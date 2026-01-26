Samo naši najinovativniji proizvodi visokih performansi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Nova linija WV 7 Signature: prepoznatljiva na prvi pogled kao najbolji uređaj u svojoj Kärcher kategoriji proizvoda i naše novo mjerilo u usisivačima za prozore. Njegov elegantan dizajn, sveden na najvažnije, čini čišćenje još praktičnijim i lakšim. Uz jedinstvene značajke kao što su podrška za aplikacije za početno pokretanje, savjete za čišćenje i još mnogo toga, kao i poboljšanu oštricu brisača, još je lakše vratiti prozorima i svim glatkim površinama WOW faktor.