCV 2 Natural N: čistoća može biti ovako jednostavna – i ekološki prihvatljiva, zahvaljujući prirodnom deterdžentu za podove RM 538N! Usisavač s krpom 3 u 1 s inovativnom funkcijom Xtra!Clean usisava, briše i suši, čineći čišćenje tvrdih podova, tepiha, pa čak i uklanjanje prolivenih tekućina lakim, štedeći do 50 posto vremena*. Odaberite između dva načina čišćenja – standardnog načina rada s raspodjelom vode i načina rada za suho čišćenje – i uhvatite se u koštac sa svakom prljavštinom, bilo da se radi o prašini, dlakama kućnih ljubimaca ili tvrdokornim mrljama. Vrhunska Hygienic!Spin tehnologija s do 500 okretaja valjka u minuti ne samo da osigurava savršene rezultate brisanja, već i uklanja do 99 posto bakterija** za higijensku čistoću. Osim toga, dugotrajna baterija s do 25 minuta rada za čišćenje do 110 četvornih metara bez prestanka i integrirana funkcija samočišćenja pružaju maksimalnu praktičnost – za jednostavno čišćenje bez prljanja ruku.
Značajke i prednosti
3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenjePrepolovljuje vrijeme čišćenja* i jamči savršenu čistoću! Zahvaljujući integriranoj funkciji usisavanja koja uklanja potrebu za prethodnim usisavanjem. Dva načina čišćenja pokrivaju svaku vrstu prljavštine – čak ni najtvrdokornija prljavština i najveća prolijevanja nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za učinkovito i temeljito čišćenje sve do ruba – čak i na tepisima i prostirkama u suhom načinu rada.
Učinkovita higijenska!Spin tehnologijaDokazano uklanja 99%** svih bakterija za higijenski i čist dom. Valjak se okreće do 500 okretaja u minuti za besprijekorne rezultate brisanja. Pametni sustav s dva spremnika za stalnu opskrbu svježom vodom odvojenom od prljave vode.
Učinkovit dvostupanjski Duo!Pure sustav filtriranjaVišestupanjski sustav filtriranja pouzdano štiti motor od vlage. Izvrsna filtracija s visoko učinkovitim ravnim naboranim filterom – učinkovito hvata čak i najmanje čestice u zraku. Način sušenja idealan za korištenje na tepisima i prostirkama.
Učinkovita litij-ionska baterija Comfort!Cell
- Impresivni rezultati čišćenja zahvaljujući velikim brzinama i optimalnoj usisnoj snazi i učinku brisanja podova.
- Maksimalna sloboda kretanja s do 25 minuta rada baterije – idealno za površine do 110 m².
- Baterija se može brzo zamijeniti tijekom servisiranja za dulji vijek trajanja proizvoda – što štedi novčanik i čuva okoliš.
Čišćenje bez problema s LED zaslonom
- Važne informacije poput preostalog vremena rada ili načina čišćenja uvijek na vidiku.
- Inteligentni prikaz razine spremnika sa zaštitom od prelijevanja i automatskim isključivanjem ako se spremnik prljave vode ne isprazni.
- Jednostavno pražnjenje i punjenje spremnika – bez kontakta s prljavštinom.
Funkcija samočišćenja Hygienic System!Clean
- Učinkovita funkcija samočišćenja s do 550 okretaja valjka u minuti – za brzo i praktično čišćenje bez kontakta s prljavštinom.
- Praktično spremanje uređaja i pribora, čak i tijekom punjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Površinski učinak po punjenju baterije (m²)
|110
|Sadržaj spremnika za svježu vodu (ml)
|800
|Sadržaj spremnika za prljavu vodu (ml)
|425
|Nazivna ulazna snaga (W)
|160
|Pogon
|Motor s četkama
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Radna širina valjka (mm)
|240
|Vrijeme sušenja očišćenog poda (min)
|2
|Napon baterije (V)
|21,6
|Vrijeme rada baterije (min)
|maks. 25
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|160
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|3,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Kärcher usisavači s mopom mogu prepoloviti vrijeme čišćenja jer se uobičajena kućna prljavština može ukloniti s podova u jednom koraku, čime se uklanja potreba za usisavanjem prije brisanja. /
** Na temelju ispitivanja neovisnog ispitnog laboratorija.
Opseg isporuke
- Univerzalni valjak: 1 Komad(a)
- Deterdženti: Prirodno sredstvo za čišćenje podova RM 538N, 500 ml
- Stanica za punjenje, parkiranje i čišćenje
- Četka za čišćenje
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a)
- Spužvasti filter: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Dvostruki sustav filtera
- Način samočišćenja
- Standardni način rada
- Način rada za suho čišćenje
- Pokazivač razine napunjenosti spremnika za prljavu vodu
- Transportni kotači
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Niski tepisi
- Tvrdokorne nečistoće
- Gruba prljavština
- Fina prljavština
- Suha prljavština
- Vlažna prljavština
- Tekućine
- Dlake kućnih ljubimaca