Baterijski usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap Bp L
Kompaktni i svestrani baterijski mokri i suhi usisivač NT 22/1 Ap Bp za zahtjevne mokre i suhe primjene na mjestima bez vanjskog izvora snage. S ravnim filtrom koji zauzima malo prostora.
Razvijen za usisavanje tekućina, grubih nečistoća i fine prašine, naš baterijski mokri i suhi usisivač NT 22/1 Ap Bp oduševljava velikom snagom usisa na mjestima gdje nema vanjskog izvora snage. Stroj je dizajniran za rad uz snažne baterije Kärcher Battery Power+ koje kao i kompatibilni punjač baterije nisu uključene u opseg isporuke nego se moraju naručiti zasebno. Naše baterije omogućuju veoma dugo vrijeme rada te su učinkovito zaštićene od vanjskih utjecaja pomoću poklopca na stroju. Kompaktne dimenzije i mala težina modela NT 22/1 Ap Bp olakšavaju transport i odlaganje te omogućuju korištenje u malim i veoma prometnim područjima. U tu svrhu, ovaj svestrani stroj opremljen je ravnim, savijenim filtrom koji ne zauzima puno prostora i elektronskim isključivanjem dovoda vode. Specijalna ravna izvedba glave stroja omogućuje i odlaganje na alate ili kutije.
Značajke i prednosti
Snažna 36-voltna baterija Kärcher Battery Power+ s kapacitetom 7,5 AhOsiguava vrijeme trajanja od 31 minute pri punoj usisnoj snazi.
Učinkoviti zaštitni poklopac za postolje baterijeŠtiti bateriju od prljavštine i vlage. S kontrolnim prozorčićem.
Poluautomatsko čišćenje filteraPoluautomatsko čišćenje filtra osigurava konstantno visoku snagu usisavanja. Smještaj Ap-gumba za čišćenje pojednostavljuje rukovanje.
Mala težina i kompaktne dimenzije
- Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Baterijska platforma
|36 V baterijska platforma
|Kapacitet spremnika (l)
|22
|Materijal spremnika
|Plastika
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Količina zraka (l/s)
|57
|Vakuum (mbar/kPa)
|152 / 15,2
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 575
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Potreban broj baterija (Komad(a))
|1
|Učinak po punjenju akumulatorske baterije (m²)
|pribl. 150 (7,5 Ah)
|Vrijeme rada po punjenju baterije (min)
|maks. 31 (7,5 Ah) / maks. 24 (6,0 Ah)
|Vrijeme punjenja baterije brzim punjačem 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Izlazna snaga (A)
|6
|Napajanje za punjač (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|8,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|11,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|401 x 372 x 499
Opseg isporuke
- Verzije: Baterija i punjač nisu uključeni
- Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
- Vrsta usisnog crijeva: sa zakrivljenjem
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Filtar s ravnim naborima: Celuloza
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Klasa zaštite: III
Područja primjene
- Za čišćenje na mjestima bez izvora napajanja
- Za čišćenje na prometnim mjestima