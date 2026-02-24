Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te M ACD

Razvijen za velike količine respirabilne fine prašine klase M: veliki, ali okretni usisavač za mokro i suho usisavanje sa spremnikom od 50 l, podesivom ručkom za guranje i ACD certifikatom.

Zahvaljujući novom sustavu čišćenja filtera kontroliranom senzorima Tact, NT 50/1 Tact Te M ACD usisava ekstremne količine fine prašine uz zajamčenu učinkovitost filtracije od 99,9%. Certificiran prema ACD standardu (IEC 60335-2-69:2021), uređaj je odobren za usisavanje zapaljive prašine, uz stalni nadzor usisne snage i automatsko čišćenje filtera. Robusni spremnik od 50 l s metalnim kotačićima, podesivom ručkom i odvodnim crijevom podnosi velike količine prašine klase M, grubu prljavštinu i tekućine. Za izravno usisavanje na električnim alatima služi integrirana utičnica s automatskim pokretanjem i potpuni antistatički sustav. Nataložena prašina pouzdano se uklanja priloženim priborom (crijevo 4 m, inox cijevi, široka podna mlaznica), koji se zahvaljujući pametnim rješenjima sigurno pohranjuje na samom uređaju.

Značajke i prednosti
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
Jamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera. Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama. Minimizirana emisija buke.
Ispitana učinkovitost filtriranja od 99,9 posto
Štiti zdravlje od čestica koje se mogu udisati. Testirano u skladu s klasom prašine M.
ACD certifikat
Odobreno za usisavanje zapaljive prašine. Certificirano prema IEC 60335-2-69:2021. Povećana sigurnost korisnika.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
  • Povećana sigurnost korisnika.
  • Rasipanje elektrostatskog naboja.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
  • Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
  • Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
  • Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Filtriranje hladnim zrakom
  • Produljuje vijek trajanja turbine.
Sigurnosni usisavač M klase prašine
  • Učinkovitost filtracije od 99,9%.
  • Elektronsko praćenje protoka.
  • Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Wet & Dry ravni nabrani filtar
  • Certificiran za klasu prašine M. Stupanj odvajanja prašine: 99,9%.
  • PES vlaknasti materijal s PTFE premazom: otporan na truljenje i vlagu.
  • Idealno za usisavanje tekućina, fine prašine i grube prljavštine.
Adapter za alate na električni pogon
  • Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
  • Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
  • Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Veliki spremnik od 50 litara
  • S praktičnom, podesivom ručkom za guranje za jednostavan transport.
  • Integrirano odvodno crijevo za jednostavno odlaganje velikih količina tekućine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 50
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Materijal kabela Guma
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 19
Težina uklj. ambalažu (kg) 24,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 640 x 370 x 1045

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Pregib: električno vodljivo
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Crijevo za ispuštanje
  • Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
  • Izvlačna ručka
  • Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)

Oprema

  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički sustav
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
  • Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
  • Klasa prašine: M
  • Materijal spremnika: Plastika
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te M ACD
Područja primjene
  • Sigurnosni usisavač razreda prašine M za sve primjene za sitnu prašinu
  • Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
  • Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
  • Za usisavanje svih vrsta kamene prašine, drvene prašine, keramičke prašine itd.
  • Prikladno za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (Uređaj za usisavanje zapaljive prašine)
