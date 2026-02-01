Usisavač za prozore WV 1

Čini čišćenje prozora bez napora, bez tragova i tri puta brže nego prije: WV 1 Window Vac iz Kärchera.

U usporedbi s konvencionalnim metodama, praktični WV 1 Window Vac iz Kärchera čini čišćenje bez napora, bez tragova i tri puta brže nego prije. Voda se pouzdano usisava s prozora – bez kapanja prljave vode i bez tragova. Nadalje, zahvaljujući praktičnom radu na baterije i kompaktnom dizajnu, WV 1 jamči maksimalnu fleksibilnost prilikom čišćenja svih glatkih kućanskih površina.

Značajke i prednosti
Usisavač za prozore WV 1: Mala težina
Mala težina
Udobno i lako leži u ruci bez izazivanja boli.
Usisavač za prozore WV 1: Kompaktan i praktičan
Kompaktan i praktičan
Ovaj mali, praktični uređaj čini čišćenje glatkih površina sada još ugodnijim.
Usisavač za prozore WV 1: LED prikaz u vidnom polju
LED prikaz u vidnom polju
Lako upravljanje energijom: LED prikaz integriran u prekidaču za uključenje/isključenje pravovremeno dojavljuje kada je potrebno puniti akumulator.
Višestruka primjena
  • Usisavač za prozore može se koristiti za sve glatke površine kao što su pločice, ogledala ili tuš kabine.
Tri puta brže
  • Uz pomoć akumulatorskog usisavača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
  • Zahvaljujući električnom usisavanju vode, kapanje vode sada je stvar prošlosti. Za blistavo čiste prozore.
Apsolutno higijenski
  • Brzo i jednostavno pražnjenje spremnika bez kontakta s prljavom vodom.
Original
  • Originalna Kärcher kvaliteta od izumitelja usisavača za prozore.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina usisne mlaznice (mm) 250
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml) 100
Vrijeme rada baterije (min) 25
Vrijeme punjenja baterije (min) 150
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 70
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina s baterijom (kg) 0,5
Težina bez pribora (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 130 x 250 x 275

Oprema

  • Usisna mlaznica
Usisavač za prozore WV 1
Područja primjene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH