Zahvaljujući novom sustavu čišćenja filtera kontroliranom senzorima Tact, NT 50/1 Tact Te M ACD usisava ekstremne količine fine prašine uz zajamčenu učinkovitost filtracije od 99,9%. Certificiran prema ACD standardu (IEC 60335-2-69:2021), uređaj je odobren za usisavanje zapaljive prašine, uz stalni nadzor usisne snage i automatsko čišćenje filtera. Robusni spremnik od 50 l s metalnim kotačićima, podesivom ručkom i odvodnim crijevom podnosi velike količine prašine klase M, grubu prljavštinu i tekućine. Za izravno usisavanje na električnim alatima služi integrirana utičnica s automatskim pokretanjem i potpuni antistatički sustav. Nataložena prašina pouzdano se uklanja priloženim priborom (crijevo 4 m, inox cijevi, široka podna mlaznica), koji se zahvaljujući pametnim rješenjima sigurno pohranjuje na samom uređaju.