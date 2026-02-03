Baterijski usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap Bp L

Kompaktni i svestrani baterijski mokri i suhi usisivač NT 22/1 Ap Bp za zahtjevne mokre i suhe primjene na mjestima bez vanjskog izvora snage. S ravnim filtrom koji zauzima malo prostora.

Razvijen za usisavanje tekućina, grubih nečistoća i fine prašine, naš baterijski mokri i suhi usisivač NT 22/1 Ap Bp oduševljava velikom snagom usisa na mjestima gdje nema vanjskog izvora snage. Stroj je dizajniran za rad uz snažne baterije Kärcher Battery Power+ koje kao i kompatibilni punjač baterije nisu uključene u opseg isporuke nego se moraju naručiti zasebno. Naše baterije omogućuju veoma dugo vrijeme rada te su učinkovito zaštićene od vanjskih utjecaja pomoću poklopca na stroju. Kompaktne dimenzije i mala težina modela NT 22/1 Ap Bp olakšavaju transport i odlaganje te omogućuju korištenje u malim i veoma prometnim područjima. U tu svrhu, ovaj svestrani stroj opremljen je ravnim, savijenim filtrom koji ne zauzima puno prostora i elektronskim isključivanjem dovoda vode. Specijalna ravna izvedba glave stroja omogućuje i odlaganje na alate ili kutije.

Značajke i prednosti
Baterijski usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap Bp L: Snažna 36-voltna baterija Kärcher Battery Power+ s kapacitetom 7,5 Ah
Snažna 36-voltna baterija Kärcher Battery Power+ s kapacitetom 7,5 Ah
Osiguava vrijeme trajanja od 31 minute pri punoj usisnoj snazi.
Baterijski usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap Bp L: Učinkoviti zaštitni poklopac za postolje baterije
Učinkoviti zaštitni poklopac za postolje baterije
Štiti bateriju od prljavštine i vlage. S kontrolnim prozorčićem.
Baterijski usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap Bp L: Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtra osigurava konstantno visoku snagu usisavanja. Smještaj Ap-gumba za čišćenje pojednostavljuje rukovanje.
Mala težina i kompaktne dimenzije
  • Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Baterijska platforma 36 V baterijska platforma
Kapacitet spremnika (l) 22
Materijal spremnika Plastika
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Količina zraka (l/s) 57
Vakuum (mbar/kPa) 152 / 15,2
Snaga uzimanja (W) maks. 575
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Potreban broj baterija (Komad(a)) 1
Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²) pribl. 150 (7,5 Ah)
Vrijeme rada po punjenju baterije (min) maks. 31 (7,5 Ah) / maks. 24 (6,0 Ah)
Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min) 58 / 81
Izlazna snaga (A) 6
Napajanje za punjač (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 8,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 11,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 401 x 372 x 499

Opseg isporuke

  • Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
  • Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
  • Vrsta usisnog crijeva: sa zakrivljenjem
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar s ravnim naborima: Celuloza

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
  • Klasa zaštite: III
Baterijski usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap Bp L
Baterijski usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap Bp L
Baterijski usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap Bp L
Videos
Područja primjene
  • Za čišćenje na mjestima bez izvora napajanja
  • Za čišćenje na prometnim mjestima
Pribor
Svi uređaji koji odgovaraju bateriji
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH