Sigurnosni usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22 certificiran je u skladu s obvezujućom EU direktivom ATEX 2014/34/EU od strane neovisnog i renomiranog instituta za ispitivanje IBExU za uklanjanje zapaljive i druge prašine klase H u eksplozivnim područjima Zone 22. Snažni EC motor bez četkica jamči životni vijek od 5000 sati. Mokri i suhi usisavač otporan na eksploziju ima potpuno uzemljenu konstrukciju, a odgovarajući električni provodljivi dodaci sprječavaju elektrostatičko pražnjenje. Zahvaljujući 75-litarskom spremniku od nehrđajućeg čelika i robusnoj šasiji s podesivom ručkom za guranje, velike količine prašine, grube prljavštine ili tekućine mogu se jednostavno ukloniti iz opasne zone. Set sigurnosnih filtara osigurava sigurno odlaganje usisanog materijala. Uključeno u opseg isporuke NT 75/1 Me Ec H Z22: Sigurnosni ravni naborani filtar za klasu prašine H, koji je posebno otporan i dugotrajan zahvaljujući posebnom PTFE premazu i povrh toga jamči sposobnost zadržavanja prašine od 99,995%.