Mop usisavač FCV 4 Natural N
3 u 1 Xtra!Clean – usisava, briše, suši: pametni usisavač i mop FCV 4 s baterijom od 45 minuta i senzorom prljavštine Dynamic!Control – čak i na tepisima.
Otkrijte FCV 4 – svestrani uređaj koji će revolucionirati način na koji čistite svoje podove! Usisavač s krpom 3 u 1 s inovativnom Xtra!Clean funkcijom usisava, briše i suši, čineći čišćenje tvrdih podova, tepiha, pa čak i prolivenih tekućina lakim, štedeći do 50 posto vremena*. Odaberite između četiri načina čišćenja – automatskog načina rada s Dynamic!Control senzorom prljavštine, pametnog načina rada Stair!Assist, načina rada za sušenje i snažnog Advanced!Power načina rada*** – i uhvatite se u koštac sa svakom prljavštinom, bilo da se radi o prašini, dlakama kućnih ljubimaca ili tvrdokornim mrljama. Vrhunska Hygienic!Spin tehnologija s do 500 okretaja valjka u minuti ne samo da osigurava savršene rezultate brisanja, već i uklanja do 99 posto bakterija** za higijensku čistoću. Snažan BLDC motor i dugotrajna baterija s do 45 minuta rada čiste do 200 četvornih metara bez prestanka. Također ima 3,2-inčni Vision!Clean zaslon, funkciju automatskog pokretanja/zaustavljanja i funkciju samočišćenja, kao i perivi Pure!Roll valjak za maksimalnu praktičnost – bez ikakvog kontakta s prljavštinom.
Značajke i prednosti
3-u-1 Xtra!Clean funkcija: brisanje, usisavanje i sušenjePrepolovljuje vrijeme čišćenja* i jamči savršenu čistoću! Zahvaljujući integriranoj funkciji usisavanja koja uklanja potrebu za prethodnim usisavanjem. Četiri načina čišćenja pokrivaju svaku vrstu prljavštine – čak i najtvrdokornija prljavština i najveća prolijevanja nisu problem. Prilagođava se različitim podovima za učinkovito i temeljito čišćenje sve do ruba – čak i na tepisima i prostirkama u suhom načinu rada.
Učinkovita higijenska!Spin tehnologijaDokazano uklanja 99%** svih bakterija za higijenski i čist dom. Valjak se okreće do 500 okretaja u minuti za besprijekorne rezultate brisanja. Pametni sustav s dva spremnika za stalnu opskrbu svježom vodom odvojenom od prljave vode.
Inteligentno čišćenje s Dynamic!Control i Vision!CleanInteligentni automatski način rada sa senzorom za prljavštinu Dynamic!Control automatski prilagođava usisnu snagu i količinu vode stupnju zaprljanosti – za maksimalno vrijeme rada. Važne informacije poput preostalog vremena rada ili načina čišćenja uvijek su vidljive na velikom 3,2-inčnom Vision!Clean zaslonu. Inteligentni prikaz razine spremnika sa zaštitom od prelijevanja i automatskim isključivanjem ako se spremnik prljave vode ne isprazni.
Pametni način čišćenja Stair!Assist i automatsko pokretanje/zaustavljanje
- Pauze u čišćenju nisu problem zahvaljujući funkciji automatskog pokretanja/zaustavljanja – bilo kada, bilo gdje.
- Očistite stepenice i uske prostore s lakoćom, iz bilo kojeg položaja, čak i pod kutom od 90°, zahvaljujući načinu rada Stair!Assist s deaktiviranom funkcijom auto-start/stop.
Ultra snažan Advanced!Power način rada
- Uklanja čak i najtvrdokorniju osušenu prljavštinu s dvostruko većom usisnom snagom i 20% većom raspodjelom vode nego u automatskom načinu rada.
- Podovi se suše u tren oka tako da se po njima može odmah hodati.
Snažan BLDC motor i učinkovita Comfort!Cell baterija
- Najsuvremenija tehnologija motora bez četkica za dugi vijek trajanja, visoku pouzdanost i impresivnu usisnu snagu i performanse brisanja podova pri velikim brzinama.
- Maksimalna sloboda kretanja s trajanjem baterije do 45 minuta – idealno za površine do 200 m².
- Baterija se može brzo zamijeniti tijekom servisiranja za dulji vijek trajanja proizvoda – što štedi novčanik i čuva okoliš.
Učinkovit dvostupanjski Duo!Pure sustav filtriranja
- Višestupanjski sustav filtriranja pouzdano štiti motor od vlage.
- Izvrsna filtracija s visoko učinkovitim ravnim naboranim filterom – učinkovito hvata čak i najmanje čestice u zraku.
- Način sušenja idealan za korištenje na tepisima i prostirkama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijski uređaj
|Površinski učinak po punjenju baterije (m²)
|200
|Sadržaj spremnika za svježu vodu (ml)
|750
|Sadržaj spremnika za prljavu vodu (ml)
|450
|Nazivna ulazna snaga (W)
|180
|Pogon
|Motor bez četkica
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50
|Radna širina valjka (mm)
|250
|Vrijeme sušenja očišćenog poda (min)
|min. 2
|Napon baterije (V)
|18
|Vrijeme rada baterije (min)
|maks. 45
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|240
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|4,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|278 x 232 x 1130
* Kärcher usisavači s mopom mogu prepoloviti vrijeme čišćenja jer se uobičajena kućna prljavština može ukloniti s podova u jednom koraku, čime se uklanja potreba za usisavanjem prije brisanja. /
** Na temelju ispitivanja neovisnog ispitnog laboratorija. /
*** Način rada Advanced!Power uklanja čak i najtvrdokorniju osušenu prljavštinu dvostruko većom snagom usisavanja i 20 posto većim volumenom vode u usporedbi s automatskim načinom rada.
Opseg isporuke
- Univerzalni valjak: 1 Komad(a)
- Deterdženti: Prirodno sredstvo za čišćenje podova RM 538N, 500 ml
- Stanica za punjenje, parkiranje i čišćenje
- Četka za čišćenje
- Filtar s ravnim naborima: 1 Komad(a)
- Spužvasti filter: 1 Komad(a)
Oprema
- Sustav s dva spremnika
- Dvostruki sustav filtera
- Način samočišćenja
- Automatski način rada
- Način rada za stepenice
- Način rada za snagu
- Način rada za suho čišćenje
- Pokazivač razine napunjenosti spremnika za svježu vodu
- Pokazivač razine napunjenosti spremnika za prljavu vodu
- Transportni kotači
- Ručka za nošenje
Videos
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Na tepisima s niskim vlaknima
- Tvrdokorne nečistoće
- Gruba prljavština
- Fina prljavština
- Suha prljavština
- Vlažna prljavština
- Tekućine
- Dlake kućnih ljubimaca