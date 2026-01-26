Usisavač za prozore WV 6 Plus

Još fleksibilniji u pogledu upotrebe i s inovativnom tehnologijom oštrica: WV 6 Plus Window Vac na baterije za čiste prozore bez ikakvih mrlja, mrlja i pruga u tren oka.

Kärcher je ponovno poboljšao izvorni Window Vac i razvio još fleksibilniji model s inovativnom tehnologijom oštrica i duljim trajanjem baterije – WV 6 Plus. Nova duža usisna oštrica omogućuje uklanjanje viška tekućine s cijelih površina u samo jednom punjenju. Iznimno dugo vrijeme rada baterije Window Vac-a od 100 minuta znači da možete raditi još dulje. Možete precizno planirati svoje čišćenje zahvaljujući zaslonu koji prikazuje preostale minute vremena rada. Kao i obično, inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno s funkcijom usisavanja na Window Vac-u, jamči iznimno učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Ergonomski WV 6 Plus Window Vac tvrtke Kärcher također vam omogućuje da očistite svoje prozore na posebno higijenski način, jer ne dolazite u izravan kontakt s prljavom vodom.

Značajke i prednosti
Usisavač za prozore WV 6 Plus: Poboljšana tehnologija gumenih traka
Poboljšana tehnologija gumenih traka
Inovativna duga gumena traka čini čišćenje još fleksibilnijim - idealno za primjenu u blizini poda.
Usisavač za prozore WV 6 Plus: Posebno dugotrajna baterija
Posebno dugotrajna baterija
Posebno dugo trajanje od 100 minuta jamči čišćenje bez prekidanja.
Usisavač za prozore WV 6 Plus: Odvojiva gumena traka
Odvojiva gumena traka
Odvojivu gumicu je nakon svakog čišćenja moguće jednostavno izvaditi iz usisne mlaznice i očistiti.
Higijensko i brzo pražnjenje spremnika
  • Brzo i jednostavno pražnjenje spremnika bez kontakta s prljavom vodom.
Ugodno tiho
  • Minimalna bučnost usisavača za prozore sada čini rad još ugodnijim.
Zaslon za prikaz preostalog trajanja baterije točno u minutu
  • Prikaz napunjenosti baterije omogućuje uvid u preostalo trajanja baterije točno u minutu. Moguće je bolje planiranje čišćenja.
Original
  • Originalna Kärcher kvaliteta od izumitelja usisavača za prozore.
Tri puta brže
  • Uz pomoć akumulatorskog usisavača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
  • Zahvaljujući električnom usisavanju vode, naporno kapanje sada je zauvijek prošlost. Za blistavo čiste prozore.
Višestruka primjena
  • Prikladno za sve glatke površine kao što su pločice, zrcala ili tuš kabine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina usisne mlaznice (mm) 280
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml) 150
Vrijeme rada baterije (min) 100
Vrijeme punjenja baterije (min) 170
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 300
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina s baterijom (kg) 0,8
Težina bez pribora (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 126 x 280 x 310

Opseg isporuke

  • Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
  • Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 20 ml

Oprema

  • Usisna mlaznica
  • Mogućnost izmjene usisne mlaznice
Usisavač za prozore WV 6 Plus
Videos
Područja primjene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
