Usisavač za prozore WV 2 Plus N

Jednostavan za rukovanje, bez kapanja vode zahvaljujući usisu i velika ušteda vremena – s originalnim Window Vac setom iz Kärchera, prozori su blistavo čisti i bez tragova u trenu.

S inovativnim Window Vac, Kärcher je napravio revoluciju u čišćenju prozora. Kada koristite originalni Kärcher Window Vac, čišćenje postaje dječja igra, štedeći vam mnogo vremena i truda. Zahvaljujući električnom usisavanju, dosada zbog kapanja vode sada je stvar prošlosti. Inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno s funkcijom usisavanja Window Vac, osigurava iznimno učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Nadalje, praktični i ergonomski Kärcher Window Vac omogućuje posebno higijensko čišćenje prozora jer nema izravnog kontakta s prljavom vodom. Zahvaljujući dodatnoj uskoj usisnoj mlaznici, također može bez napora doseći manja ili teško dostupna područja poput onih koje možete pronaći s rešetkastim prozorima ili vitrinama, na primjer. Rezultat? Više nema ograničenja u čišćenju.

Značajke i prednosti
Usisavač za prozore WV 2 Plus N: Brzo pražnjenje
Brzo pražnjenje
Spremnik za prljavu vodu može se po potrebi uvijek jednostavno i brzo isprazniti.
Usisavač za prozore WV 2 Plus N: Izmjenjiva usisna mlaznica
Izmjenjiva usisna mlaznica
Ovisno o veličini površine za čišćenje, moguće je priključiti malu i veliku usisnu mlaznicu.
Usisavač za prozore WV 2 Plus N: LED prikaz u vidnom polju
LED prikaz u vidnom polju
Lako upravljanje energijom: LED prikaz integriran u prekidaču za uključenje/isključenje pravovremeno dojavljuje kada je potrebno puniti akumulator.
Lagan i tih
  • Mala težina i ugodna glasnoća s WV 2 sada pranje prozora čine još praktičnijim.
Original
  • Originalna Kärcher kvaliteta od izumitelja usisavača za prozore.
Tri puta brže
  • Pomoću akumulatorskog usisavača za prozore čišćenje prozora je tri puta brže u odnosu na uobičajene metode.
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
  • Zahvaljujući električnom usisavanju vode, naporno kapanje sada je zauvijek prošlost. Za blistavo čiste prozore.
Apsolutno higijenski
  • Brzo i jednostavno pražnjenje spremnika bez kontakta s prljavom vodom.
Višestruka primjena
  • Usisavač za prozore može se koristiti za sve glatke površine kao što su pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina usisne mlaznice (mm) 280
Radna širina uske usisne mlaznice (mm) 170
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml) 100
Vrijeme rada baterije (min) 35
Vrijeme punjenja baterije (min) 230
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 105
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina s baterijom (kg) 0,6
Težina bez pribora (kg) 0,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 120 x 280 x 320

Opseg isporuke

  • Boca s raspršivačem Standard s navlakom za brisanje od mikrovlakana
  • Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 20 ml
  • Uska usisna mlaznica

Oprema

  • Usisna mlaznica
  • Mogućnost izmjene usisne mlaznice
Usisavač za prozore WV 2 Plus N
Područja primjene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Tuš kabina/kada
Pribor
Sredstva za čišćenje
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH