Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap Te L
Idealan za rad s električnim alatima zahvaljujući integriranoj utičnici s funkcijom automatskog uključivanja: mokro-suhi usisavač NT 30/1 Ap Te L. Kompaktni usisavač srednje klase.
Osim visokoučinkovitog poluautomatskog čišćenja filtera, integrirana utičnica uređaja s funkcijom automatskog uključivanja/isključivanja za rad s električnim alatima jedna je od najznačajnijih značajki našeg kompaktnog mokro-suhog usisavača NT 30/1 Ap Te L. Njegova izvrsna usisna snaga omogućuje različite primjene, bilo za manje radove brušenja, čišćenje unutrašnjosti vozila, uklanjanje tekućina ili usisavanje strojeva i sustava. Čak i srednje količine fine prašine mogu se jednostavno usisati bez filter vrećice. Uz usisavač dolazi i antistatik pripravak. Sve glavne postavke stroja koji je jednostavan za rukovanje vrše se pomoću središnjeg okretnog prekidača, a pametne mogućnosti pohranjivanja integrirane su za potpuno novi pribor. Posebno ravna glava mokrog i suhog usisavača omogućuje njegovo postavljanje, a mogućnosti pričvršćivanja također omogućuju pričvršćivanje kutije za alat.
Značajke i prednosti
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjemElektrični alat se jednostavno spaja na usisivač. Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja. Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Poluautomatsko čišćenje filteraOptimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb. Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja. Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabelaNapojni kabel i crijevo sigurno se pričvršćuju za transport Za usisne crijeve raznih duljina i promjera Štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja napojnog kabela
Adapter za alate na električni pogon
- Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
- Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
- Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Suhi pleteni filter s naborima
- Certificiran za klasu prašine M i L. Postotak odvajanja prašine: 99,9%
- Materijal od celuloze: održiv, proizveden od obnovljivih sirovina
- Idealno za suhu finu prašinu i krupnu prljavštinu
Uklonjivo kućište filtera
- Pleteni filter s naborima: brže i lakše čišćenje
- Redovito čišćenje: duži vijek trajanja filtra
- Sprječava nepravilno umetanje pletenog filtra
Integrirani spremnik za pribor
- Skladištenje protiv gubitka za transport
- Dizajn koji štedi vrijeme: pribor je brzo dostupan
- Dizajn koji štedi prostor: ne zahtijeva dodatni prostor za pohranu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|11,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|16,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|525 x 370 x 560
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: Celuloza
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički priprema
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
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Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje
- Za ekstrakciju u kombinaciji s električnim alatima
- Čišćenje unutrašnjosti vozila
- Za usisavanje iz strojeva i sustava
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