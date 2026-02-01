WV 1 Plus Window Vac iz Kärchera osigurava čiste prozore bez tragova, a također štedi mnogo vremena i truda. Inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i brisača jamči izuzetno učinkovito čišćenje. Praktičan uređaj tada nema problema s usisavanjem vode s prozora svaki put kada ga koristite – bez kapanja prljave vode i bez tragova. U usporedbi s konvencionalnim metodama, ručno čišćenje osjetno je lakše i tri puta brže nego prije. Prikladan rad na baterije i kompaktan dizajn jamče maksimalnu fleksibilnost prilikom čišćenja svih glatkih kućanskih površina. Isprobajte i uvjerite se!