Mokro suhi usisavač NT 50/1 Tact Te M ACD
Razvijen za velike količine respirabilne fine prašine klase M: veliki, ali okretni usisavač za mokro i suho usisavanje sa spremnikom od 50 l, podesivom ručkom za guranje i ACD certifikatom.
Zahvaljujući novom sustavu čišćenja filtera kontroliranom senzorima Tact, NT 50/1 Tact Te M ACD usisava ekstremne količine fine prašine uz zajamčenu učinkovitost filtracije od 99,9%. Certificiran prema ACD standardu (IEC 60335-2-69:2021), uređaj je odobren za usisavanje zapaljive prašine, uz stalni nadzor usisne snage i automatsko čišćenje filtera. Robusni spremnik od 50 l s metalnim kotačićima, podesivom ručkom i odvodnim crijevom podnosi velike količine prašine klase M, grubu prljavštinu i tekućine. Za izravno usisavanje na električnim alatima služi integrirana utičnica s automatskim pokretanjem i potpuni antistatički sustav. Nataložena prašina pouzdano se uklanja priloženim priborom (crijevo 4 m, inox cijevi, široka podna mlaznica), koji se zahvaljujući pametnim rješenjima sigurno pohranjuje na samom uređaju.
Značajke i prednosti
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filteraJamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera. Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama. Minimizirana emisija buke.
Ispitana učinkovitost filtriranja od 99,9 postoŠtiti zdravlje od čestica koje se mogu udisati. Testirano u skladu s klasom prašine M.
ACD certifikatOdobreno za usisavanje zapaljive prašine. Certificirano prema IEC 60335-2-69:2021. Povećana sigurnost korisnika.
Kompletan antistatički sustav s provodljivim priborom
- Povećana sigurnost korisnika.
- Rasipanje elektrostatskog naboja.
- Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja.
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
- Električni alat se jednostavno spaja na usisivač.
- Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja.
- Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Filtriranje hladnim zrakom
- Produljuje vijek trajanja turbine.
Sigurnosni usisavač M klase prašine
- Učinkovitost filtracije od 99,9%.
- Elektronsko praćenje protoka.
- Osigurava čista i sigurna radna mjesta.
Wet & Dry ravni nabrani filtar
- Certificiran za klasu prašine M. Stupanj odvajanja prašine: 99,9%.
- PES vlaknasti materijal s PTFE premazom: otporan na truljenje i vlagu.
- Idealno za usisavanje tekućina, fine prašine i grube prljavštine.
Adapter za alate na električni pogon
- Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata
- Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak
- Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Veliki spremnik od 50 litara
- S praktičnom, podesivom ručkom za guranje za jednostavan transport.
- Integrirano odvodno crijevo za jednostavno odlaganje velikih količina tekućine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|50
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|19
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|24,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|640 x 370 x 1045
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Pregib: električno vodljivo
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Crijevo za ispuštanje
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
- Izvlačna ručka
- Plastična (PE) vrećica za odlaganje bez prašine: 1 Komad(a)
Oprema
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički sustav
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
- Klasa prašine: M
- Materijal spremnika: Plastika
Videos
Područja primjene
- Sigurnosni usisavač razreda prašine M za sve primjene za sitnu prašinu
- Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
- Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
- Za usisavanje svih vrsta kamene prašine, drvene prašine, keramičke prašine itd.
- Prikladno za usisavanje zapaljive prašine u skladu s ACD standardom IEC 60335-2-69:2021 (Uređaj za usisavanje zapaljive prašine)