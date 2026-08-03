Mokro suhi usisavač NT 65/2 Ap Tc Agri *EU
NT 65/2 Ap Tc Agri snažan je mokro-suhi usisavač s 2 motora za profesionalne primjene. Snaga usisavanja ostaje gotovo konstantna zato što se filter učinkovito čisti strujanjem zraka.
NT 65/2 Ap Tc Agri snažan je usisavač za mokro i suho pranje sa sustavom ApClean, koji osigurava stalnu visoku snagu usisavanja i duge radne intervale. Usisavač ima kompaktno kućište turbine s integriranim poklopcem filtra za jednostavno uklanjanje velikog ravnog nabranog filtra. Učinkovito se čisti uz pomoć poluautomatskog sustava za čišćenje filtera ApClean. To osigurava stalnu visoku usisnu snagu, dulje radne intervale i dug vijek trajanja filtra. NT 65/2 Ap Tc Agri ima elektroničku detekciju razine punjenja za mokro usisavanje. Sprječava prekoračenje najveće dopuštene razine punjenja. Neproblematično odlaganje vakuumiranih tekućina omogućeno je priloženim odvodnim crijevom otpornim na ulje. Dodaci se mogu brzo i jednostavno spojiti na usisivač pomoću sustava kopči. Jedinica ima uređaj za pohranu crijeva, držač pribora i veliku ladicu, npr. za alate. Potrebnu pokretljivost NT 65/2 Ap Tc Agri osiguravaju dva velika fiksna kotača i dva vodeća valjka.
Značajke i prednosti
Integrirana površina za odlaganje
- Zbog velike, integrirane površine za odlaganje na glavi kućišta, alat i pribor uvijek su dobro pospremljeni i uvijek na dohvat ruke.
Integrirano ispusno crijevo (otporno na ulje)
- Zahvaljujući lako pristupačnom ispusnom crijevu, usisane tekućine moguće je komforno zbrinuti.
Poluautomatsko čišćenje filtera
- Poluautomatsko čišćenje filtra učinkovito i trajno osigurava veliku snagu usisavanja.
Fiksiranje crijeva i zakrivljene cijevi
- Jednostavno pričvršćenje usisnog crijeva i zakrivljene cijevi kod transporta i skladištenja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|65
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2760
|Standardni nominalni promjer ( )
|40
|Dužina kabela (m)
|10
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|25
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|35,4
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|682 x 574 x 860
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Ispusno crijevo (otporno na ulje)
- Prekretno vozno postolje
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Pribor
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