Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L

Savršen za obrtnike: NT 22/1 Ap mokri i suhi usisavač s utičnicom (s opcijom automatskog starta), jakom usisnom snagom i poluautomatskim sustavom čišćenja. Kompaktan, lagan početni uređaj.

Tradespeople will come to really appreciate this little powerhouse. Our NT 22/1 Ap Te wet and dry vacuum cleaner has a power outlet with auto-start feature for power tools, is very light and thus always convenient to transport and it impresses during light to moderate cleaning work with its strong suction power. Be it dust, coarse dirt or liquids: Thanks to the semi-automatic filter cleaning system and moisture-resistant PES cartridge filter, it carries out its work reliably and thoroughly. Here, the suction hose connection integrated directly into the device head enables maximum utilisation of the container capacity. This means that the easy-to-use and versatile NT 22/1 Ap Te is the ideal companion for installation and renovation work, building cleaning and many other commercial applications.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L: Mala težina i kompaktne dimenzije
Mala težina i kompaktne dimenzije
Uređaj je jednostavan i praktičan za transport i spremanje.
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L: Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera
Optimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb. Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja. Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L: PES filtar s patronama otporan na vlagu
PES filtar s patronama otporan na vlagu
Jednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe Održivo: PES kartični filter je periv
Utičnica za električne alate (s automatskim zaletom)
  • Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Adapter za alate na električni pogon
  • Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
  • Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
  • Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet spremnika (l) 22
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) 1300
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 6
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 72
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 6,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 380 x 370 x 480

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 1.9 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Količina filtracijskih vreća: 5 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: PES
  • Spojnica za priključenje električnog alata

Oprema

  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L
Mokro suhi usisavač NT 22/1 Ap Te L
Područja primjene
  • Idealan uređaj za lake do srednje teške zadatke čišćenja u mnogim obrtničkim područjima primjene.
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
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