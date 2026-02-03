Zahvaljujući našem usisavaču za pekare NT 40/1 Tact Bs, pekari i slastičari mogu odahnuti. Podovi, strojevi ili drugi uređaji – i s opcijski dostupnim priborom čak i pećnica: Usisavač lako savladava sve izazove koji ga očekuju u pekari. Zbog svojih stabilnih metalnih zatvarača certificiran je kao usisavač zaštićen od eksplozije i zbog toga je prikladan i za usisavanje potencijalno opasne brašnaste prašine. Automatsko čišćenje filtra Tact pritom ne osigurava samo stalno veliku usisnu snagu, nego omogućuje i usisavanje velikih količina sitne prašine. Uz to je jednostavno rukovanje usisavačem uz pomoć okretne sklopke postavljene na sredini, zbog robusnog spremnika može izdržati i teže primjene te se može posebno jednostavno transportirati zahvaljujući serijskoj, ergonomskoj ručki za guranje.