FCV 2 Natural N: čistoća može biti ovako jednostavna – i ekološki prihvatljiva, zahvaljujući prirodnom deterdžentu za podove RM 538N! Usisavač s krpom 3 u 1 s inovativnom funkcijom Xtra!Clean usisava, briše i suši, čineći čišćenje tvrdih podova, tepiha, pa čak i uklanjanje prolivenih tekućina lakim, štedeći do 50 posto vremena*. Odaberite između dva načina čišćenja – standardnog načina rada s raspodjelom vode i načina rada za suho čišćenje – i uhvatite se u koštac sa svakom prljavštinom, bilo da se radi o prašini, dlakama kućnih ljubimaca ili tvrdokornim mrljama. Vrhunska Hygienic!Spin tehnologija s do 500 okretaja valjka u minuti ne samo da osigurava savršene rezultate brisanja, već i uklanja do 99 posto bakterija** za higijensku čistoću. Osim toga, dugotrajna baterija s do 25 minuta rada za čišćenje do 110 četvornih metara bez prestanka i integrirana funkcija samočišćenja pružaju maksimalnu praktičnost – za jednostavno čišćenje bez prljanja ruku.