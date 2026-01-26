Usisavač za prozore WV 7 Signature Line
Bežični usisivač za prozore WV 7 Signature Line s inovativnim usisnim rubom za fleksibilnu upotrebu. S bocom s raspršivačem, dvije krpe, deterdžentom i ekskluzivnom kutijom za pohranu.
Samo naši najinovativniji proizvodi visokih performansi nose potpis tehnološkog pionira i osnivača tvrtke Alfreda Kärchera. Nova linija WV 7 Signature: prepoznatljiva na prvi pogled kao najbolji uređaj u svojoj Kärcher kategoriji proizvoda i naše novo mjerilo u usisivačima za prozore. Njegov elegantan dizajn, sveden na najvažnije, čini čišćenje još praktičnijim i lakšim. Uz jedinstvene značajke kao što su podrška za aplikacije za početno pokretanje, savjete za čišćenje i još mnogo toga, kao i poboljšanu oštricu brisača, još je lakše vratiti prozorima i svim glatkim površinama WOW faktor.
Značajke i prednosti
Prednosti Signature LinePotpis osnivača tvrtke Alfreda Kärchera označava proizvod kao najbolji Kärcherov uređaj u svojoj kategoriji. Ostale ekskluzivne pogodnosti uključuju podršku za aplikacije i produženo jamstvo.
Ekskluzivna kutija za pohranuZa praktično skladištenje sastavljenog čistača prozora uklj. pribor.
Poboljšana tehnologija gumenih trakaInovativna duga gumena traka čini čišćenje još fleksibilnijim - idealno za primjenu u blizini poda.
Zaslon za prikaz preostalog trajanja baterije točno u minutu
- Posebno dugo trajanje od 100 minuta jamči čišćenje bez prekidanja.
Ergonomski dizajn
- Kompaktan i lagan s ergonomskom ručkom za maksimalnu udobnost.
Odvojiva gumena traka
- Odvojivu gumicu je nakon svakog čišćenja moguće jednostavno izvaditi iz usisne mlaznice i očistiti.
Higijensko i brzo pražnjenje spremnika
- Higijensko vađenje i pražnjenje spremnika za prljavu vodu bez kontakta s nečistoćom.
Tri puta brže
- Uz pomoć akumulatorskog usisavača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez ostavljanja tragova
- Zahvaljujući električnom usisavanju vode, naporno kapanje sada je zauvijek prošlost. Za blistavo čiste prozore.
Višestruka primjena
- Prikladno za sve glatke površine kao što su pločice, zrcala ili tuš kabine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina usisne mlaznice (mm)
|280
|Radna širina uske usisne mlaznice (mm)
|170
|Kapacitet spremnika za prljavu vodu (ml)
|150
|Vrijeme rada baterije (min)
|100
|Vrijeme punjenja baterije (min)
|170
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 300
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bijela
|Težina bez pribora (kg)
|0,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|126 x 280 x 310
Opseg isporuke
- Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdženti: RM 503 Usisavač za prozore, 20 ml
- Uska usisna mlaznica
- Navlaka za brisanje od mikrovlakana, za vanjsu upotrebu: 1 x
- Strugalo za nečistoće
Oprema
- Usisna mlaznica
Videos
Područja primjene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice