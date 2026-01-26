Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te M ACD
Usisavač za mokro i suho usisavanje sigurno i pouzdano uklanja respirabilnu finu prašinu klase M. Sa spremnikom od 30l, sustavom čišćenja filtera kontroliranim senzorom i ACD certifikatom.
Na gradilištima i u radionicama svakodnevno se proizvode sve vrste opasnih, a ponekad i respirabilnih finih prašina. Zahvaljujući sustavu čišćenja filtera Tact senzorima, naš kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje NT 30/1 Tact Te M ACD uklanja neviđeno velike količine fine prašine – s zajamčenom učinkovitošću filtracije od 99,9 posto. Certificiran prema novom ACD standardu u skladu s IEC 60335-2-69:2021, stroj je odobren za usisavanje zapaljive prašine. Usisna snaga se stalno prati senzorima, a čišćenje filtera se kontrolira prema potrebi. Za izravno usisavanje na električnim alatima ima integriranu utičnicu za uređaje s funkcijom automatskog pokretanja i kompletan antistatički sustav s vodljivim priborom. Pribor sigurno pohranjen na stroju može se koristiti za bez napora usisavanje sve prašine koja se već nakupila na podu ili strojevima, šaljući je u robusni spremnik od 30 litara s metalnim kotačićima i odbojnikom.
Značajke i prednosti
Ispitana učinkovitost filtriranja od 99,9 posto
- Štiti zdravlje od čestica koje se mogu udisati.
- Testirano u skladu s klasom prašine M.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
- Povećana sigurnost korisnika.
- Rasipanje elektrostatskog naboja.
- Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Filtriranje hladnim zrakom
- Produljuje vijek trajanja turbine.
Sigurnosni usisavač M klase prašine
- Učinkovitost filtracije od 99,9%.
- Elektronsko praćenje protoka.
- Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Wet & Dry ravni nabrani filtar
- Certificiran za klasu prašine M. Stupanj odvajanja prašine: 99,9%.
- PES vlaknasti materijal s PTFE premazom: otporan na truljenje i vlagu.
- Idealno za usisavanje tekućina, fine prašine i grube prljavštine.
Adapter za alate na električni pogon
- Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
- Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
- Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|14,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|19,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|560 x 370 x 580
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Pregib: električno vodljivo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
- Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)
Oprema
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički sustav
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
- Klasa prašine: M
- Materijal spremnika: Plastika
Videos
Područja primjene
- Sigurnosni usisavač razreda prašine M za sve primjene za sitnu prašinu
- Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
- Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
- Za usisavanje svih vrsta kamene prašine, drvene prašine, keramičke prašine itd.