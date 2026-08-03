Puhač zraka AB 20/1 Ec
Vrlo učinkovito, kompaktno, dugovječno puhalo zraka AB 20 Ec za do 50 posto brže sušenje očišćenih tepiha. Odgovara europskim smjernicama o učinkovitosti.
Puhalo zraka AB 20 Ec konstruirano za ubrzano sušenje opranih tekstilnih površina. Ovaj kompaktni i lagani uređaj, koji se vrlo jednostavno transportira, omogućuje i do 50 posto brže sušenje – stoga su oprani tepisi znatno brže ponovo prohodni. Osim toga, puhalo je vrlo tiho pa se stoga može također koristiti i u područjima osjetljivima na buku odnosno tijekom radnog vremena. Ec motor, koji se minimalno troši, osigurava malu potrošnju električne energije i dug životni vijek uređaja koji odgovara europskim smjernicama o energetskoj učinkovitosti.
Značajke i prednosti
Ec motor otporan na trošenjeDoguvječan, robustan, pa stoga i vrlo ekonomičan uređaj. Motor s regulacijom u 3 stupnja. Ventilator odgovara europskim smjernicama o energetskoj učinkovitosti.
Kompaktan oblik i minimalna težinaZbog kompaktne veličine i male težine vrlo se jednostavno transportira. Komforna ručka za jednostavno nošenje.
Tih radUporaba je bez problema moguća čak i tijekom radnog vremena. Gotovo neprimjetan izvor buke kod primjene tijekom radnog vremena.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Količina zraka (stupanj 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Broj okretaja puhala (stupanj 1 / 2 / 3) (rpm)
|1450
|Snaga uzimanja (W)
|120
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|375 x 353 x 371
Oprema
- Robusno plastično kućište
- Ergonomska ručka za nošenje
- Integrirani prihvatnik za mrežni kabel
Područja primjene
- Za brže sušenje opranih tekstilnih površina
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