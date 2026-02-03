Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Bs
Naš usisavač za pekare NT 40/1 Tact Bs ciljano je razvijen za posebne zahtjeve pekara i slastičarnica. Usisavač lako savladava čak i velike količine sitne prašine.
Zahvaljujući našem usisavaču za pekare NT 40/1 Tact Bs, pekari i slastičari mogu odahnuti. Podovi, strojevi ili drugi uređaji – i s opcijski dostupnim priborom čak i pećnica: Usisavač lako savladava sve izazove koji ga očekuju u pekari. Zbog svojih stabilnih metalnih zatvarača certificiran je kao usisavač zaštićen od eksplozije i zbog toga je prikladan i za usisavanje potencijalno opasne brašnaste prašine. Automatsko čišćenje filtra Tact pritom ne osigurava samo stalno veliku usisnu snagu, nego omogućuje i usisavanje velikih količina sitne prašine. Uz to je jednostavno rukovanje usisavačem uz pomoć okretne sklopke postavljene na sredini, zbog robusnog spremnika može izdržati i teže primjene te se može posebno jednostavno transportirati zahvaljujući serijskoj, ergonomskoj ručki za guranje.
Značajke i prednosti
Idealan za pekare i slastičarniceOpcijski se mogu dobiti kompleti pribora specijalno za uporabu u pekarama.
Specijalni metalni zatvaračiOmogućuju dobivanje certifikata kao uređaj zaštićen od eksplozije. Omogućuju davanje odobrenja za usisavanje potencijalno opasne brašnaste prašine.
PES-filtar s ravnim naborima otporan na visoke temperatureDopušta usisavanje problematičnih prašine u pekarama.
Praktično spremanje posebnog pribora
- Bez problema omogućuje nošenje voluminoznih kompleta za čišćenje peći.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|16,2
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|19,5
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|650 x 370 x 1100
Opseg isporuke
- Mlaznica za fuge
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Materijal spremnika: Plastika
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
- Antistatički priprema
Područja primjene
- Idealan za čišćenje peći, podova, strojeva i uređaja