Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L Go!Further

NT 22/1 Ap L Go!Further je crni usisavač za mokro i suho usisavanje ograničenog izdanja izrađen od 50 % reciklirane plastike¹⁾ i dolazi s ekskluzivnim priborom: 10 filter vrećica od flisa.

Crni usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap L Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 50 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. Mali, snažan, pouzdan, s izuzetnom svestranošću i lagan kao pero. To ga čini idealnim za lagane do umjerene zadatke čišćenja u raznim komercijalnim područjima primjene. Prašina, gruba prljavština i tekućine mogu se lako usisati zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera u kombinaciji s PES filterom otpornim na vlagu. Budući da je priključak usisnog crijeva integriran izravno u glavu stroja, volumen spremnika se optimalno koristi. Njegove vrlo kompaktne dimenzije i mala težina omogućuju udoban i jednostavan transport ovog stroja, koji je ujedno vrlo jednostavan za rukovanje.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L Go!Further: Mala težina i kompaktne dimenzije
Mala težina i kompaktne dimenzije
Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L Go!Further: Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera
Optimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb. Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja. Dovodi do uštede vremena i duljeg vijeka trajanja filtera.
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L Go!Further: Značajke održivosti
Značajke održivosti
Dizajn s 50% reciklirane plastike¹⁾. PES filter otporan na vlagu: periv i omogućuje usisavanje bez filter vrećice. Poluautomatsko čišćenje filtera Ap za dulji vijek trajanja filtera.
PES filtar s patronama otporan na vlagu
  • Jednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača
  • PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe
  • Perivi PES filter uložak.
Priključak usisnog crijeva u glavi uređaja
  • Omogućuje iskorištavanje cijelog volumena lijevka
  • Ušteda vremena zbog produljenih intervala pražnjenja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet spremnika (l) 22
Materijal spremnika Plastika s recikliranim materijalom
Snaga uzimanja (W) maks. 1300
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 71
Boja Crna
Težina bez pribora (kg) 5,7
Težina uklj. ambalažu (kg) 9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 370 x 480

¹⁾ Samo uređaj, svi plastični dijelovi bez pribora.

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Plastika
  • Količina filtracijskih vreća: 10 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: PES

Oprema

  • Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L Go!Further
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap L Go!Further
Područja primjene
  • Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim obrtničkim područjima primjene.
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
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