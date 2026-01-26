Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L

Praktičan te istovremeno neobično snažan mokro/suhi usisavač za početnike. Zbog svoje male težine NT 22/1 Ap je najprikladniji za mobilne primjene.

Malen, snažan, pouzdan, iznimno mnogostran i lagan kao pero: naš mokro/suhi usisavač NT 22/1 Ap osvaja kod lakih do srednje teških radova čišćenja u raznim industrijskim područjima primjene. Zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtra i PES filtru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj bez problema usisava prašinu, grubu nečistoću i tekućine. Priključak usisnog crijeva, koji se nalazi izravno na glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost volumena spremnika. Njegove vrlo kompaktne dimenzije i mala težina omogućuju komforan i jednostavan transport uređaja koji je, povrh toga, vrlo jednostavan za rukovanje.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L: Mala težina i kompaktne dimenzije
Mala težina i kompaktne dimenzije
Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L: Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtra učinkovito i trajno osigurava veliku snagu usisavanja.
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L: PES filtar s patronama otporan na vlagu
PES filtar s patronama otporan na vlagu
Moguć je jednostavan prelazak s mokrog na suho usisavanje i obrnuto, bez prethodnog sušenja PES filtra s patronama. Perivi PES filtar.
Priključak usisnog crijeva u glavi uređaja
  • Omogućuje iskorištavanje cijelog volumena lijevka
  • Ušteda vremena zbog produljenih intervala pražnjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet spremnika (l) 22
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1300
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 71
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 5,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,2
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 370 x 480

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: PES

Oprema

  • Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
  • Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim obrtničkim područjima primjene.
