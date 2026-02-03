Mokro suhi usisavač NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: snažni mokro-suhi usisivač iz srednje klase uređaja s 40-litarskim spremnikom. Stroj oduševljava iznimnom usisnom snagom, pametnom opremom i dugovječnim komponentama.

Visokokvalitetni mokro-suhi usisivač NT 40/1 Ap L s 40-litarskim spremnikom i poluautomatskim sustavom čišćenja filtra, koji u kombinaciji s izvrsnom usisnom snagom omogućuje uklanjanje prašine bez filtarske vrećice. Usisivač je svestran i može se koristiti za uklanjanje grubih nečistoća i tekućina, za usisavanje strojeva, uređaja i unutrašnjosti automobila te oduševljava pametnim detaljima za spremanje potpuno novih pribora. Njegova glava je izvedena tako ravno da slobodno možete odložiti kutiju s alatom, a pomoću spojnica se može i osigurati. NT 40/1 Ap L također oduševljava veoma jednostavnim upravljanjem. Sve važne funkcije odabiru i postavljaju se direktno koristeći centralnu okretnu sklopku.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Ap L: Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtera
Poluautomatsko čišćenje filtra osigurava konstantno visoku snagu usisavanja. Smještaj Ap-gumba za čišćenje pojednostavljuje rukovanje.
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Ap L: Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabela
Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabela
Omogućuje sigurno fiksiranje crijeva različitih dužina i promjera. Pospremanje mrežnog kabela sigurno za transport.
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Ap L: Kućište filtra se može izvaditi
Kućište filtra se može izvaditi
Dopušta vađenje filtra bez kontakta s prašinom. Učinkovito sprječava pogrešno umetanje filtra s ravnim naborima.
Promišljene integrirane mogućnosti pospremanja pribora
  • Pribor je pospremljen tako da se ne može izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 40
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 70
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 12,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 16,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 525 x 370 x 630

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Ap L
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Ap L
Područja primjene
  • Raznovrsne mogućnosti primjene od uklanjanja tekućina pa do čišćenja unutrašnjosti vozila
Pribor
