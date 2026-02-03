Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L
Idealan za obrtnike: mokro/suhi usisavač NT 22/1 Ap s utičnicom za uređaje (s automatskim zaletom), velike usisne moći i s poluautomatskim čišćenjem. Kompaktan i lagan uređaj za početnike.
Obrtnici će znati cijeniti ovo malo snažno čudo. Naš mokro/suhi usisavač NT 22/1 Ap Te ima utičnicu za uređaje s automatskim zaletom za električne alate, vrlo je lagan pa je stoga uvijek praktičan za transport, a osim toga uvjerava velikom usisnom snagom kod lakih do srednje teških radova čišćenja. Bilo da je u pitanju prašina, gruba nečistoća ili tekućina: zahvaljujući poluautomatskom čišćenju filtra i PES filtru s patronama otpornom na vlagu, ovaj uređaj pouzdano i temeljito obavlja svoj posao. Pri tome priključak za usisno crijevo, integriran u glavi uređaja, omogućuje maksimalnu iskoristivost volumena spremnika. Stoga je mnogostrani i za rukovanje jednostavni NT 22/1 Ap Te idealni pratitelj kod instalacijskih i renovacijskih radova, kod čišćenja zgrada te mnogih drugih industrijskih namjena.
Značajke i prednosti
Mala težina i kompaktne dimenzijeUređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Poluautomatsko čišćenje filteraOptimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb. Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja. Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
PES filtar s patronama otporan na vlaguJednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe Održivo: PES kartični filter je periv
Utičnica za električne alate (s automatskim zaletom)
- Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Adapter za alate na električni pogon
- Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
- Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
- Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet spremnika (l)
|22
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1300
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|6
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|72
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|6,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|9,3
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|380 x 370 x 480
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: PES
- Spojnica za priključenje električnog alata
Oprema
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
- Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim obrtničkim područjima primjene.
- Prikladno za mokro i suho usisavanje