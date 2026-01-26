Malen, snažan, pouzdan, iznimno mnogostran i lagan kao pero: naš mokro/suhi usisavač NT 22/1 Ap osvaja kod lakih do srednje teških radova čišćenja u raznim industrijskim područjima primjene. Zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtra i PES filtru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj bez problema usisava prašinu, grubu nečistoću i tekućine. Priključak usisnog crijeva, koji se nalazi izravno na glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost volumena spremnika. Njegove vrlo kompaktne dimenzije i mala težina omogućuju komforan i jednostavan transport uređaja koji je, povrh toga, vrlo jednostavan za rukovanje.