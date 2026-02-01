3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenje Prepolovljuje vrijeme čišćenja* i jamči savršenu čistoću! Zahvaljujući integriranoj funkciji usisavanja koja uklanja potrebu za prethodnim usisavanjem. Tri načina čišćenja za pokrivanje svake vrste prljavštine – čak i najtvrdokornija prljavština i najveća prolijevanja nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za učinkovito i temeljito čišćenje sve do ruba – čak i na tepisima i prostirkama u suhom načinu rada. Prepolovljuje vrijeme čišćenja* i jamči savršenu čistoću! Zahvaljujući integriranoj funkciji usisavanja koja uklanja potrebu za prethodnim usisavanjem. Tri načina čišćenja za pokrivanje svake vrste prljavštine – čak i najtvrdokornija prljavština i najveća prolijevanja nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za učinkovito i temeljito čišćenje sve do ruba – čak i na tepisima i prostirkama u suhom načinu rada.

Učinkovita higijenska!Spin tehnologija Dokazano uklanja 99%** svih bakterija za higijenski i čist dom. Valjak se okreće do 500 okretaja u minuti za besprijekorne rezultate brisanja. Pametni sustav s dva spremnika za stalnu opskrbu svježom vodom odvojenom od prljave vode.