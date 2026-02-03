Mokro suhi usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22
Certificiran prema ATEX Direktivi 2014/34/EU, sigurnosni usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22 klase prašine H prikladan je za korištenje u potencijalno eksplozivnim područjima označenim zonom 22.
Sigurnosni usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22 certificiran je u skladu s obvezujućom EU direktivom ATEX 2014/34/EU od strane neovisnog i renomiranog instituta za ispitivanje IBExU za uklanjanje zapaljive i druge prašine klase H u eksplozivnim područjima Zone 22. Snažni EC motor bez četkica jamči životni vijek od 5000 sati. Mokri i suhi usisavač otporan na eksploziju ima potpuno uzemljenu konstrukciju, a odgovarajući električni provodljivi dodaci sprječavaju elektrostatičko pražnjenje. Zahvaljujući 75-litarskom spremniku od nehrđajućeg čelika i robusnoj šasiji s podesivom ručkom za guranje, velike količine prašine, grube prljavštine ili tekućine mogu se jednostavno ukloniti iz opasne zone. Set sigurnosnih filtara osigurava sigurno odlaganje usisanog materijala. Uključeno u opseg isporuke NT 75/1 Me Ec H Z22: Sigurnosni ravni naborani filtar za klasu prašine H, koji je posebno otporan i dugotrajan zahvaljujući posebnom PTFE premazu i povrh toga jamči sposobnost zadržavanja prašine od 99,995%.
Značajke i prednosti
Certificirano za zonu 22 kako je definirano ATEX Direktivom 2014/34/EU (ispitni institut IBExU)Najviša razina sigurnosti korisnika u potencijalno eksplozivnim područjima zone 22. Prikladno za uklanjanje opasnih vrsta prašine kategorizirane klase prašine H.
EC motor bez četkicaVisoka otpornost na habanje i dug život (5000 sati).
Antistatički sustavKontinuirani antistatički sustav s električno vodljivim priborom.
Sigurnosni plosnati nabrani filter
- Zajamčena razina zadržavanja prašine od 99,995%.
- Posebno otporan i izdržljiv zahvaljujući PTFE premazu.
- Odobreno za usisavanje opasnih vrsta prašine kategorizirane klase prašine H.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|61
|Vakuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Kapacitet spremnika (l)
|75
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1000
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|76
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|25,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|31,9
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|695 x 540 x 1012
Opseg isporuke
- Sigurnosna filter vrećica: 1 Komad(a)
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Pregib: električno vodljivo
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Posuda od nehrđajućeg čelika
- Filtar s ravnim naborima: Staklena vlakna
- Izvlačna ručka
Oprema
- Antistatički sustav
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Klasa prašine: H
- Materijal spremnika: Nehrđajući čelik
Videos
Područja primjene
- Sigurnosni usisavač za korištenje u zoni 22 potencijalno eksplozivnih područja
- Sigurnosni usisavač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.