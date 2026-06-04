Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te H ACD
Odobreno za uklanjanje azbesta i certificirano od strane ACD-a: usisavač za mokro i suho čišćenje sa spremnikom od 50 l za usisavanje opasnih prašina klase prašine H.
Veliki spremnik od 50 litara u kombinaciji s podesivom ručkom za guranje i odvodnim crijevom čini NT 50/1 Tact Te H ACD idealnim rješenjem za sigurno uklanjanje opasnih i kancerogenih prašina - posebno u industrijskim okruženjima. Uređaj je testiran i odobren za sve prašine klase prašine H - uključujući azbestnu prašinu - te tako pouzdano štiti korisnike i okoliš. Također je certificiran prema IEC 60335-2-69:2021 u skladu sa standardom ACD za usisavanje zapaljivih prašina. S čistivim ravnim naboranim filterom Safety/HEPA, opasne prašine mogu se sigurno uhvatiti u sigurnosnu filter vrećicu ili PE vrećicu za odlaganje; dok se velike količine manje opasnih prašina mogu usisati izravno u spremnik. Sustav čišćenja filtera kontroliran senzorima Tact osigurava dosljedno visoku usisnu snagu održavajući filtere uvijek čistima. Integrirana utičnica za uređaj s automatskim pokretanjem, kao i kompletan antistatički sustav s vodljivim priborom, zaokružuju profesionalni pribor stroja.
Značajke i prednosti
Sustav filtriranja s filtrom H i sustav čišćenja filtra TactIzravno usisavanje manje opasne prašine u spremnik. Učinkovitost filtriranja: 99,995 posto. Maksimalna zaštita zdravlja bez gubitaka na snazi usisavanja i trajnosti filtra.
Ispunjava zahtjeve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem "Azbest" prema TRGS 519Za prašinu koja sadrži azbest u Njemačkoj se smiju koristiti samo sigurnosni usisavači s ovim dopuštenjem.
ACD certifikatOdobreno za usisavanje zapaljive prašine. Certificirano prema IEC 60335-2-69:2021. Povećana sigurnost korisnika.
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
- Jamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera.
- Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama.
- Minimizirana emisija buke.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
- Povećana sigurnost korisnika.
- Rasipanje elektrostatskog naboja.
- Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Sigurnosni usisivač klase prašine H
- Učinkovitost filtracije od 99,995%.
- Elektronsko praćenje protoka.
- Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Sigurnosni/HEPA plosnati naborani filter
- Certificirano za klasu prašine H. Stupanj odvajanja prašine: 99,995%.
- PES vlaknasti materijal s dvostrukim PTFE premazom: otporan na truljenje i vlagu.
- Idealno za usisavanje tekućina, fine prašine i grube prljavštine.
Adapter za alate na električni pogon
- Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
- Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
- Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Veliki spremnik od 50 litara
- S praktičnom, podesivom ručkom za guranje za jednostavan transport.
- Integrirano odvodno crijevo za jednostavno odlaganje velikih količina tekućine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|50
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|19,6
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|25,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|640 x 370 x 1045
Opseg isporuke
- Sigurnosna filter vrećica: 1 Komad(a)
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Pregib: električno vodljivo
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Crijevo za ispuštanje
- Filtar s ravnim naborima: PTFE HEPA
- Izvlačna ručka
- Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)
Oprema
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički sustav
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
- Klasa prašine: H
- Materijal spremnika: Plastika
Videos
Područja primjene
- Sigurnosni usisavač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
- Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
- Odobrenje za uklanjanje azbesta u skladu s njemačkom uredbom o sigurnosti i zdravlju na radu TRGS 519
- Prikladno za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (Uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
Pribor
Pronađi rezervne dijelove
Pronađite rezervne dijelove i dijagrame za svoju Kärcher opremu za čišćenje. Odaberite "Pronađi rezervne dijelove" za početak pretraživanja ili se obratite svom ovlaštenom Kärcher prodavaču ili partneru.