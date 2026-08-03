Puhalo zraka AB 20 Ec konstruirano za ubrzano sušenje opranih tekstilnih površina. Ovaj kompaktni i lagani uređaj, koji se vrlo jednostavno transportira, omogućuje i do 50 posto brže sušenje – stoga su oprani tepisi znatno brže ponovo prohodni. Osim toga, puhalo je vrlo tiho pa se stoga može također koristiti i u područjima osjetljivima na buku odnosno tijekom radnog vremena. Ec motor, koji se minimalno troši, osigurava malu potrošnju električne energije i dug životni vijek uređaja koji odgovara europskim smjernicama o energetskoj učinkovitosti.