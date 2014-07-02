Sredstvo za njegu lakiranog parketa/laminata/pluta RM 531, 1l

Optimalna njega i zaštita lakiranog parketa, laminata i pluta. Uklanja tragove od hodanja, obnavlja zaštitni film i pod dobiva svilenkasti sjaj. Napomena: nakon nanošenja ostaviti 24 h da se stvrdne, ne nanositi vodu, ne micati namještaj, ne hodati u cipelama. Čuvati zaštićeno od smrzavanja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 6
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 100 x 100 x 215
Područja primjene
  • Brušeni parket
  • Laminatni podovi
  • Podovi od pluta
