Obrtnici će znati cijeniti ovo malo snažno čudo. Naš mokro/suhi usisavač NT 22/1 Ap Te ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom za električne alate, vrlo je lagan pa je stoga uvijek praktičan za transport, a osim toga uvjerava velikom usisnom snagom kod lakih do srednje teških radova čišćenja. Bilo da je u pitanju prašina, gruba nečistoća ili tekućina: zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtra i PES filtru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj pouzdano i temeljito obavlja svoj posao. Pri tome priključak za usisno crijevo, integriran u glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost volumena spremnika. Stoga je mnogostrani i za rukovanje jednostavni NT 22/1 Ap Te idealni pratitelj kod instalacijskih i renovacijskih radova, kod čišćenja zgrada te mnogih drugih industrijskih namjena.