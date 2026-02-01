Usisavač za prozore WV 1
Čini čišćenje prozora bez napora, bez tragova i tri puta brže nego prije: WV 1 Window Vac iz Kärchera.
U usporedbi s konvencionalnim metodama, praktični WV 1 Window Vac iz Kärchera čini čišćenje bez napora, bez tragova i tri puta brže nego prije. Voda se pouzdano usisava s prozora – bez kapanja prljave vode i bez tragova. Nadalje, zahvaljujući praktičnom radu na baterije i kompaktnom dizajnu, WV 1 jamči maksimalnu fleksibilnost prilikom čišćenja svih glatkih kućanskih površina.
Značajke i prednosti
Mala težinaUdobno i lako leži u ruci bez izazivanja boli.
Kompaktan i praktičanOvaj mali, praktični uređaj čini čišćenje glatkih površina sada još ugodnijim.
LED prikaz u vidnom poljuLako upravljanje energijom: LED prikaz integriran u prekidaču za uključenje/isključenje pravovremeno dojavljuje kada je potrebno puniti akumulator.
Višestruka primjena
- Usisavač za prozore može se koristiti za sve glatke površine kao što su pločice, ogledala ili tuš kabine.
Tri puta brže
- Uz pomoć akumulatorskog usisavača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
- Zahvaljujući električnom usisavanju vode, kapanje vode sada je stvar prošlosti. Za blistavo čiste prozore.
Apsolutno higijenski
- Brzo i jednostavno pražnjenje spremnika bez kontakta s prljavom vodom.
Original
- Originalna Kärcher kvaliteta od izumitelja usisavača za prozore.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina usisne mlaznice (mm)
|250
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml)
|100
|Vrijeme rada baterije (min)
|25
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|150
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 70
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina s baterijom (kg)
|0,5
|Težina bez pribora (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|130 x 250 x 275
Oprema
- Usisna mlaznica
Područja primjene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice