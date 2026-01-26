Kärcher je ponovno poboljšao izvorni Window Vac i razvio još fleksibilniji model s inovativnom tehnologijom oštrica i duljim trajanjem baterije – WV 6 Plus. Nova duža usisna oštrica omogućuje uklanjanje viška tekućine s cijelih površina u samo jednom punjenju. Iznimno dugo vrijeme rada baterije Window Vac-a od 100 minuta znači da možete raditi još dulje. Možete precizno planirati svoje čišćenje zahvaljujući zaslonu koji prikazuje preostale minute vremena rada. Kao i obično, inteligentna kombinacija boce s raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno s funkcijom usisavanja na Window Vac-u, jamči iznimno učinkovito čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Ergonomski WV 6 Plus Window Vac tvrtke Kärcher također vam omogućuje da očistite svoje prozore na posebno higijenski način, jer ne dolazite u izravan kontakt s prljavom vodom.