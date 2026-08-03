Mokro suhi usisavač NT 30/1 Ap Te M
Sigurnosni usisavač NT 30/1 Ap Te M certificiran je za klasu prašine M. Električno vodljivi pribor čini ga idealnim za usisavanje fine prašine na gradilištima i u radionicama.
NT 30/1 Ap Te M pouzdano i sigurno uklanja sve vrste fine prašine koja se stvara na gradilištima i u radionicama. Kompaktni usisavač s poluautomatskim čišćenjem filtera ima vodootporni "mokro i suho" plosnati naborani filter od PES vlaknastog materijala za usisavanje fine prašine, tekućina i grube prljavštine klase prašine M te jamči učinkovitost filtracije od 99,9 posto. Integrirana utičnica za uređaj s automatskim pokretanjem i kompletan antistatički sustav (s vodljivim priborom) čine usisavač idealnim za usisavanje izravno iz električnih alata koji stvaraju prašinu. Stroj je izuzetno jednostavan za rukovanje, jer se najvažnije postavke podešavaju pomoću središnjeg rotacijskog prekidača. Prvoklasna usisna snaga omogućuje širok raspon primjena: brušenje, montažu i instalacijske radove, uklanjanje tekućina ili usisavanje iz strojeva i sustava.
Značajke i prednosti
Sigurnosni usisavač M klase prašineUčinkovitost filtracije od 99,9%. Elektronsko praćenje protoka. Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Poluautomatsko čišćenje filteraOptimalna učinkovitost čišćenja filtera pritiskom na gumb. Omogućuje dosljedno visoku učinkovitost filtra i snagu usisavanja. Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priboromPovećana sigurnost korisnika. Rasipanje elektrostatskog naboja. Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Wet & Dry ravni nabrani filtar
- Certificiran za klasu prašine M. Postotak odvajanja prašine: 99,9%
- PES vlaknasti materijal: otporan na truljenje i izdržljiv
- Idealno za tekućine, fine prašine i krupni prljavštinu
Fleksibilno čuvanje crijeva i mrežnog kabela
- Napojni kabel i crijevo sigurno se pričvršćuju za transport
- Za usisne crijeve raznih duljina i promjera
- Štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja napojnog kabela
Uklonjivo kućište filtera
- Pleteni filter s naborima: brže i lakše čišćenje
- Redovito čišćenje: duži vijek trajanja filtra
- Sprječava nepravilno umetanje pletenog filtra
Integrirani spremnik za pribor
- Skladištenje protiv gubitka za transport
- Dizajn koji štedi vrijeme: pribor je brzo dostupan
- Dizajn koji štedi prostor: ne zahtijeva dodatni prostor za pohranu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|70
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|12,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|16,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|525 x 370 x 560
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Pregib: električno vodljivo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
Oprema
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički sustav
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Čišćenje filtra: Poluautomatsko čišćenje filtera
- Klasa prašine: M
- Materijal spremnika: Plastika
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Područja primjene
- Sigurnosni usisavač klase prašine M: sve primjene fine prašine
- Za usisavanje prašine iz manjih električnih alata
- Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
- Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
- Za montažne i instalacijske radove
- Za usisavanje iz strojeva i sustava
- Upotreba na gradilištima i u radionicama
- Za usisavanje svih vrsta kamene prašine, drvene prašine, keramičke prašine itd.
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