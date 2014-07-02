Suhi ice blaster IB 15/120

Ice Blaster IB 15/120 jedan je od najsnažnijih uređaja za čišć. mlazom suhog leda na tržištu. Uvjerava svojom robusnošću, pouzdanom tehnikom i najboljim rezult. u čišćenju mlazom suhog leda.

Uređaj za čišćenje mlazom suhog leda IB 15/120 predstavlja se kao učinkoviti, robusni i nadasve pouzdani uređaj. Također i pametna rješenja detalja, kao što je držač kofera, pražnjenje leda, ručka i pretinci za odlaganje, doprinose pozitivnom ukupnom dojmu, povećavaju komfor u rukovanju i dodatno povećavaju užitak u čišćenju mlazom suhog leda. Također se i u tehničkom pogledu rješenje skriva u detaljima. Tako smo znatno optimizirali strujanje zraka u uređaju, crijevo, pištolj i mlaznicu. Rezultat: izvanredan učinak čišćenja. Unatoč svojoj veličini, IB 15/120 vrlo je mobilan te ga samo jedna osoba može bez problema nositi npr. po stepenicama. Ukratko: Čišćenje mlazom suhog leda u najboljem obliku!

Značajke i prednosti
Suhi ice blaster IB 15/120: Držač kofera s mlaznicama
Držač kofera s mlaznicama
Mlaznice i alat uvijek na dohvat ruke na stroju. Kofer s mlaznicom nalazi se bočno na uređaju i zaštićen je od prljanja.
Suhi ice blaster IB 15/120: Maksimalna mobilnost
Maksimalna mobilnost
Optimalna izbalansiranost uređaja za komforno manevriranje na neravnom terenu. Drška sprijeda i pozadi na uređaju za lako svladavanje stepenica.
Suhi ice blaster IB 15/120: Automatsko pražnjenje ostatka leda
Automatsko pražnjenje ostatka leda
Pražnjenje spremnika s ostatkom leda pritiskom na gumb sprječava zamrzavanje uređaja po završenom poslu. Stroj se ne zamrzava.
Spremnik suhog leda od plastike ojačane staklenim vlaknima
  • Optimalna izolacija suhog leda.
  • Nema kondenziranja vode.
  • Nema smrzavanja stroja.
Učinkovito provođenje zraka u uređaju
  • Suhi led se neoštećen transportira od uređaja do mlaznice.
  • Maksimalni učinak čišćenja na mlaznici.
Integrirani uzemljeni uređaj za namatanje užeta
  • Jednostavno uzemljenje predmeta pranja mlazom.
  • Zaštita od preskakanja iskre s korisnika na objekt.
  • Poboljšanje komfora strujanja mlaza.
Integrirani separator ulja i vode
  • Nema smrzavanja uređaja.
Rafinirani držač pištolja
  • Pištolj je uvijek savršeno pospremljen.
  • Idealan položaj (npr. za promjenu mlaznice).
Integrirani pretinac za odlaganje mlaznica i alata
  • Uvijek sve na dohvat ruke – izravno na uređaju.
Specifikacije

Tehnički podaci

Priključna snaga (kW) 0,6
Kućište / okvir Plem. čelik (1.4301)
Dužina kabela (m) 7
Tlak zraka (bar/MPa) 2 - 16 / 0,2 - 1,6
Kvaliteta zraka Suho i bez ulja
Volumenski protok zraka (m³/min) 2 - 12
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 125
Kapacitet suhog leda (kg) 40
Peleti suhog leda (promjer) (mm) 3
Potrošnja suhog leda (kg/h) 30 - 120
Broj faza električne energije (Ph) 1
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Napon (V) 220 - 240
Težina bez pribora (kg) 91
Težina (s priborom) (kg) 101,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1000 x 800 x 1300

Opseg isporuke

  • Kofer s mlaznicama sa spužvastim umetkom
  • Mazivo za navoj mlaznice
  • Mlaznica s plosnatim mlazom
  • Umetak mlaznice s plosnatim mlazom: 8 mm
  • Viličasti ključ (za zamjenu mlaznice): 2 Komad(a)
  • Okrugla mlaznica, XL, duga
  • Mlazno crijevo, s električnim upravljačkim vodom i brzom spojkom
  • Mlazni pištolj (ergonomičan i siguran)

Oprema

  • Prekidač „Samo zrak“ ili „Led i zrak“ na pištolju
  • Elektroničko upravljanje
  • Uklj. kolut užeta za uzemljenje
  • Separator ulja i vode
Videos
Područja primjene
  • Čišćenje lijevanih kalupa i ljevaoničkog alata
  • Poravnavanje plastičnih dijelova
  • Čišćenje kovačkog alata
  • Čišćenje uređaja za punjenje i uređaja za miješanje
  • Čišćenje prijenosnih, transportnih i uporabnih sustava
  • Čišćenje pećnica
  • Čišćenje tiskarskih strojeva i njihove periferije
  • Čišćenje strojeva za obradu drva
  • Čišćenje generatora, turbina, rasklopnih ormara i izmjenjivača topline
Pribor
