Iznimno moćan, robustan i prenosiv bez napora: Kärcher usisavač za mokro i suho usisavanje NT 50/1 Mwf ispunjava čak i najviše zahtjeve za rad vatrogasne službe. Opremljen spremnikom od 50 litara, metalnim kotačima za upravljanje i podesivom ručkom za guranje, mobilni stroj može brzo biti na mjestu događaja, gdje je odmah spreman za upotrebu zahvaljujući C-spojnici za spajanje svih uobičajenih vatrogasnih cijevi. Pumpa za otpadnu vodu pumpa do 330 litara vode u minuti – idealno za brzo uklanjanje velikih količina vode kao što se događa tijekom rada na gašenju požara ili poplavama. PRCD-K osobna zaštitna sklopka s IP68 utikačem, dizajnirana posebno za korištenje s generatorima struje, kao i košara za filter grube prljavštine, koja učinkovito štiti crpku otpadne vode od blokada uzrokovanih usisanim kamenjem, lišćem ili drvetom, osiguravaju sigurnost svih uključenih i stroja. Osim toga, vatrogasni usisavač NT 50/1 Mwf opremljen je usisnim crijevom otpornim na ulje i visokokvalitetnom aluminijskom podnom mlaznicom.