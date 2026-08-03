Mokro suhi usisavač NT 75/1 Tact Me Te H

Profesionalni mokro-suhi usisivač s čvrstim 75-litarskim spremnikom od nehrđajućeg čelika za prašinu klase H opasnu po zdravlje (uključujući azbest). S Te funkcijom za priključak el. alata.

Prvi Kärcherov usisivač za prašinu klase H u ovoj dimenzijskoj kategoriji. Zahvaljujući pametnom konceptu cjelovitog sustava, NT 75/1 Tact pruža veliku sigurnost kod uklanjanja opasne prašine. Opremljen Tact sustavom i 75-litarskim spremnikom od nehrđajućeg čelika, ovaj mokro-suhi čistač u potpunosti ispunjava sve propisane norme za sigurnosne usisivače za prašinu klase H te je čak i odobren za sakupljanje azbesta (sukladno TRGS 519). Automatski se nadzire brzina strujanja zraka i oglašava se alarm, ukoliko brzina strujanja padne ispod granične vrijednosti od 20 m/s. Glavni filter za klasu H ima uspješnost filtriranja od 99,995%. Uključeni komplet sigurnosnog filtra osigurava odlaganje bez prašine.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 75/1 Tact Me Te H: Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
Tact senzorski kontrolirani sustav čišćenja filtera
Jamči maksimalnu usisnu snagu i kapacitet filtera. Optimalna učestalost čišćenja filtera prema potrebama. Minimizirana emisija buke.
Mokro suhi usisavač NT 75/1 Tact Me Te H: Ispunjava zahtjeve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem "Azbest" prema TRGS 519
Ispunjava zahtjeve ispitivanja razreda prašine H s dodatnim ispitivanjem "Azbest" prema TRGS 519
Za prašinu koja sadrži azbest u Njemačkoj se smiju koristiti samo sigurnosni usisavači s ovim dopuštenjem.
Mokro suhi usisavač NT 75/1 Tact Me Te H: Prekidač za odabir crijeva
Prekidač za odabir crijeva
Promjer usisnog crijeva koje je priključeno na uređaj moguće je postaviti na komandnoj ploči.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 75
Snaga uzimanja (W) maks. 1000
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 10
Materijal kabela Guma
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 24,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 640 x 540 x 925

Opseg isporuke

  • Sigurnosna filter vrećica: 1 Komad(a)
  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Vrsta usisnog crijeva: s koljenom (EL)
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 505 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Materijal filtracijskih vreća: Papir
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: HEPA-14 (H14)
  • Izvlačna ručka

Oprema

  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički sustav
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
  • Čišćenje filtra: Čišćenje Tact filtera kontrolirano senzorima i usmjereno na potrebe
  • Klasa prašine: H
  • Materijal spremnika: Nehrđajući čelik
Mokro suhi usisavač NT 75/1 Tact Me Te H
Mokro suhi usisavač NT 75/1 Tact Me Te H
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Područja primjene
  • Sigurnosni usisavač razreda prašine H za sigurno odstranjivanje prašine koja ugrožava zdravlje i izaziva rak.
  • Za usisavanje fine prašine i grube prljavštine
  • Za usisavanje tekućina i mokre prljavštine
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