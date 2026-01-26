Usisavač za prozore WV 7 Signature Line

Bežični usisivač za prozore WV 7 Signature Line s inovativnim usisnim rubom za fleksibilnu upotrebu. S bocom s raspršivačem, dvije krpe, deterdžentom i ekskluzivnom kutijom za pohranu.

Samo naši najinovativniji proizvodi visokih performansi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Nova linija WV 7 Signature: prepoznatljiva na prvi pogled kao najbolji uređaj u svojoj Kärcher kategoriji proizvoda i naše novo mjerilo u usisivačima za prozore. Njegov elegantan dizajn, sveden na najvažnije, čini čišćenje još praktičnijim i lakšim. Uz jedinstvene značajke kao što su podrška za aplikacije za početno pokretanje, savjete za čišćenje i još mnogo toga, kao i poboljšanu oštricu brisača, još je lakše vratiti prozorima i svim glatkim površinama WOW faktor.

Potpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
Za praktično skladištenje sastavljenog čistača prozora uklj. pribor.
Inovativna duga gumena traka čini čišćenje još fleksibilnijim - idealno za primjenu u blizini poda.
Zaslon za prikaz preostalog trajanja baterije točno u minutu
  • Posebno dugo trajanje od 100 minuta jamči čišćenje bez prekidanja.
Ergonomski dizajn
  • Kompaktan i lagan s ergonomskom ručkom za maksimalnu udobnost.
Odvojiva gumena traka
  • Odvojivu gumicu je nakon svakog čišćenja moguće jednostavno izvaditi iz usisne mlaznice i očistiti.
Higijensko i brzo pražnjenje spremnika
  • Higijensko vađenje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez kontakta s nečistoćom.
Tri puta brže
  • Uz pomoć akumulatorskog usisavača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
  • Zahvaljujući električnom usisavanju vode, naporno kapanje sada je zauvijek prošlost. Za blistavo čiste prozore.
Višestruka primjena
  • Prikladno za sve glatke površine kao što su pločice, zrcala ili tuš kabine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina usisne mlaznice (mm) 280
Radna širina uske usisne mlaznice (mm) 170
Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml) 150
Vrijeme rada baterije (min) 100
Vrijeme punjenja baterije (min) 170
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 300
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bijela
Težina bez pribora (kg) 0,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 126 x 280 x 310

Opseg isporuke

  • Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
  • Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 20 ml
  • Uska usisna mlaznica
  • Navlaka za brisanje od mikrovlakana, za vanjsu upotrebu: 1 x
  • Strugalo za nečistoće

Oprema

  • Usisna mlaznica
Područja primjene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
