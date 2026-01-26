Na gradilištima i u radionicama svakodnevno se proizvode sve vrste opasnih, a ponekad i respirabilnih finih prašina. Zahvaljujući sustavu čišćenja filtera Tact senzorima, naš kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje NT 30/1 Tact Te M ACD uklanja neviđeno velike količine fine prašine – s zajamčenom učinkovitošću filtracije od 99,9 posto. Certificiran prema novom ACD standardu u skladu s IEC 60335-2-69:2021, stroj je odobren za usisavanje zapaljive prašine. Usisna snaga se stalno prati senzorima, a čišćenje filtera se kontrolira prema potrebi. Za izravno usisavanje na električnim alatima ima integriranu utičnicu za uređaje s funkcijom automatskog pokretanja i kompletan antistatički sustav s vodljivim priborom. Pribor sigurno pohranjen na stroju može se koristiti za bez napora usisavanje sve prašine koja se već nakupila na podu ili strojevima, šaljući je u robusni spremnik od 30 litara s metalnim kotačićima i odbojnikom.