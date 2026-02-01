Doživite podove toliko čiste da blistaju uz FCV 3 Stone+ i posebno učinkovito očistite sve vrste robusnih kamenih podova zahvaljujući posebnom valjku za kamen i čistaču kamenih podova. Usisavač s krpom 3 u 1 s inovativnom funkcijom Xtra!Clean usisava, briše i suši u jednom koraku, olakšavajući čišćenje tvrdih podova i tepiha, pa čak i uklanjanje prolivenih tekućina, štedeći do 50 posto vremena*. Odaberite između tri načina čišćenja – standardnog načina rada s raspodjelom vode, načina rada za suho i snažnog načina rada Power*** – i uhvatite se u koštac sa svakom prljavštinom, bilo da se radi o prašini, dlakama kućnih ljubimaca ili tvrdokornim mrljama. Vrhunska Hygienic!Spin tehnologija s do 500 okretaja valjka u minuti ne samo da osigurava savršene rezultate brisanja, već i uklanja do 99 posto bakterija** za higijensku čistoću. Osim toga, dugotrajna baterija s do 30 minuta rada za čišćenje do 130 četvornih metara bez prestanka i integrirana funkcija samočišćenja pružaju maksimalnu praktičnost – za jednostavno čišćenje bez prljanja ruku.