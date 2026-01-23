NT 27/1 je kompaktan, okretan mokro/suhi usisavač koji je posebno praktičan za rukovanje, a ima univerzalnu industrijsku namjenu. NT 27/1 ima enormnu snagu usisavanja zahvaljujući svojoj jakoj usisnoj turbini. Opremljen je filtrom s patronama. Mehaničko isključenje putem plovka kod postizanja maksimalne napunjenosti osigurava dulji životni vijek i očuvanje uređaja. Praktični "clip" sustav za brzu promjenu odnosno priključenje pribora omogućuje nekomplicirano rukovanje. Pet kotačića za upravljanje osiguravaju lagano pomicanje, okretnost i sigurno stajanje. Osim toga, NT 27/1 ima praktičnu površinu za odlaganje na glavi puhala koja je, kao i kućište, izrađena od plastike otporne na udarce. Dodatni plus modela NT 27/1 je držač pribora i kvačica za kabel na uređaju. Ergonomična ručka s prihvatnikom za usisnu cijev jamči jednostavan i praktičan transport uređaja zajedno s kompletnim priborom. NT 27/1 ima odbojnik po cijelom opsegu, koji ne štiti samo uređaj, već također i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja.