Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap L

Naš NT 30/1 Ap L je kompaktni mokro/suhi usisavač srednje klase iznimne snage usisavanja, s kvalitetnim i dugovječnim komponentama i s mnoštvom opreme.

Naš NT 30/1 Ap L je kompaktni, visokokvalitetni mokro/suhi usisavač srednje klase s poluautomatskim čišćenjem filtra. Usisavač je prikladan za razne namjene, kao što je čišćenje unutrašnjosti vozila, uklanjanje grube nečistoće i tekućina ili također usisavanje strojeva i postrojenja. Pri tome uređaj osvaja posebno velikom snagom usisavanja i visokoučinkovitim čišćenjem filtra, čija kombinacija također omogućuje i uklanjanje srednjih količina sitne prašine, čak i ako se radi bez filtarske vrećice. Osim vrlo jednostavnog rukovanja putem centralnog okretnog prekidača, uređaj također osvaja i svojom malom težinom i promišljenim skladištenjem kompletno novo razvijenog pribora - sve do plosnato dizajnirane glave koja ima dodatne mogućnosti privezivanja i omogućuje odlaganje odnosno pričvršćenje kofera s alatom.

Značajke i prednosti
Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabela
  • Omogućuje sigurno fiksiranje crijeva različitih dužina i promjera.
  • Pospremanje mrežnog kabela sigurno za transport.
Kućište filtra se može izvaditi
  • Dopušta vađenje filtra bez kontakta s prašinom.
  • Učinkovito sprječava pogrešno umetanje filtra s ravnim naborima.
Promišljene integrirane mogućnosti pospremanja pribora
  • Pribor je pospremljen tako da se ne može izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 30
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 11,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 15,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 525 x 370 x 560

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar s ravnim naborima: Celuloza

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
  • Raznovrsne mogućnosti primjene od uklanjanja tekućina pa do čišćenja unutrašnjosti vozila
