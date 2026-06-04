Veliki spremnik od 50 litara u kombinaciji s podesivom ručkom za guranje i odvodnim crijevom čini NT 50/1 Tact Te H ACD idealnim rješenjem za sigurno uklanjanje opasnih i kancerogenih prašina - posebno u industrijskim okruženjima. Uređaj je testiran i odobren za sve prašine klase prašine H - uključujući azbestnu prašinu - te tako pouzdano štiti korisnike i okoliš. Također je certificiran prema IEC 60335-2-69:2021 u skladu sa standardom ACD za usisavanje zapaljivih prašina. S čistivim ravnim naboranim filterom Safety/HEPA, opasne prašine mogu se sigurno uhvatiti u sigurnosnu filter vrećicu ili PE vrećicu za odlaganje; dok se velike količine manje opasnih prašina mogu usisati izravno u spremnik. Sustav čišćenja filtera kontroliran senzorima Tact osigurava dosljedno visoku usisnu snagu održavajući filtere uvijek čistima. Integrirana utičnica za uređaj s automatskim pokretanjem, kao i kompletan antistatički sustav s vodljivim priborom, zaokružuju profesionalni pribor stroja.