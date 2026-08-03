Crni usisavač za mokro i suho usisavanje NT 22/1 Ap L Go!Further, ograničenog izdanja, izrađen od 50 posto reciklirane plastike¹⁾, dolazi s ekskluzivnim priborom i 10 filter vrećica od flisa. Mali, snažan, pouzdan, s izuzetnom svestranošću i lagan kao pero. To ga čini idealnim za lagane do umjerene zadatke čišćenja u raznim komercijalnim područjima primjene. Prašina, gruba prljavština i tekućine mogu se lako usisati zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtera u kombinaciji s PES filterom otpornim na vlagu. Budući da je priključak usisnog crijeva integriran izravno u glavu stroja, volumen spremnika se optimalno koristi. Njegove vrlo kompaktne dimenzije i mala težina omogućuju udoban i jednostavan transport ovog stroja, koji je ujedno vrlo jednostavan za rukovanje.