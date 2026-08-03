Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood

Usisavač za mokro i suho usisavanje s drvenim uloškom za filter, sustavom čišćenja filtera kontroliranim senzorom Tact, spremnikom od 40 l, ručkom za guranje i ACD certifikatom.

Velike količine drvene prašine i vlaknaste prašine brzo dovode do začepljenja u konvencionalnim sustavima filtriranja – s NT 40/1 Tact Te M ACD to više nije briga. Kompaktni usisavač za mokro i suho usisavanje posebno je razvijen za tvrtke koje se bave obradom drveta i, zahvaljujući drvenom ulošku i Tact sustavu čišćenja filtera kontroliranom senzorima, može podnijeti više drvene prašine nego ikad prije uz zajamčenu učinkovitost filtracije od 99,9 posto. Certificiran prema novom ACD standardu u skladu s IEC 60335-2-69:2021, stroj je odobren za usisavanje zapaljive prašine. Za izravno usisavanje na električnim alatima ima integriranu utičnicu za uređaj s funkcijom automatskog pokretanja i kompletan antistatički sustav s vodljivim priborom. S ergonomskom ručkom za guranje i robusnim spremnikom od 40 litara, NT 40/1 Tact Te M ACD idealan je za upotrebu u radionicama, stolarijama i industrijskim tvrtkama.

Značajke i prednosti
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
  • Jamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera.
  • Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama.
  • Minimizirana emisija buke.
Uložak filtera certificiran za klasu prašine M
  • Uložak filtra pouzdano sprječava začepljenje filtra.
  • Stupanj razdvajanja od 99,9% kod usisavanja velikih količina vlakana i drvene prašine.
ACD certifikat
  • Odobreno za usisavanje zapaljive prašine.
  • Certificirano prema IEC 60335-2-69:2021.
  • Povećana sigurnost korisnika.
Ispitana učinkovitost filtriranja od 99,9 posto
  • Štiti zdravlje od čestica koje se mogu udisati.
  • Testirano u skladu s klasom prašine M.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
  • Povećana sigurnost korisnika.
  • Rasipanje elektrostatskog naboja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Sigurnosni usisavač M klase prašine
  • Učinkovitost filtracije od 99,9%.
  • Elektronsko praćenje protoka.
  • Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Filtriranje hladnim zrakom
  • Produljuje vijek trajanja turbine.
Adapter za alate na električni pogon
  • Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
  • Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
  • Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Ergonomska izvlačna ručka
  • Ergonomski dizajn omogućuje udoban transport stroja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 40
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Materijal kabela Guma
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 17,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 22,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 650 x 370 x 1100

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 500 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Pregib: električno vodljivo
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Drveni filter za svijeće
  • Izvlačna ručka
  • Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)

Oprema

  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički sustav
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
  • Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
  • Klasa prašine: M
  • Materijal spremnika: Plastika
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te M ACD Wood
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Područja primjene
  • Sigurnosni usisavač razreda prašine M za sve primjene za sitnu prašinu
  • Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
  • U radionicama, primjerice kod rada s kamenom ili drvom kao i u drvoprerađivačkoj industriji
  • Za usisavanje svih vrsta kamene prašine, drvene prašine, keramičke prašine itd.
  • Prikladno za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (Uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
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