Sredstvo za njegu lakiranog parketa/laminata/pluta RM 531, 1l

Optimalna njega i zaštita lakiranog parketa, laminata i pluta. Uklanja tragove od hodanja, obnavlja zaštitni film i pod dobiva svilenkasti sjaj. Napomena: nakon nanošenja ostaviti 24 h da se stvrdne, ne nanositi vodu, ne micati namještaj, ne hodati u cipelama. Čuvati zaštićeno od smrzavanja.