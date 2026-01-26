Usisavač za prozore WV 6 Plus
Još fleksibilniji u pogledu upotrebe i s inovativnom tehnologijom oštrica: WV 6 Plus Window Vac na baterije za čiste prozore bez ikakvih mrlja, mrlja i pruga u tren oka.
Kärcher je ponovno poboljšao izvorni Window Vac i razvio još fleksibilniji model s inovativnom tehnologijom oštrica i duljim trajanjem baterije – WV 6 Plus. Nova duža usisna oštrica omogućuje uklanjanje viška tekućine s cijelih površina u samo jednom punjenju. Iznimno dugo vrijeme rada baterije Window Vac-a od 100 minuta znači da možete raditi još dulje. Možete precizno planirati svoje čišćenje zahvaljujući zaslonu koji prikazuje preostale minute vremena rada. Kao i obično, inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno s funkcijom usisavanja na Window Vac-u, jamči iznimno učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Ergonomski WV 6 Plus Window Vac tvrtke Kärcher također vam omogućuje da očistite svoje prozore na posebno higijenski način, jer ne dolazite u izravan kontakt s prljavom vodom.
Značajke i prednosti
Poboljšana tehnologija gumenih trakaInovativna duga gumena traka čini čišćenje još fleksibilnijim - idealno za primjenu u blizini poda.
Posebno dugotrajna baterijaPosebno dugo trajanje od 100 minuta jamči čišćenje bez prekidanja.
Odvojiva gumena trakaOdvojivu gumicu je nakon svakog čišćenja moguće jednostavno izvaditi iz usisne mlaznice i očistiti.
Higijensko i brzo pražnjenje spremnika
- Brzo i jednostavno pražnjenje spremnika bez kontakta s prljavom vodom.
Ugodno tiho
- Minimalna bučnost usisavača za prozore sada čini rad još ugodnijim.
Zaslon za prikaz preostalog trajanja baterije točno u minutu
- Prikaz napunjenosti baterije omogućuje uvid u preostalo trajanja baterije točno u minutu. Moguće je bolje planiranje čišćenja.
Original
- Originalna Kärcher kvaliteta od izumitelja usisavača za prozore.
Tri puta brže
- Uz pomoć akumulatorskog usisavača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
- Zahvaljujući električnom usisavanju vode, naporno kapanje sada je zauvijek prošlost. Za blistavo čiste prozore.
Višestruka primjena
- Prikladno za sve glatke površine kao što su pločice, zrcala ili tuš kabine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina usisne mlaznice (mm)
|280
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml)
|150
|Vrijeme rada baterije (min)
|100
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|170
|Vrsta baterije
|Litij-ionska baterija
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 300
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina s baterijom (kg)
|0,8
|Težina bez pribora (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|1,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|126 x 280 x 310
Opseg isporuke
- Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 20 ml
Oprema
- Usisna mlaznica
- Mogućnost izmjene usisne mlaznice
Videos
Područja primjene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice