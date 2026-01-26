Kompaktni usisavač VC 3 s spremnikom s višeciklonskom tehnologijom omogućuje vam usisavanje bez filter vrećice. Time se štedite potrebe za mijenjanjem i kupnjom novih skupih filter vrećica. Također možete na prvi pogled vidjeti kada treba isprazniti prozirni spremnik za otpad. Osim toga, sustav bez vrećica ne proizvodi neugodne mirise, što svi – a ne samo alergičari – mogu cijeniti. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, VC 3 je savršen za širok raspon primjena u stanovima i manjim kućama. Mlaznica za pukotine i mekana četka za prašinu znače da možete temeljito očistiti uske otvore i osjetljive površine, kao i tvrde podove i tepihe. Ostale značajke opreme na usisavaču su HEPA higijenski filtar, koji pouzdano filtrira najfiniju prljavštinu poput peludi ili drugih čestica koje izazivaju alergije, te praktičan položaj za parkiranje.