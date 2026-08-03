Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
Usisavač za mokro i suho usisavanje s drvenim uloškom za filter, sustavom čišćenja filtera kontroliranim senzorom Tact, spremnikom od 40 l, ručkom za guranje i ACD certifikatom.
Velike količine drvene prašine i vlaknaste prašine brzo dovode do začepljenja u konvencionalnim sustavima filtriranja – s NT 40/1 Tact Te M ACD to više nije briga. Kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje posebno je razvijen za tvrtke koje se bave obradom drveta i, zahvaljujući drvenom ulošku i Tact sustavu čišćenja filtera kontroliranom senzorima, može podnijeti više drvene prašine nego ikad prije uz zajamčenu učinkovitost filtracije od 99,9 posto. Certificiran prema novom ACD standardu u skladu s IEC 60335-2-69:2021, stroj je odobren za usisavanje zapaljive prašine. Za izravno usisavanje na električnim alatima ima integriranu utičnicu za uređaj s funkcijom automatskog pokretanja i kompletan antistatički sustav s vodljivim priborom. S ergonomskom ručkom za guranje i robusnim spremnikom od 40 litara, NT 40/1 Tact Te M ACD idealan je za upotrebu u radionicama, stolarijama i industrijskim tvrtkama.
Značajke i prednosti
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
- Jamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera.
- Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama.
- Minimizirana emisija buke.
Uložak filtera certificiran za klasu prašine M
- Uložak filtra pouzdano sprječava začepljenje filtra.
- Stupanj razdvajanja od 99,9% kod usisavanja velikih količina vlakana i drvene prašine.
ACD certifikat
- Odobreno za usisavanje zapaljive prašine.
- Certificirano prema IEC 60335-2-69:2021.
- Povećana sigurnost korisnika.
Ispitana učinkovitost filtriranja od 99,9 posto
- Štiti zdravlje od čestica koje se mogu udisati.
- Testirano u skladu s klasom prašine M.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
- Povećana sigurnost korisnika.
- Rasipanje elektrostatskog naboja.
- Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Sigurnosni usisavač M klase prašine
- Učinkovitost filtracije od 99,9%.
- Elektronsko praćenje protoka.
- Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Filtriranje hladnim zrakom
- Produljuje vijek trajanja turbine.
Adapter za alate na električni pogon
- Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
- Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
- Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Ergonomska izvlačna ručka
- Ergonomski dizajn omogućuje udoban transport stroja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|17,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|22,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|650 x 370 x 1100
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 500 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Pregib: električno vodljivo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Drveni filter za svijeće
- Izvlačna ručka
- Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)
Oprema
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički sustav
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
- Klasa prašine: M
- Materijal spremnika: Plastika
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Područja primjene
- Sigurnosni usisavač razreda prašine M za sve primjene za sitnu prašinu
- Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
- U radionicama, primjerice kod rada s kamenom ili drvom kao i u drvoprerađivačkoj industriji
- Za usisavanje svih vrsta kamene prašine, drvene prašine, keramičke prašine itd.
- Prikladno za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (Uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
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