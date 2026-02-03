Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L

Idealan za obrtnike: mokro/suhi usisavač NT 22/1 Ap s utičnicom za uređaje (s automatskim zaletom), velike usisne moći i s poluautomatskim čišćenjem. Kompaktan i lagan uređaj za početnike.

Obrtnici će znati cijeniti ovo malo snažno čudo. Naš mokro/suhi usisavač NT 22/1 Ap Te ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom za električne alate, vrlo je lagan pa je stoga uvijek praktičan za transport, a osim toga uvjerava velikom usisnom snagom kod lakih do srednje teških radova čišćenja. Bilo da je u pitanju prašina, gruba nečistoća ili tekućina: zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtra i PES filtru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj pouzdano i temeljito obavlja svoj posao. Pri tome priključak za usisno crijevo, integriran u glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost volumena spremnika. Stoga je mnogostrani i za rukovanje jednostavni NT 22/1 Ap Te idealni pratitelj kod instalacijskih i renovacijskih radova, kod čišćenja zgrada te mnogih drugih industrijskih namjena.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L: Mala težina i kompaktne dimenzije
Mala težina i kompaktne dimenzije
Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L: Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera
Optimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb. Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja. Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L: PES filtar s patronama otporan na vlagu
PES filtar s patronama otporan na vlagu
Jednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe Održivo: PES kartični filter je periv
Utičnica za električne alate (s automatskim zaletom)
  • Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Adapter za alate na električni pogon
  • Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
  • Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
  • Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet spremnika (l) 22
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1300
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 72
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 6,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 9,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 370 x 480

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: PES
  • Spojnica za priključenje električnog alata

Oprema

  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L
Videos
Područja primjene
  • Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim obrtničkim područjima primjene.
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
Pribor
