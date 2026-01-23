Mokro suhi usisavač NT 27/1
NT 27/1 je snažan usisavač za mokro i suho usisavanje za profesionalnu upotrebu. Posebno je kompaktan i već standardno dolazi s korisnim priborom.
NT 27/1 je kompaktan, okretan mokro/suhi usisavač koji je posebno praktičan za rukovanje, a ima univerzalnu industrijsku namjenu. NT 27/1 ima enormnu snagu usisavanja zahvaljujući svojoj jakoj usisnoj turbini. Opremljen je filtrom s patronama. Mehaničko isključenje putem plovka kod postizanja maksimalne napunjenosti osigurava dulji životni vijek i očuvanje uređaja. Praktični "clip" sustav za brzu promjenu odnosno priključenje pribora omogućuje nekomplicirano rukovanje. Pet kotačića za upravljanje osiguravaju lagano pomicanje, okretnost i sigurno stajanje. Osim toga, NT 27/1 ima praktičnu površinu za odlaganje na glavi puhala koja je, kao i kućište, izrađena od plastike otporne na udarce. Dodatni plus modela NT 27/1 je držač pribora i kvačica za kabel na uređaju. Ergonomična ručka s prihvatnikom za usisnu cijev jamči jednostavan i praktičan transport uređaja zajedno s kompletnim priborom. NT 27/1 ima odbojnik po cijelom opsegu, koji ne štiti samo uređaj, već također i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja.
Značajke i prednosti
PES filtar s patronama otporan na vlaguJednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe Održivo: PES kartični filter je periv
Stabilne metalne spojnice zatvaračaPosebno robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Robusni odbojnikOdbojnik sa svih strana štiti ne samo uređaj, već također i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja.
Integrirani spremnik za pribor
- Zahvaljujući integriranom pretincu za pospremanje, pribor se neće izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Plutajući sustav
- Učinak usisavanja je konstantno visok.
- Sustav plovka prekida usisni protok nakon postizanja maksimalnog kapaciteta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|72
|Vakuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Kapacitet spremnika (l)
|27
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|71
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|7,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|8,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|420 x 420 x 525
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: PES
Oprema
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Videos
Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje