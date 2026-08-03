Mokro suhi usisavač NT 50/1 Mwf

Mokri i suhi usisavači NT 50/1 Mwf za uklanjanje velikih količina vode uslijed operacija gašenja požara ili poplava. Optimalno zadovoljava visoke zahtjeve vatrogasnih postrojbi.

Iznimno moćan, robustan i prenosiv bez napora: Kärcher usisavač za mokro i suho usisavanje NT 50/1 Mwf ispunjava čak i najviše zahtjeve za rad vatrogasne službe. Opremljen spremnikom od 50 litara, metalnim kotačima za upravljanje i podesivom ručkom za guranje, mobilni stroj može brzo biti na mjestu događaja, gdje je odmah spreman za upotrebu zahvaljujući C-spojnici za spajanje svih uobičajenih vatrogasnih cijevi. Pumpa za otpadnu vodu pumpa do 330 litara vode u minuti – idealno za brzo uklanjanje velikih količina vode kao što se događa tijekom rada na gašenju požara ili poplavama. PRCD-K osobna zaštitna sklopka s IP68 utikačem, dizajnirana posebno za korištenje s generatorima struje, kao i košara za filter grube prljavštine, koja učinkovito štiti crpku otpadne vode od blokada uzrokovanih usisanim kamenjem, lišćem ili drvetom, osiguravaju sigurnost svih uključenih i stroja. Osim toga, vatrogasni usisavač NT 50/1 Mwf opremljen je usisnim crijevom otpornim na ulje i visokokvalitetnom aluminijskom podnom mlaznicom.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Mwf: Integrirana pumpa za prljavu vodu
Integrirana pumpa za prljavu vodu
Preko pumpe za zbrinjavanje moguće je zbrinuti velike količine tekućine, tako da je moguće kontinuirano usisavati.
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Mwf: PRCD-K osobni sigurnosni prekidač s IP68 priključkom
PRCD-K osobni sigurnosni prekidač s IP68 priključkom
Detektira struje greške u djeliću sekunde i prekida napajanje. Pruža pouzdanu zaštitu od po život opasnih električnih udara.
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Mwf: Integrirana košara za filter za krupnu prljavštinu za zaštitu pumpe
Integrirana košara za filter za krupnu prljavštinu za zaštitu pumpe
Štiti pumpu za odlaganje od začepljenja kamenjem, lišćem ili komadima drveta.
Prsten za lažni zrak za regulaciju usisne moći
  • Ventil je postavljen između crijeva i koljena
  • Omogućuje usklađivanje protoka vode usisavača i pumpe
Crijevo za ispuštanje
  • Pumpa za otpadnu vodu otpušta većinu usisane tekućine
  • Za praktično odlaganje preostalih količina tekućine
Integrirani filtar grube nečistoće za zaštitu turbine
  • Štiti turbinu od oštećenja uzrokovanih grubom nečistoćom i malim dijelovima.
Visokokvalitetni pribor
  • Crijevo za usisavanje otporno na ulje
  • Industrijska aluminijska podna mlaznica.
  • Kontinuirano podesiva ručka
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 230
Frekvencija (Hz) 50
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar) 273
Kapacitet spremnika (l) 50
Snaga uzimanja (W) 1200
Snaga pumpe za zbrinjavanje (W) 810
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 10
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 67
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 28
Težina uklj. ambalažu (kg) 34,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 640 x 370 x 1045

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: Otporno na ulja
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 370 mm
  • Materijal usisne mlaznice za mokre/suhe podove: aluminij
  • Mlaznica za fuge
  • Filtar za grubu nečistoću
  • Izvlačna ručka

Oprema

  • Crijevo za ispuštanje
  • Automatika za isključenje i FI-zaštitna sklopka
  • PRCD-K osobni sigurnosni prekidač: sa IP68 konektorom
  • C spojnica
  • Integrirana pumpa za zbrinjavanje
  • Klasa zaštite: I
Mokro suhi usisavač NT 50/1 Mwf
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Područja primjene
  • Za uklanjanje velikih količina vode tijekom vatrogasnih operacija
  • Dizajnirano za vatrogasne brigade i civilnu zaštitu
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