Usisavač za prozore WV 1 Plus
Uz WV 1 Plus Window Vac i bočicu s raspršivačem s krpom od mikrovlakana, možete čistiti svoje prozore bez napora i tri puta brže nego prije, s rezultatima bez tragova.
WV 1 Plus Window Vac iz Kärchera osigurava čiste prozore bez tragova, a također štedi mnogo vremena i truda. Inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i brisača jamči izuzetno učinkovito čišćenje. Praktičan uređaj tada nema problema s usisavanjem vode s prozora svaki put kada ga koristite – bez kapanja prljave vode i bez tragova. U usporedbi s konvencionalnim metodama, ručno čišćenje osjetno je lakše i tri puta brže nego prije. Prikladan rad na baterije i kompaktan dizajn jamče maksimalnu fleksibilnost prilikom čišćenja svih glatkih kućanskih površina. Isprobajte i uvjerite se!
Značajke i prednosti
Mala težina
Kompaktan i praktičan
LED prikaz u vidnom polju
Višestruka primjena
Tri puta brže
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
Apsolutno higijenski
Original
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina usisne mlaznice (mm)
|250
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml)
|100
|Vrijeme rada baterije (min)
|25
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|150
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 70
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina s baterijom (kg)
|0,5
|Težina bez pribora (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|130 x 250 x 275
Opseg isporuke
- Boca s raspršivačem Standard s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 20 ml
Oprema
- Usisna mlaznica
Videos
Područja primjene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice