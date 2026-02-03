Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Bs

Naš usisavač za pekare NT 40/1 Tact Bs ciljano je razvijen za posebne zahtjeve pekara i slastičarnica. Usisavač lako savladava čak i velike količine sitne prašine.

Zahvaljujući našem usisavaču za pekare NT 40/1 Tact Bs, pekari i slastičari mogu odahnuti. Podovi, strojevi ili drugi uređaji – i s opcijski dostupnim priborom čak i pećnica: Usisavač lako savladava sve izazove koji ga očekuju u pekari. Zbog svojih stabilnih metalnih zatvarača certificiran je kao usisavač zaštićen od eksplozije i zbog toga je prikladan i za usisavanje potencijalno opasne brašnaste prašine. Automatsko čišćenje filtra Tact pritom ne osigurava samo stalno veliku usisnu snagu, nego omogućuje i usisavanje velikih količina sitne prašine. Uz to je jednostavno rukovanje usisavačem uz pomoć okretne sklopke postavljene na sredini, zbog robusnog spremnika može izdržati i teže primjene te se može posebno jednostavno transportirati zahvaljujući serijskoj, ergonomskoj ručki za guranje.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Bs: Idealan za pekare i slastičarnice
Idealan za pekare i slastičarnice
Opcijski se mogu dobiti kompleti pribora specijalno za uporabu u pekarama.
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Bs: Specijalni metalni zatvarači
Specijalni metalni zatvarači
Omogućuju dobivanje certifikata kao uređaj zaštićen od eksplozije. Omogućuju davanje odobrenja za usisavanje potencijalno opasne brašnaste prašine.
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Bs: PES-filtar s ravnim naborima otporan na visoke temperature
PES-filtar s ravnim naborima otporan na visoke temperature
Dopušta usisavanje problematičnih prašine u pekarama.
Praktično spremanje posebnog pribora
  • Bez problema omogućuje nošenje voluminoznih kompleta za čišćenje peći.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 40
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 16,2
Težina uklj. ambalažu (kg) 19,5
Dimenzije (d × š × v) (mm) 650 x 370 x 1100

Opseg isporuke

  • Mlaznica za fuge
  • Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
  • Izvlačna ručka

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Materijal spremnika: Plastika
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
  • Antistatički priprema
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Bs
Područja primjene
  • Idealan za čišćenje peći, podova, strojeva i uređaja
Pribor
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH