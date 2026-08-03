HEPA 13 filtar DS 5500/ DS 5600 mediclean
Visokoučinkoviti filtar HEPA 13 pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i grinje.
Visokoučinkoviti filtar HEPA 13 ima posebno učinkovitu brtvu. Zbog toga pouzdano zadržava pelud, spore gljivica, bakterije i grinje. Filtrira 99,99 % svih čestica veličine iznad 0,3 µ.
Značajke i prednosti
Prikladno za Kärcher usisavače s vodenim filtrom DS 5500 i DS 5600
Pouzdano filtriranje peludi, spora gljivica, bakterija i grinja, koji izazivaju alergije
Brza i jednostavna zamjena
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina (Komad(a))
|1
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|165 x 112 x 55