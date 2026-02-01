Sredstvo za pjeskarenje (vreća), 25kg
Fino sredstvo za pjeskarenje (granulacija 0,2 – 0,8 mm) za nježno čišćenje klinkera, opeke, čelika, tvrdog drva i betona. Najprikladnije za radove uklanjanja hrđe i odstranjivanja laka.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (kg)
|25
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|25,1
Svojstva
- za tretiranje površina male hrapavosti
- Za radove zbrinjavanja i odstranjivanja laka
- Sitna granulacija 0,2 - 0,8 mm
- Primjena u Kärcher sustavima za pjeskarenje i pištoljima za pjeskarenje
- Sredstvo za pjeskarenje od aluminijskog silikata
- Prilagođeno Kärcher uređajima uz zajamčenu kompatibilnost materijala
- Proizvedeno u Njemačkoj
Područja primjene
- Klinker
- Opeka
- Čelik
- Tvrdo drvo
- Beton