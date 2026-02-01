Usisavač za prozore WV 1 Plus

Uz WV 1 Plus Window Vac i bočicu s raspršivačem s krpom od mikrovlakana, možete čistiti svoje prozore bez napora i tri puta brže nego prije, s rezultatima bez tragova.

WV 1 Plus Window Vac iz Kärchera osigurava čiste prozore bez tragova, a također štedi mnogo vremena i truda. Inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i brisača jamči izuzetno učinkovito čišćenje. Praktičan uređaj tada nema problema s usisavanjem vode s prozora svaki put kada ga koristite – bez kapanja prljave vode i bez tragova. U usporedbi s konvencionalnim metodama, ručno čišćenje osjetno je lakše i tri puta brže nego prije. Prikladan rad na baterije i kompaktan dizajn jamče maksimalnu fleksibilnost prilikom čišćenja svih glatkih kućanskih površina. Isprobajte i uvjerite se!

Značajke i prednosti
Usisavač za prozore WV 1 Plus: Mala težina
Mala težina
Usisavač za prozore WV 1 Plus: Kompaktan i praktičan
Kompaktan i praktičan
Usisavač za prozore WV 1 Plus: LED prikaz u vidnom polju
LED prikaz u vidnom polju
Višestruka primjena
Tri puta brže
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
Apsolutno higijenski
Original
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina usisne mlaznice (mm) 250
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml) 100
Vrijeme rada baterije (min) 25
Vrijeme punjenja baterije (min) 150
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 70
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina s baterijom (kg) 0,5
Težina bez pribora (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 130 x 250 x 275

Opseg isporuke

  • Boca s raspršivačem Standard s navlakom za brisanje od mikrovlakana
  • Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 20 ml

Oprema

  • Usisna mlaznica
Usisavač za prozore WV 1 Plus
Usisavač za prozore WV 1 Plus
Videos
Područja primjene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
