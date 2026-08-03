NT 30/1 Ap Te M pouzdano i sigurno uklanja sve vrste fine prašine koja se stvara na gradilištima i u radionicama. Kompaktni usisavač s poluautomatskim čišćenjem filtera ima vodootporni "mokro i suho" plosnati naborani filter od PES vlaknastog materijala za usisavanje fine prašine, tekućina i grube prljavštine klase prašine M te jamči učinkovitost filtracije od 99,9 posto. Integrirana utičnica za uređaj s automatskim pokretanjem i kompletan antistatički sustav (s vodljivim priborom) čine usisavač idealnim za usisavanje izravno iz električnih alata koji stvaraju prašinu. Stroj je izuzetno jednostavan za rukovanje, jer se najvažnije postavke podešavaju pomoću središnjeg rotacijskog prekidača. Prvoklasna usisna snaga omogućuje širok raspon primjena: brušenje, montažu i instalacijske radove, uklanjanje tekućina ili usisavanje iz strojeva i sustava.