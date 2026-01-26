Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap L
Naš NT 30/1 Ap L je kompaktni mokro/suhi usisavač srednje klase iznimne snage usisavanja, s kvalitetnim i dugovječnim komponentama i s mnoštvom opreme.
Naš NT 30/1 Ap L je kompaktni, visokokvalitetni mokro/suhi usisavač srednje klase s poluautomatskim čišćenjem filtra. Usisavač je prikladan za razne namjene, kao što je čišćenje unutrašnjosti vozila, uklanjanje grube nečistoće i tekućina ili također usisavanje strojeva i postrojenja. Pri tome uređaj osvaja posebno velikom snagom usisavanja i visokoučinkovitim čišćenjem filtra, čija kombinacija također omogućuje i uklanjanje srednjih količina sitne prašine, čak i ako se radi bez filtarske vrećice. Osim vrlo jednostavnog rukovanja putem centralnog okretnog prekidača, uređaj također osvaja i svojom malom težinom i promišljenim skladištenjem kompletno novo razvijenog pribora - sve do plosnato dizajnirane glave koja ima dodatne mogućnosti privezivanja i omogućuje odlaganje odnosno pričvršćenje kofera s alatom.
Značajke i prednosti
Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabela
- Omogućuje sigurno fiksiranje crijeva različitih dužina i promjera.
- Pospremanje mrežnog kabela sigurno za transport.
Kućište filtra se može izvaditi
- Dopušta vađenje filtra bez kontakta s prašinom.
- Učinkovito sprječava pogrešno umetanje filtra s ravnim naborima.
Promišljene integrirane mogućnosti pospremanja pribora
- Pribor je pospremljen tako da se ne može izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|11,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|15,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|525 x 370 x 560
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Filtar s ravnim naborima: Celuloza
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Videos
Područja primjene
- Raznovrsne mogućnosti primjene od uklanjanja tekućina pa do čišćenja unutrašnjosti vozila