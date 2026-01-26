Usisavač VC 3
Štedi vam potrebu za mijenjanjem filter vrećica i kupnjom zamjenskih: VC 3 Premium usisavač s višeciklonskom tehnologijom i prozirnim spremnikom za otpad koji se može prati.
Kompaktni usisavač VC 3 s spremnikom s višeciklonskom tehnologijom omogućuje vam usisavanje bez filter vrećice. Time se štedite potrebe za mijenjanjem i kupnjom novih skupih filter vrećica. Također možete na prvi pogled vidjeti kada treba isprazniti prozirni spremnik za otpad. Osim toga, sustav bez vrećica ne proizvodi neugodne mirise, što svi – a ne samo alergičari – mogu cijeniti. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, VC 3 je savršen za širok raspon primjena u stanovima i manjim kućama. Mlaznica za pukotine i mekana četka za prašinu znače da možete temeljito očistiti uske otvore i osjetljive površine, kao i tvrde podove i tepihe. Ostale značajke opreme na usisavaču su HEPA higijenski filtar, koji pouzdano filtrira najfiniju prljavštinu poput peludi ili drugih čestica koje izazivaju alergije, te praktičan položaj za parkiranje.
Značajke i prednosti
Multiciklonska tehnologijaNije potrebno naknadno kupovanje skupih filtarskih vrećica ni njihova naporna zamjena. Spremnik za nečistoću jednostavno se može oprati vodom.
HEPA 13 filtarPouzdano filtrira najsitniju nečistoću kao, primjerice, pelud i druge čestice koje izazivaju alergije. Čist izlazni zrak – za dravu klimu stanovanja.
Odvojiva podna mlaznicaMogućnost postavljanja dodatnog pribora za idealno čišćenje svih područja u kući.
Parkirni položaj
- Brzo i sigurno odlaganje uređaja u slučaju prekida rada.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Snaga uzimanja (W)
|700
|Volumen spremnika za nečistoću (l)
|0,9
|Razina snage zvuka (dB(A))
|76
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Težina bez pribora (kg)
|4,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|7,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|388 x 269 x 334
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
- Teleskopska usisna cijev, materijal: Željezo
- Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
- Mlaznica za pod
- Mlaznica za fuge
- Kist za namještaj
Oprema
- Preklopiva mlaznica za suho usisavanje
- Praktični parkirni položaj
- Automatsko namatanje kabela
Videos
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Tepisi
- Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
- Osjetljive površine