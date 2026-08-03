Kärcherov sigurnosni usisavač NT 30/1 Ap Te H impresionira svojim HEPA-H 13 plosnatim naboranim filterom izrađenim od stakloplastike. To mu omogućuje korištenje za usisavanje vrlo opasnih i kancerogenih vrsta prašine klase H, poput azbesta, olova i plijesni, koje nastaju u radionicama, a još više na gradilištima tijekom radova na obnovi. Usisavač jamči učinkovitost filtracije od 99,995% i olakšava uklanjanje fine prašine pomoću svoje snažne turbine. Zahvaljujući integriranoj utičnici za uređaj s automatskim pokretanjem i antistatičkim sustavom (s vodljivim priborom), idealan je za usisavanje izravno iz električnih alata koji stvaraju prašinu. Usisavač se može koristiti za širok raspon primjena zahvaljujući velikoj usisnoj snazi: brušenje i radovi na obnovi, montažni ili instalacijski radovi, uklanjanje tekućina ili usisavanje iz strojeva i sustava. Budući da usisavač ima izdržljiv gumirani kabel za napajanje, idealan je za korištenje u građevinskim radovima i na gradilištima obnove.