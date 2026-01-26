S inovativnim Window Vac, Kärcher je napravio revoluciju u čišćenju prozora. Kada koristite originalni Kärcher Window Vac, čišćenje postaje dječja igra, štedeći vam mnogo vremena i truda. Zahvaljujući električnom usisavanju, dosada zbog kapanja vode sada je stvar prošlosti. Inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno s funkcijom usisavanja Window Vac, osigurava iznimno učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Nadalje, praktični i ergonomski Kärcher Window Vac omogućuje posebno higijensko čišćenje prozora jer nema izravnog kontakta s prljavom vodom. Zahvaljujući dodatnoj uskoj usisnoj mlaznici, također može bez napora doseći manja ili teško dostupna područja poput onih koje možete pronaći s rešetkastim prozorima ili vitrinama, na primjer. Rezultat? Više nema ograničenja u čišćenju.