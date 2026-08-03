Osim visokoučinkovitog poluautomatskog čišćenja filtera, integrirana utičnica uređaja s funkcijom automatskog uključivanja/isključivanja za rad s električnim alatima jedna je od najznačajnijih značajki našeg kompaktnog mokro-suhog usisavača NT 30/1 Ap Te L. Njegova izvrsna usisna snaga omogućuje različite primjene, bilo za manje radove brušenja, čišćenje unutrašnjosti vozila, uklanjanje tekućina ili usisavanje strojeva i sustava. Čak i srednje količine fine prašine mogu se jednostavno usisati bez filter vrećice. Uz usisavač dolazi i antistatik pripravak. Sve glavne postavke stroja koji je jednostavan za rukovanje vrše se pomoću središnjeg okretnog prekidača, a pametne mogućnosti pohranjivanja integrirane su za potpuno novi pribor. Posebno ravna glava mokrog i suhog usisavača omogućuje njegovo postavljanje, a mogućnosti pričvršćivanja također omogućuju pričvršćivanje kutije za alat.