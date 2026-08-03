Puhač zraka AB 20/1 Ec

Vrlo učinkovito, kompaktno, dugovječno puhalo zraka AB 20 Ec za do 50 posto brže sušenje očišćenih tepiha. Odgovara europskim smjernicama o učinkovitosti.

Puhalo zraka AB 20 Ec konstruirano za ubrzano sušenje opranih tekstilnih površina. Ovaj kompaktni i lagani uređaj, koji se vrlo jednostavno transportira, omogućuje i do 50 posto brže sušenje – stoga su oprani tepisi znatno brže ponovo prohodni. Osim toga, puhalo je vrlo tiho pa se stoga može također koristiti i u područjima osjetljivima na buku odnosno tijekom radnog vremena. Ec motor, koji se minimalno troši, osigurava malu potrošnju električne energije i dug životni vijek uređaja koji odgovara europskim smjernicama o energetskoj učinkovitosti.

Značajke i prednosti
Puhač zraka AB 20/1 Ec: Ec motor otporan na trošenje
Ec motor otporan na trošenje
Doguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj. Motor s regulacijom u 3 stupnja. Ventilator odgovara europskim smjernicama o energetskoj učinkovitosti.
Puhač zraka AB 20/1 Ec: Kompaktan oblik i minimalna težina
Kompaktan oblik i minimalna težina
Zbog kompaktne veličine i male težine vrlo se jednostavno transportira. Komforna ručka za jednostavno nošenje.
Puhač zraka AB 20/1 Ec: Tih rad
Tih rad
Uporaba je bez problema moguća čak i tijekom radnog vremena. Gotovo neprimjetan izvor buke kod primjene tijekom radnog vremena.
Specifikacije

Tehnički podaci

Količina zraka (stupanj 1 / 2 / 3) (m³/h) 1200
Broj okretaja puhala (stupanj 1 / 2 / 3) (rpm) 1450
Snaga uzimanja (W) 120
Dužina kabela (m) 7,5
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 375 x 353 x 371

Oprema

  • Robusno plastično kućište
  • Ergonomska ručka za nošenje
  • Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
Područja primjene
  • Za brže sušenje opranih tekstilnih površina
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