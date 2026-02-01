Sredstvo za pjeskarenje (vreća), 25kg

Fino sredstvo za pjeskarenje (granulacija 0,2 – 0,8 mm) za nježno čišćenje klinkera, opeke, čelika, tvrdog drva i betona. Najprikladnije za radove uklanjanja hrđe i odstranjivanja laka.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (kg) 25
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 25,1
Svojstva
  • za tretiranje površina male hrapavosti
  • Za radove zbrinjavanja i odstranjivanja laka
  • Sitna granulacija 0,2 - 0,8 mm
  • Primjena u Kärcher sustavima za pjeskarenje i pištoljima za pjeskarenje
  • Sredstvo za pjeskarenje od aluminijskog silikata
  • Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Sredstvo za pjeskarenje (vreća), 25kg
Područja primjene
  • Klinker
  • Opeka
  • Čelik
  • Tvrdo drvo
  • Beton
Pribor
