Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap Te H
NT 30/1 Ap Te H sigurnosni usisavač sa zajamčenom učinkovitošću filtracije od 99,995%. Idealan za usisavanje vrlo opasnih i kancerogenih prašina (klasa prašine H).
Kärcherov sigurnosni usisavač NT 30/1 Ap Te H impresionira svojim HEPA-H 13 plosnatim naboranim filterom izrađenim od stakloplastike. To mu omogućuje korištenje za usisavanje vrlo opasnih i kancerogenih vrsta prašine klase H, poput azbesta, olova i plijesni, koje nastaju u radionicama, a još više na gradilištima tijekom radova na obnovi. Usisavač jamči učinkovitost filtracije od 99,995% i olakšava uklanjanje fine prašine pomoću svoje snažne turbine. Zahvaljujući integriranoj utičnici za uređaj s automatskim pokretanjem i antistatičkim sustavom (s vodljivim priborom), idealan je za usisavanje izravno iz električnih alata koji stvaraju prašinu. Usisavač se može koristiti za širok raspon primjena zahvaljujući velikoj usisnoj snazi: brušenje i radovi na obnovi, montažni ili instalacijski radovi, uklanjanje tekućina ili usisavanje iz strojeva i sustava. Budući da usisavač ima izdržljiv gumirani kabel za napajanje, idealan je za korištenje u građevinskim radovima i na gradilištima obnove.
Značajke i prednosti
Sigurnosni usisivač klase prašine HUčinkovitost filtracije od 99,995%. Elektronsko praćenje protoka. Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Dozvoljeno za uklanjanje azbestaSigurnosni usisavač klase prašine H. Uspješno prošao dodatni test na azbest. Testirano prema TRGS 519 (Tehničko pravilo za opasne tvari) za Njemačku.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priboromPovećana sigurnost korisnika. Rasipanje elektrostatskog naboja. Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
HEPA-13 plosnati naborani filter izrađen od stakloplastike
- Uklanja opasnu prašinu, grubu prljavštinu i tekućine.
- Filter je testiran u skladu s normama EN 60335-2-69 i EN 1822.
- Vrste prašine klase prašine H: koristite sigurnosni set filtera.
Poluautomatsko čišćenje filtera
- Optimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb.
- Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja.
- Dovodi do uštede vremena i duljeg vijeka trajanja filtera.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat se jednostavno spaja na usisavač.
- Jednostavan rad zahvaljujući automatskom uključivanju/isključivanju.
- Ušteda energije: automatsko isključivanje usisavača.
Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabela
- Kabel za napajanje i crijevo sigurno pričvršćeni za transport.
- Za usisne crijeve raznih duljina i promjera
- Dizajn koji štedi vrijeme i produženi vijek trajanja kabela za napajanje.
Uklonjivo kućište filtera
- Plosnati naborani filter: brže i lakše čišćenje.
- Redovito čišćenje: produženi vijek trajanja filtera.
- Sprječava nepravilno umetanje plosnatog naboranog filtera.
Integrirani spremnik za pribor
- Skladištenje protiv gubitka za transport
- Dizajn koji štedi vrijeme: pribor je brzo pri ruci.
- Dizajn koji štedi prostor: ne zahtijeva dodatni prostor za pohranu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|12,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|17
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|525 x 370 x 560
Opseg isporuke
- Sigurnosna filter vrećica: 1 Komad(a)
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Pregib: električno vodljivo
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: HEPA-13 (H13)
Oprema
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički sustav
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Klasa prašine: H
- Materijal spremnika: Plastika
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Područja primjene
- Sigurnosni usisavač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
- Za usisavanje prašine iz manjih električnih alata
- Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
- Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
- Za montažne i instalacijske radove
- Za usisavanje iz strojeva i sustava
- Upotreba na gradilištima i u radionicama
- Za uklanjanje azbesta, olova, plijesni, bakterija itd.
- Za primjenu u građevinskoj industriji, zdravstvu, laboratorijima ili industriji
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