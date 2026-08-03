Mokro suhi usisavač NT 75/1 Tact Me Te H
Profesionalni mokro-suhi usisivač s čvrstim 75-litarskim spremnikom od nehrđajućeg čelika za prašinu klase H opasnu po zdravlje (uključujući azbest). S Te funkcijom za priključak el. alata.
Prvi Kärcherov usisivač za prašinu klase H u ovoj dimenzijskoj kategoriji. Zahvaljujući pametnom konceptu cjelovitog sustava, NT 75/1 Tact pruža veliku sigurnost kod uklanjanja opasne prašine. Opremljen Tact sustavom i 75-litarskim spremnikom od nehrđajućeg čelika, ovaj mokro-suhi čistač u potpunosti ispunjava sve propisane norme za sigurnosne usisivače za prašinu klase H te je čak i odobren za sakupljanje azbesta (sukladno TRGS 519). Automatski se nadzire brzina strujanja zraka i oglašava se alarm, ukoliko brzina strujanja padne ispod granične vrijednosti od 20 m/s. Glavni filter za klasu H ima uspješnost filtriranja od 99,995%. Uključeni komplet sigurnosnog filtra osigurava odlaganje bez prašine.
Značajke i prednosti
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filteraJamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera. Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama. Minimizirana emisija buke.
Ispunjava zahtjeve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem "Azbest" prema TRGS 519Za prašinu koja sadrži azbest u Njemačkoj se smiju koristiti samo sigurnosni usisavači s ovim dopuštenjem.
Prekidač za odabir crijevaPromjer usisnog crijeva koje je priključeno na uređaj moguće je postaviti na komandnoj ploči.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|75
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1000
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|10
|Materijal kabela
|Guma
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|67
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|24,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|640 x 540 x 925
Opseg isporuke
- Sigurnosna filter vrećica: 1 Komad(a)
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Vrsta usisnog crijeva: s koljenom (EL)
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 505 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: HEPA-14 (H14)
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički sustav
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
- Klasa prašine: H
- Materijal spremnika: Nehrđajući čelik
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Područja primjene
- Sigurnosni usisavač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
- Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
- Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
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