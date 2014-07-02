Suhi ice blaster IB 15/120
Ice Blaster IB 15/120 jedan je od najsnažnijih uređaja za čišć. mlazom suhog leda na tržištu. Uvjerava svojom robusnošću, pouzdanom tehnikom i najboljim rezult. u čišćenju mlazom suhog leda.
Uređaj za čišćenje mlazom suhog leda IB 15/120 predstavlja se kao učinkoviti, robusni i nadasve pouzdani uređaj. Također i pametna rješenja detalja, kao što je držač kofera, pražnjenje leda, ručka i pretinci za odlaganje, doprinose pozitivnom ukupnom dojmu, povećavaju komfor u rukovanju i dodatno povećavaju užitak u čišćenju mlazom suhog leda. Također se i u tehničkom pogledu rješenje skriva u detaljima. Tako smo znatno optimizirali strujanje zraka u uređaju, crijevo, pištolj i mlaznicu. Rezultat: izvanredan učinak čišćenja. Unatoč svojoj veličini, IB 15/120 vrlo je mobilan te ga samo jedna osoba može bez problema nositi npr. po stepenicama. Ukratko: Čišćenje mlazom suhog leda u najboljem obliku!
Značajke i prednosti
Držač kofera s mlaznicamaMlaznice i alat uvijek na dohvat ruke na stroju. Kofer s mlaznicom nalazi se bočno na uređaju i zaštićen je od prljanja.
Maksimalna mobilnostOptimalna izbalansiranost uređaja za komforno manevriranje na neravnom terenu. Drška sprijeda i pozadi na uređaju za lako svladavanje stepenica.
Automatsko pražnjenje ostatka ledaPražnjenje spremnika s ostatkom leda pritiskom na gumb sprječava zamrzavanje uređaja po završenom poslu. Stroj se ne zamrzava.
Spremnik suhog leda od plastike ojačane staklenim vlaknima
- Optimalna izolacija suhog leda.
- Nema kondenziranja vode.
- Nema smrzavanja stroja.
Učinkovito provođenje zraka u uređaju
- Suhi led se neoštećen transportira od uređaja do mlaznice.
- Maksimalni učinak čišćenja na mlaznici.
Integrirani uzemljeni uređaj za namatanje užeta
- Jednostavno uzemljenje predmeta pranja mlazom.
- Zaštita od preskakanja iskre s korisnika na objekt.
- Poboljšanje komfora strujanja mlaza.
Integrirani separator ulja i vode
- Nema smrzavanja uređaja.
Rafinirani držač pištolja
- Pištolj je uvijek savršeno pospremljen.
- Idealan položaj (npr. za promjenu mlaznice).
Integrirani pretinac za odlaganje mlaznica i alata
- Uvijek sve na dohvat ruke – izravno na uređaju.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Priključna snaga (kW)
|0,6
|Kućište / okvir
|Plem. čelik (1.4301)
|Dužina kabela (m)
|7
|Tlak zraka (bar/MPa)
|2 - 16 / 0,2 - 1,6
|Kvaliteta zraka
|Suho i bez ulja
|Volumenski protok zraka (m³/min)
|2 - 12
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|125
|Kapacitet suhog leda (kg)
|40
|Peleti suhog leda (promjer) (mm)
|3
|Potrošnja suhog leda (kg/h)
|30 - 120
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Napon (V)
|220 - 240
|Težina bez pribora (kg)
|91
|Težina (s priborom) (kg)
|101,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1000 x 800 x 1300
Opseg isporuke
- Kofer s mlaznicama sa spužvastim umetkom
- Mazivo za navoj mlaznice
- Mlaznica s plosnatim mlazom
- Umetak mlaznice s plosnatim mlazom: 8 mm
- Viličasti ključ (za zamjenu mlaznice): 2 Komad(a)
- Okrugla mlaznica, XL, duga
- Mlazno crijevo, s električnim upravljačkim vodom i brzom spojkom
- Mlazni pištolj (ergonomičan i siguran)
Oprema
- Prekidač „Samo zrak“ ili „Led i zrak“ na pištolju
- Elektroničko upravljanje
- Uklj. kolut užeta za uzemljenje
- Separator ulja i vode
Videos
Područja primjene
- Čišćenje lijevanih kalupa i ljevaoničkog alata
- Poravnavanje plastičnih dijelova
- Čišćenje kovačkog alata
- Čišćenje uređaja za punjenje i uređaja za miješanje
- Čišćenje prijenosnih, transportnih i uporabnih sustava
- Čišćenje pećnica
- Čišćenje tiskarskih strojeva i njihove periferije
- Čišćenje strojeva za obradu drva
- Čišćenje generatora, turbina, rasklopnih ormara i izmjenjivača topline