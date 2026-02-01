U usporedbi s konvencionalnim metodama, praktični WV 1 Window Vac iz Kärchera čini čišćenje bez napora, bez tragova i tri puta brže nego prije. Voda se pouzdano usisava s prozora – bez kapanja prljave vode i bez tragova. Nadalje, zahvaljujući praktičnom radu na baterije i kompaktnom dizajnu, WV 1 jamči maksimalnu fleksibilnost prilikom čišćenja svih glatkih kućanskih površina.