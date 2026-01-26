Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L
Praktičan te istovremeno neobično snažan mokro/suhi usisavač za početnike. Zbog svoje male težine NT 22/1 Ap je najprikladniji za mobilne primjene.
Malen, snažan, pouzdan, iznimno mnogostran i lagan kao pero: naš mokro/suhi usisavač NT 22/1 Ap osvaja kod lakih do srednje teških radova čišćenja u raznim industrijskim područjima primjene. Zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtra i PES filtru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj bez problema usisava prašinu, grubu nečistoću i tekućine. Priključak usisnog crijeva, koji se nalazi izravno na glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost volumena spremnika. Njegove vrlo kompaktne dimenzije i mala težina omogućuju komforan i jednostavan transport uređaja koji je, povrh toga, vrlo jednostavan za rukovanje.
Značajke i prednosti
Mala težina i kompaktne dimenzijeUređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Poluautomatsko čišćenje filteraPoluautomatsko čišćenje filtra učinkovito i trajno osigurava veliku snagu usisavanja.
PES filtar s patronama otporan na vlaguMoguć je jednostavan prelazak s mokrog na suho usisavanje i obrnuto, bez prethodnog sušenja PES filtra s patronama. Perivi PES filtar.
Priključak usisnog crijeva u glavi uređaja
- Omogućuje iskorištavanje cijelog volumena lijevka
- Ušteda vremena zbog produljenih intervala pražnjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet spremnika (l)
|22
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1300
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|71
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|5,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,2
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 370 x 480
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: PES
Oprema
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Videos
Područja primjene
- Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim obrtničkim područjima primjene.