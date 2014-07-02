Krpe od mikrovlakana

Krpa od mikrovlakana osigurava optimalno odstranjivanje nečistoće na svim glatkim površinama.

Krpa od mikrovlakana osigurava optimalno odstranjivanje nečistoće na svim glatkim površinama, kao što su stakla odnosno prozori. Zajedno s bocom za raspršivanje, WV brisačem za prozore i koncentratom za pranje prozora jamči čistoću bez tragova. Sada je pranje prozora lakše nego ikada.

Značajke i prednosti
Kvalitetni jastučić od mikrovlakana s abrazivnim i mekim vlaknima
  • Nečistoća se optimalno odvaja od površine i sakuplja u krpu
  • Zbog abrazivnih vlakana čak se i tvrdokorne nečistoće jednostavno odvajaju od površine
  • Meka vlakna optimalno sakupljaju nečistoću
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina (Komad(a)) 2
Boja bijela
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 70 x 275 x 30
Područja primjene
  • Prozori i staklene površine
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Created with AI (artificial intelligence)

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