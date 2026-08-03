Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap Te L

Idealan za rad s električnim alatima zahvaljujući integriranoj utičnici s funkcijom automatskog uključivanja: mokro-suhi usisavač NT 30/1 Ap Te L. Kompaktni usisavač srednje klase.

Osim visokoučinkovitog poluautomatskog čišćenja filtera, integrirana utičnica uređaja s funkcijom automatskog uključivanja/isključivanja za rad s električnim alatima jedna je od najznačajnijih značajki našeg kompaktnog mokro-suhog usisavača NT 30/1 Ap Te L. Njegova izvrsna usisna snaga omogućuje različite primjene, bilo za manje radove brušenja, čišćenje unutrašnjosti vozila, uklanjanje tekućina ili usisavanje strojeva i sustava. Čak i srednje količine fine prašine mogu se jednostavno usisati bez filter vrećice. Uz usisavač dolazi i antistatik pripravak. Sve glavne postavke stroja koji je jednostavan za rukovanje vrše se pomoću središnjeg okretnog prekidača, a pametne mogućnosti pohranjivanja integrirane su za potpuno novi pribor. Posebno ravna glava mokrog i suhog usisavača omogućuje njegovo postavljanje, a mogućnosti pričvršćivanja također omogućuju pričvršćivanje kutije za alat.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap Te L: Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Električni alat se jednostavno spaja na usisivač. Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja. Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap Te L: Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera
Optimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb. Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja. Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap Te L: Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabela
Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabela
Napojni kabel i crijevo sigurno se pričvršćuju za transport Za usisne crijeve raznih duljina i promjera Štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja napojnog kabela
Adapter za alate na električni pogon
  • Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
  • Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
  • Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Suhi pleteni filter s naborima
  • Certificiran za klasu prašine M i L. Postotak odvajanja prašine: 99,9%
  • Materijal od celuloze: održiv, proizveden od obnovljivih sirovina
  • Idealno za suhu finu prašinu i krupnu prljavštinu
Uklonjivo kućište filtera
  • Pleteni filter s naborima: brže i lakše čišćenje
  • Redovito čišćenje: duži vijek trajanja filtra
  • Sprječava nepravilno umetanje pletenog filtra
Integrirani spremnik za pribor
  • Skladištenje protiv gubitka za transport
  • Dizajn koji štedi vrijeme: pribor je brzo dostupan
  • Dizajn koji štedi prostor: ne zahtijeva dodatni prostor za pohranu
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 30
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 11,8
Težina uklj. ambalažu (kg) 16,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 525 x 370 x 560

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: Celuloza

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički priprema
  • Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap Te L
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap Te L
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Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
  • Za ekstrakciju u kombinaciji s električnim alatima
  • Čišćenje unutrašnjosti vozila
  • Za usisavanje iz strojeva i sustava
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