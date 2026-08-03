Prvi Kärcherov usisivač za prašinu klase H u ovoj dimenzijskoj kategoriji. Zahvaljujući pametnom konceptu cjelovitog sustava, NT 75/1 Tact pruža veliku sigurnost kod uklanjanja opasne prašine. Opremljen Tact sustavom i 75-litarskim spremnikom od nehrđajućeg čelika, ovaj mokro-suhi čistač u potpunosti ispunjava sve propisane norme za sigurnosne usisivače za prašinu klase H te je čak i odobren za sakupljanje azbesta (sukladno TRGS 519). Automatski se nadzire brzina strujanja zraka i oglašava se alarm, ukoliko brzina strujanja padne ispod granične vrijednosti od 20 m/s. Glavni filter za klasu H ima uspješnost filtriranja od 99,995%. Uključeni komplet sigurnosnog filtra osigurava odlaganje bez prašine.