Mop usisavač FCV 3 Natural N

3-u-1 Xtra!Clean – usisavanje, brisanje, sušenje: svestrani vakuumski mop s trajanjem baterije od 30 min, Advanced!Power načinom rada i prirodnim deterdžentom – idealan za tvrde podove i tepihe.

Značajke i prednosti
Mop usisavač FCV 3 Natural N: 3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenje
3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenje
Prepolovljuje vrijeme čišćenja* i jamči savršenu čistoću! Zahvaljujući integriranoj funkciji usisavanja koja uklanja potrebu za prethodnim usisavanjem. Tri načina čišćenja za pokrivanje svake vrste prljavštine – čak i najtvrdokornija prljavština i najveća prolijevanja nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za učinkovito i temeljito čišćenje sve do ruba – čak i na tepisima i prostirkama u suhom načinu rada.
Mop usisavač FCV 3 Natural N: Učinkovita higijenska!Spin tehnologija
Učinkovita higijenska!Spin tehnologija
Dokazano uklanja 99%** svih bakterija za higijenski i čist dom. Valjak se okreće do 500 okretaja u minuti za besprijekorne rezultate brisanja. Pametni sustav s dva spremnika za stalnu opskrbu svježom vodom odvojenom od prljave vode.
Mop usisavač FCV 3 Natural N: Ultra snažan Advanced!Power način rada
Ultra snažan Advanced!Power način rada
Uklanja čak i najtvrdokorniju osušenu prljavštinu s 60% većom usisnom snagom i 20% većom distribucijom vode u odnosu na standardni način rada. Podovi se suše u tren oka tako da se po njima može odmah hodati.
Učinkovit dvostupanjski Duo!Pure sustav filtriranja
  • Višestupanjski sustav filtriranja pouzdano štiti motor od vlage.
  • Izvrsna filtracija s visoko učinkovitim ravnim naboranim filterom – učinkovito hvata čak i najmanje čestice u zraku.
  • Način sušenja idealan za korištenje na tepisima i prostirkama.
Učinkovita litij-ionska baterija Comfort!Cell
  • Impresivni rezultati čišćenja zahvaljujući velikim brzinama i optimalnoj usisnoj snazi ​​i učinku brisanja podova.
  • Maksimalna sloboda kretanja s do 30 minuta rada baterije – idealno za površine do 130 m².
  • Baterija se može brzo zamijeniti tijekom servisiranja za dulji vijek trajanja proizvoda – što štedi novčanik i čuva okoliš.
Čišćenje bez problema s LED zaslonom
  • Važne informacije poput preostalog vremena rada ili načina čišćenja uvijek na vidiku.
  • Inteligentni prikaz razine spremnika sa zaštitom od prelijevanja i automatskim isključivanjem ako se spremnik prljave vode ne isprazni.
  • Jednostavno pražnjenje i punjenje spremnika – bez kontakta s prljavštinom.
Funkcija samočišćenja Hygienic System!Clean
  • Učinkovita funkcija samočišćenja s do 550 okretaja valjka u minuti – za brzo i praktično čišćenje bez kontakta s prljavštinom.
  • Praktično spremanje uređaja i pribora, čak i tijekom punjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Površinski učinak po punjenju baterije (m²) 130
Sadržaj spremnika za svježu vodu (ml) 800
Sadržaj spremnika za prljavu vodu (ml) 425
Nazivna ulazna snaga (W) 160
Pogon Motor s četkama
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50
Radna širina valjka (mm) 240
Vrijeme sušenja očišćenog poda (min) 2
Napon baterije (V) 21,6
Vrijeme rada baterije (min) maks. 30
Vrijeme punjenja baterije (min) 180
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 3,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1138 x 268 x 280

* Kärcher usisavači s mopom mogu prepoloviti vrijeme čišćenja jer se uobičajena kućna prljavština može ukloniti s podova u jednom koraku, čime se uklanja potreba za usisavanjem prije brisanja. /
** Na temelju ispitivanja neovisnog ispitnog laboratorija. /
*** Napredni!Power način rada uklanja čak i najtvrdokorniju osušenu prljavštinu sa 60 posto većom usisnom snagom i 20 posto većim volumenom vode u usporedbi sa standardnim načinom rada.

Opseg isporuke

  • Univerzalni valjak: 1 Komad(a)
  • Deterdženti: Prirodno sredstvo za čišćenje podova RM 538N, 500 ml
  • Stanica za punjenje, parkiranje i čišćenje
  • Četka za čišćenje
  • Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a)
  • Spužvasti filter: 1 Komad(a)

Oprema

  • Sustav s dva spremnika
  • Dvostruki sustav filtera
  • Način samočišćenja
  • Standardni način rada
  • Način rada za snagu
  • Način rada za suho čišćenje
  • Pokazivač razine napunjenosti spremnika za prljavu vodu
  • Transportni kotači
Mop usisavač FCV 3 Natural N
Mop usisavač FCV 3 Natural N
Mop usisavač FCV 3 Natural N
Videos
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Na tepisima s niskim vlaknima
  • Tvrdokorne nečistoće
  • Gruba prljavština
  • Fina prljavština
  • Suha prljavština
  • Vlažna prljavština
  • Tekućine
  • Dlake kućnih ljubimaca
Pribor
Sredstva za čišćenje
