Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te H ACD

Odobreno za uklanjanje azbesta i certificirano od strane ACD-a: usisavač za mokro i suho čišćenje sa spremnikom od 50 l za usisavanje opasnih prašina klase prašine H.

Veliki spremnik od 50 litara u kombinaciji s podesivom ručkom za guranje i odvodnim crijevom čini NT 50/1 Tact Te H ACD idealnim rješenjem za sigurno uklanjanje opasnih i kancerogenih prašina - posebno u industrijskim okruženjima. Uređaj je testiran i odobren za sve prašine klase prašine H - uključujući azbestnu prašinu - te tako pouzdano štiti korisnike i okoliš. Također je certificiran prema IEC 60335-2-69:2021 u skladu sa standardom ACD za usisavanje zapaljivih prašina. S čistivim ravnim naboranim filterom Safety/HEPA, opasne prašine mogu se sigurno uhvatiti u sigurnosnu filter vrećicu ili PE vrećicu za odlaganje; dok se velike količine manje opasnih prašina mogu usisati izravno u spremnik. Sustav čišćenja filtera kontroliran senzorima Tact osigurava dosljedno visoku usisnu snagu održavajući filtere uvijek čistima. Integrirana utičnica za uređaj s automatskim pokretanjem, kao i kompletan antistatički sustav s vodljivim priborom, zaokružuju profesionalni pribor stroja.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te H ACD: Sustav filtriranja s filtrom H i sustav čišćenja filtra Tact
Sustav filtriranja s filtrom H i sustav čišćenja filtra Tact
Izravno usisavanje manje opasne prašine u spremnik. Učinkovitost filtriranja: 99,995 posto. Maksimalna zaštita zdravlja bez gubitaka na snazi usisavanja i trajnosti filtra.
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te H ACD: Ispunjava zahtjeve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem "Azbest" prema TRGS 519
Ispunjava zahtjeve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem "Azbest" prema TRGS 519
Za prašinu koja sadrži azbest u Njemačkoj se smiju koristiti samo sigurnosni usisavači s ovim dopuštenjem.
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te H ACD: ACD certifikat
ACD certifikat
Odobreno za usisavanje zapaljive prašine. Certificirano prema IEC 60335-2-69:2021. Povećana sigurnost korisnika.
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
  • Jamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera.
  • Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama.
  • Minimizirana emisija buke.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
  • Povećana sigurnost korisnika.
  • Rasipanje elektrostatskog naboja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Sigurnosni usisivač klase prašine H
  • Učinkovitost filtracije od 99,995%.
  • Elektronsko praćenje protoka.
  • Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Sigurnosni/HEPA plosnati naborani filter
  • Certificirano za klasu prašine H. Stupanj odvajanja prašine: 99,995%.
  • PES vlaknasti materijal s dvostrukim PTFE premazom: otporan na truljenje i vlagu.
  • Idealno za usisavanje tekućina, fine prašine i grube prljavštine.
Adapter za alate na električni pogon
  • Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
  • Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
  • Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Veliki spremnik od 50 litara
  • S praktičnom, podesivom ručkom za guranje za jednostavan transport.
  • Integrirano odvodno crijevo za jednostavno odlaganje velikih količina tekućine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 50
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Materijal kabela Guma
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 19,6
Težina uklj. ambalažu (kg) 25,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 640 x 370 x 1045

Opseg isporuke

  • Sigurnosna filter vrećica: 1 Komad(a)
  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Pregib: električno vodljivo
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Crijevo za ispuštanje
  • Filtar s ravnim naborima: PTFE HEPA
  • Izvlačna ručka
  • Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)

Oprema

  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički sustav
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
  • Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
  • Klasa prašine: H
  • Materijal spremnika: Plastika
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te H ACD
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te H ACD
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Područja primjene
  • Sigurnosni usisavač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
  • Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
  • Odobrenje za uklanjanje azbesta u skladu s njemačkom uredbom o sigurnosti i zdravlju na radu TRGS 519
  • Prikladno za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (Uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
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