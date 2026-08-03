NT 65/2 Ap Tc Agri snažan je usisavač za mokro i suho pranje sa sustavom ApClean, koji osigurava stalnu visoku snagu usisavanja i duge radne intervale. Usisavač ima kompaktno kućište turbine s integriranim poklopcem filtra za jednostavno uklanjanje velikog ravnog nabranog filtra. Učinkovito se čisti uz pomoć poluautomatskog sustava za čišćenje filtera ApClean. To osigurava stalnu visoku usisnu snagu, dulje radne intervale i dug vijek trajanja filtra. NT 65/2 Ap Tc Agri ima elektroničku detekciju razine punjenja za mokro usisavanje. Sprječava prekoračenje najveće dopuštene razine punjenja. Neproblematično odlaganje vakuumiranih tekućina omogućeno je priloženim odvodnim crijevom otpornim na ulje. Dodaci se mogu brzo i jednostavno spojiti na usisivač pomoću sustava kopči. Jedinica ima uređaj za pohranu crijeva, držač pribora i veliku ladicu, npr. za alate. Potrebnu pokretljivost NT 65/2 Ap Tc Agri osiguravaju dva velika fiksna kotača i dva vodeća valjka.