Razvijen za usisavanje tekućina, grubih nečistoća i fine prašine, naš baterijski mokri i suhi usisivač NT 22/1 Ap Bp oduševljava velikom snagom usisa na mjestima gdje nema vanjskog izvora snage. Stroj je dizajniran za rad uz snažne baterije Kärcher Battery Power+ koje kao i kompatibilni punjač baterije nisu uključene u opseg isporuke nego se moraju naručiti zasebno. Naše baterije omogućuju veoma dugo vrijeme rada te su učinkovito zaštićene od vanjskih utjecaja pomoću poklopca na stroju. Kompaktne dimenzije i mala težina modela NT 22/1 Ap Bp olakšavaju transport i odlaganje te omogućuju korištenje u malim i veoma prometnim područjima. U tu svrhu, ovaj svestrani stroj opremljen je ravnim, savijenim filtrom koji ne zauzima puno prostora i elektronskim isključivanjem dovoda vode. Specijalna ravna izvedba glave stroja omogućuje i odlaganje na alate ili kutije.