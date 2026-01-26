Usisavač VC 3

Štedi vam potrebu za mijenjanjem filter vrećica i kupnjom zamjenskih: VC 3 Premium usisavač s višeciklonskom tehnologijom i prozirnim spremnikom za otpad koji se može prati.

Kompaktni usisavač VC 3 s spremnikom s višeciklonskom tehnologijom omogućuje vam usisavanje bez filter vrećice. Time se štedite potrebe za mijenjanjem i kupnjom novih skupih filter vrećica. Također možete na prvi pogled vidjeti kada treba isprazniti prozirni spremnik za otpad. Osim toga, sustav bez vrećica ne proizvodi neugodne mirise, što svi – a ne samo alergičari – mogu cijeniti. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj veličini, VC 3 je savršen za širok raspon primjena u stanovima i manjim kućama. Mlaznica za pukotine i mekana četka za prašinu znače da možete temeljito očistiti uske otvore i osjetljive površine, kao i tvrde podove i tepihe. Ostale značajke opreme na usisavaču su HEPA higijenski filtar, koji pouzdano filtrira najfiniju prljavštinu poput peludi ili drugih čestica koje izazivaju alergije, te praktičan položaj za parkiranje.

Značajke i prednosti
Usisavač VC 3: Multiciklonska tehnologija
Multiciklonska tehnologija
Nije potrebno naknadno kupovanje skupih filtarskih vrećica ni njihova naporna zamjena. Spremnik za nečistoću jednostavno se može oprati vodom.
Usisavač VC 3: HEPA 13 filtar
HEPA 13 filtar
Pouzdano filtrira najsitniju nečistoću kao, primjerice, pelud i druge čestice koje izazivaju alergije. Čist izlazni zrak – za dravu klimu stanovanja.
Usisavač VC 3: Odvojiva podna mlaznica
Odvojiva podna mlaznica
Mogućnost postavljanja dodatnog pribora za idealno čišćenje svih područja u kući.
Parkirni položaj
  • Brzo i sigurno odlaganje uređaja u slučaju prekida rada.
Specifikacije

Tehnički podaci

Snaga uzimanja (W) 700
Volumen spremnika za nečistoću (l) 0,9
Razina snage zvuka (dB(A)) 76
Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Težina bez pribora (kg) 4,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 7,4
Dimenzije (d × š × v) (mm) 388 x 269 x 334

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.5 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa savijenom ručkom
  • Teleskopska usisna cijev, materijal: Željezo
  • Vrsta HEPA filtera: HEPA 13 filtar
  • Mlaznica za pod
  • Mlaznica za fuge
  • Kist za namještaj

Oprema

  • Preklopiva mlaznica za suho usisavanje
  • Praktični parkirni položaj
  • Automatsko namatanje kabela
Videos
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Tepisi
  • Teško dostupna mjesta (kutovi, fuge, procjepi itd.)
  • Osjetljive površine
Pribor
BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
