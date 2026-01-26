Usisavač za prozore WV 2 Plus
Jednostavan za rukovanje, bez kapanja vode zahvaljujući usisu i velika ušteda vremena – s originalnim Window Vac setom iz Kärchera, prozori su blistavo čisti i bez tragova u trenu.
S inovativnim Window Vac, Kärcher je napravio revoluciju u čišćenju prozora. Kada koristite originalni Kärcher Window Vac, čišćenje postaje dječja igra, štedeći vam mnogo vremena i truda. Zahvaljujući električnom usisavanju, dosada zbog kapanja vode sada je stvar prošlosti. Inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno s funkcijom usisavanja Window Vac, osigurava iznimno učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Nadalje, praktični i ergonomski Kärcher Window Vac omogućuje posebno higijensko čišćenje prozora jer nema izravnog kontakta s prljavom vodom.
Značajke i prednosti
Brzo pražnjenjeSpremnik za prljavu vodu može se po potrebi uvijek jednostavno i brzo isprazniti.
Izmjenjiva usisna mlaznicaOvisno o veličini površine za čišćenje, moguće je priključiti malu i veliku usisnu mlaznicu.
LED prikaz u vidnom poljuLako upravljanje energijom: LED prikaz integriran u prekidaču za uključenje/isključenje pravovremeno dojavljuje kada je potrebno puniti akumulator.
Lagan i tih
- Mala težina i ugodna glasnoća s WV 2 sada pranje prozora čine još praktičnijim.
Original
- Originalna Kärcher kvaliteta od izumitelja usisavača za prozore.
Tri puta brže
- Pomoću akumulatorskog usisavača za prozore čišćenje prozora je tri puta brže u odnosu na uobičajene metode.
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
- Zahvaljujući električnom usisavanju vode, naporno kapanje sada je zauvijek prošlost. Za blistavo čiste prozore.
Apsolutno higijenski
- Brzo i jednostavno pražnjenje spremnika bez kontakta s prljavom vodom.
Višestruka primjena
- Usisavač za prozore može se koristiti za sve glatke površine kao što su pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina usisne mlaznice (mm)
|280
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml)
|100
|Vrijeme rada baterije (min)
|35
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|230
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 105
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina s baterijom (kg)
|0,6
|Težina bez pribora (kg)
|0,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|120 x 280 x 320
Opseg isporuke
- Boca s raspršivačem Standard s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 20 ml
Oprema
- Usisna mlaznica
- Mogućnost izmjene usisne mlaznice
Videos
Područja primjene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice