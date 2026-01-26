Naš NT 30/1 Ap L je kompaktni, visokokvalitetni mokro/suhi usisavač srednje klase s poluautomatskim čišćenjem filtra. Usisavač je prikladan za razne namjene, kao što je čišćenje unutrašnjosti vozila, uklanjanje grube nečistoće i tekućina ili također usisavanje strojeva i postrojenja. Pri tome uređaj osvaja posebno velikom snagom usisavanja i visokoučinkovitim čišćenjem filtra, čija kombinacija također omogućuje i uklanjanje srednjih količina sitne prašine, čak i ako se radi bez filtarske vrećice. Osim vrlo jednostavnog rukovanja putem centralnog okretnog prekidača, uređaj također osvaja i svojom malom težinom i promišljenim skladištenjem kompletno novo razvijenog pribora - sve do plosnato dizajnirane glave koja ima dodatne mogućnosti privezivanja i omogućuje odlaganje odnosno pričvršćenje kofera s alatom.