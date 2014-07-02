Sredstvo za njegu lakiranog parketa/laminata/pluta RM 531, 1l
Optimalna njega i zaštita lakiranog parketa, laminata i pluta. Uklanja tragove od hodanja, obnavlja zaštitni film i pod dobiva svilenkasti sjaj. Napomena: nakon nanošenja ostaviti 24 h da se stvrdne, ne nanositi vodu, ne micati namještaj, ne hodati u cipelama. Čuvati zaštićeno od smrzavanja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (l)
|1
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|100 x 100 x 215
Područja primjene
- Brušeni parket
- Laminatni podovi
- Podovi od pluta