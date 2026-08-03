Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L Go!Further
NT 22/1 Ap L Go!Further je crni usisavač za mokro i suho usisavanje ograničenog izdanja izrađen od 50 % reciklirane plastike¹⁾ i dolazi s ekskluzivnim priborom: 10 filter vrećica od flisa.
Crni usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap L Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 50 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. Mali, snažan, pouzdan, s izuzetnom svestranošću i lagan kao pero. To ga čini idealnim za lagane do umjerene zadatke čišćenja u raznim komercijalnim područjima primjene. Prašina, gruba prljavština i tekućine mogu se lako usisati zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera u kombinaciji s PES filterom otpornim na vlagu. Budući da je priključak usisnog crijeva integriran izravno u glavu stroja, volumen spremnika se optimalno koristi. Njegove vrlo kompaktne dimenzije i mala težina omogućuju udoban i jednostavan transport ovog stroja, koji je ujedno vrlo jednostavan za rukovanje.
Značajke i prednosti
Mala težina i kompaktne dimenzijeUređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Poluautomatsko čišćenje filteraOptimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb. Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja. Dovodi do uštede vremena i duljeg vijeka trajanja filtera.
Značajke održivostiDizajn s 50% reciklirane plastike¹⁾. PES filter otporan na vlagu: periv i omogućuje usisavanje bez filter vrećice. Poluautomatsko čišćenje filtera Ap za dulji vijek trajanja filtera.
PES filtar s patronama otporan na vlagu
- Jednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača
- PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe
- Perivi PES filter uložak.
Priključak usisnog crijeva u glavi uređaja
- Omogućuje iskorištavanje cijelog volumena lijevka
- Ušteda vremena zbog produljenih intervala pražnjenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet spremnika (l)
|22
|Materijal spremnika
|Plastika s recikliranim materijalom
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1300
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|71
|Boja
|Crna
|Težina bez pribora (kg)
|5,7
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 370 x 480
¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Plastika
- Količina filtracijskih vreća: 10 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: PES
Oprema
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
- Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim obrtničkim područjima primjene.
- Prikladno za mokro i suho usisavanje
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