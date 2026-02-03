Mokro suhi usisavač NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: snažni mokro-suhi usisivač iz srednje klase uređaja s 40-litarskim spremnikom. Stroj oduševljava iznimnom usisnom snagom, pametnom opremom i dugovječnim komponentama.
Visokokvalitetni mokro-suhi usisivač NT 40/1 Ap L s 40-litarskim spremnikom i poluautomatskim sustavom čišćenja filtra, koji u kombinaciji s izvrsnom usisnom snagom omogućuje uklanjanje prašine bez filtarske vrećice. Usisivač je svestran i može se koristiti za uklanjanje grubih nečistoća i tekućina, za usisavanje strojeva, uređaja i unutrašnjosti automobila te oduševljava pametnim detaljima za spremanje potpuno novih pribora. Njegova glava je izvedena tako ravno da slobodno možete odložiti kutiju s alatom, a pomoću spojnica se može i osigurati. NT 40/1 Ap L također oduševljava veoma jednostavnim upravljanjem. Sve važne funkcije odabiru i postavljaju se direktno koristeći centralnu okretnu sklopku.
Značajke i prednosti
Poluautomatsko čišćenje filteraPoluautomatsko čišćenje filtra osigurava konstantno visoku snagu usisavanja. Smještaj Ap-gumba za čišćenje pojednostavljuje rukovanje.
Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabelaOmogućuje sigurno fiksiranje crijeva različitih dužina i promjera. Pospremanje mrežnog kabela sigurno za transport.
Kućište filtra se može izvaditiDopušta vađenje filtra bez kontakta s prašinom. Učinkovito sprječava pogrešno umetanje filtra s ravnim naborima.
Promišljene integrirane mogućnosti pospremanja pribora
- Pribor je pospremljen tako da se ne može izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|12,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|16,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|525 x 370 x 630
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
- Raznovrsne mogućnosti primjene od uklanjanja tekućina pa do čišćenja unutrašnjosti vozila