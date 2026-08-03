Velike količine drvene prašine i vlaknaste prašine brzo dovode do začepljenja u konvencionalnim sustavima filtriranja – s NT 40/1 Tact Te M ACD to više nije briga. Kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje posebno je razvijen za tvrtke koje se bave obradom drveta i, zahvaljujući drvenom ulošku i Tact sustavu čišćenja filtera kontroliranom senzorima, može podnijeti više drvene prašine nego ikad prije uz zajamčenu učinkovitost filtracije od 99,9 posto. Certificiran prema novom ACD standardu u skladu s IEC 60335-2-69:2021, stroj je odobren za usisavanje zapaljive prašine. Za izravno usisavanje na električnim alatima ima integriranu utičnicu za uređaj s funkcijom automatskog pokretanja i kompletan antistatički sustav s vodljivim priborom. S ergonomskom ručkom za guranje i robusnim spremnikom od 40 litara, NT 40/1 Tact Te M ACD idealan je za upotrebu u radionicama, stolarijama i industrijskim tvrtkama.