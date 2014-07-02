Uređaj za čišćenje mlazom suhog leda IB 15/120 predstavlja se kao učinkoviti, robusni i nadasve pouzdani uređaj. Također i pametna rješenja detalja, kao što je držač kofera, pražnjenje leda, ručka i pretinci za odlaganje, doprinose pozitivnom ukupnom dojmu, povećavaju komfor u rukovanju i dodatno povećavaju užitak u čišćenju mlazom suhog leda. Također se i u tehničkom pogledu rješenje skriva u detaljima. Tako smo znatno optimizirali strujanje zraka u uređaju, crijevo, pištolj i mlaznicu. Rezultat: izvanredan učinak čišćenja. Unatoč svojoj veličini, IB 15/120 vrlo je mobilan te ga samo jedna osoba može bez problema nositi npr. po stepenicama. Ukratko: Čišćenje mlazom suhog leda u najboljem obliku!