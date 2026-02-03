Visokokvalitetni mokro-suhi usisivač NT 40/1 Ap L s 40-litarskim spremnikom i poluautomatskim sustavom čišćenja filtra, koji u kombinaciji s izvrsnom usisnom snagom omogućuje uklanjanje prašine bez filtarske vrećice. Usisivač je svestran i može se koristiti za uklanjanje grubih nečistoća i tekućina, za usisavanje strojeva, uređaja i unutrašnjosti automobila te oduševljava pametnim detaljima za spremanje potpuno novih pribora. Njegova glava je izvedena tako ravno da slobodno možete odložiti kutiju s alatom, a pomoću spojnica se može i osigurati. NT 40/1 Ap L također oduševljava veoma jednostavnim upravljanjem. Sve važne funkcije odabiru i postavljaju se direktno koristeći centralnu okretnu sklopku.