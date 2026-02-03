Mokro suhi usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22

Certificiran prema ATEX Direktivi 2014/34/EU, sigurnosni usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22 klase prašine H prikladan je za korištenje u potencijalno eksplozivnim područjima označenim zonom 22.

Sigurnosni usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22 certificiran je u skladu s obvezujućom EU direktivom ATEX 2014/34/EU od strane neovisnog i renomiranog instituta za ispitivanje IBExU za uklanjanje zapaljive i druge prašine klase H u eksplozivnim područjima Zone 22. Snažni EC motor bez četkica jamči životni vijek od 5000 sati. Mokri i suhi usisavač otporan na eksploziju ima potpuno uzemljenu konstrukciju, a odgovarajući električni provodljivi dodaci sprječavaju elektrostatičko pražnjenje. Zahvaljujući 75-litarskom spremniku od nehrđajućeg čelika i robusnoj šasiji s podesivom ručkom za guranje, velike količine prašine, grube prljavštine ili tekućine mogu se jednostavno ukloniti iz opasne zone. Set sigurnosnih filtara osigurava sigurno odlaganje usisanog materijala. Uključeno u opseg isporuke NT 75/1 Me Ec H Z22: Sigurnosni ravni naborani filtar za klasu prašine H, koji je posebno otporan i dugotrajan zahvaljujući posebnom PTFE premazu i povrh toga jamči sposobnost zadržavanja prašine od 99,995%.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22: Certificirano za zonu 22 kako je definirano ATEX Direktivom 2014/34/EU (ispitni institut IBExU)
Najviša razina sigurnosti korisnika u potencijalno eksplozivnim područjima zone 22. Prikladno za uklanjanje opasnih vrsta prašine kategorizirane klase prašine H.
Mokro suhi usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22: EC motor bez četkica
Visoka otpornost na habanje i dug život (5000 sati).
Mokro suhi usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22: Antistatički sustav
Kontinuirani antistatički sustav s električno vodljivim priborom.
Sigurnosni plosnati nabrani filter
  • Zajamčena razina zadržavanja prašine od 99,995%.
  • Posebno otporan i izdržljiv zahvaljujući PTFE premazu.
  • Odobreno za usisavanje opasnih vrsta prašine kategorizirane klase prašine H.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 61
Vakuum (mbar/kPa) 220 / 22
Kapacitet spremnika (l) 75
Snaga uzimanja (W) maks. 1000
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 10
Materijal kabela Guma
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 76
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 25,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 31,9
Dimenzije (d × š × v) (mm) 695 x 540 x 1012

Opseg isporuke

  • Sigurnosna filter vrećica: 1 Komad(a)
  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Pregib: električno vodljivo
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Posuda od nehrđajućeg čelika
  • Filtar s ravnim naborima: Staklena vlakna
  • Izvlačna ručka

Oprema

  • Antistatički sustav
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
  • Klasa prašine: H
  • Materijal spremnika: Nehrđajući čelik
Mokro suhi usisavač NT 75/1 Me Ec H Z22
Područja primjene
  • Sigurnosni usisavač za korištenje u zoni 22 potencijalno eksplozivnih područja
  • Sigurnosni usisavač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
Pribor
