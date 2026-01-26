Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te M ACD

Usisavač za mokro i suho usisavanje sigurno i pouzdano uklanja respirabilnu finu prašinu klase M. Sa spremnikom od 30l, sustavom čišćenja filtera kontroliranim senzorom i ACD certifikatom.

Na gradilištima i u radionicama svakodnevno se proizvode sve vrste opasnih, a ponekad i respirabilnih finih prašina. Zahvaljujući sustavu čišćenja filtera Tact senzorima, naš kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje NT 30/1 Tact Te M ACD uklanja neviđeno velike količine fine prašine – s zajamčenom učinkovitošću filtracije od 99,9 posto. Certificiran prema novom ACD standardu u skladu s IEC 60335-2-69:2021, stroj je odobren za usisavanje zapaljive prašine. Usisna snaga se stalno prati senzorima, a čišćenje filtera se kontrolira prema potrebi. Za izravno usisavanje na električnim alatima ima integriranu utičnicu za uređaje s funkcijom automatskog pokretanja i kompletan antistatički sustav s vodljivim priborom. Pribor sigurno pohranjen na stroju može se koristiti za bez napora usisavanje sve prašine koja se već nakupila na podu ili strojevima, šaljući je u robusni spremnik od 30 litara s metalnim kotačićima i odbojnikom.

Značajke i prednosti
Ispitana učinkovitost filtriranja od 99,9 posto
  • Štiti zdravlje od čestica koje se mogu udisati.
  • Testirano u skladu s klasom prašine M.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
  • Povećana sigurnost korisnika.
  • Rasipanje elektrostatskog naboja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Filtriranje hladnim zrakom
  • Produljuje vijek trajanja turbine.
Sigurnosni usisavač M klase prašine
  • Učinkovitost filtracije od 99,9%.
  • Elektronsko praćenje protoka.
  • Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Wet & Dry ravni nabrani filtar
  • Certificiran za klasu prašine M. Stupanj odvajanja prašine: 99,9%.
  • PES vlaknasti materijal s PTFE premazom: otporan na truljenje i vlagu.
  • Idealno za usisavanje tekućina, fine prašine i grube prljavštine.
Adapter za alate na električni pogon
  • Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
  • Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
  • Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 30
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Materijal kabela Guma
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 14,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 19,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 560 x 370 x 580

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Pregib: električno vodljivo
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
  • Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)

Oprema

  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički sustav
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
  • Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
  • Klasa prašine: M
  • Materijal spremnika: Plastika
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te M ACD
Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te M ACD
Videos
Područja primjene
  • Sigurnosni usisavač razreda prašine M za sve primjene za sitnu prašinu
  • Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
  • Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
  • Za usisavanje svih vrsta kamene prašine, drvene prašine, keramičke prašine itd.
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH