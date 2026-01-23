Mokro suhi usisavač NT 27/1

NT 27/1 je snažan usisavač za mokro i suho usisavanje za profesionalnu upotrebu. Posebno je kompaktan i već standardno dolazi s korisnim priborom.

NT 27/1 je kompaktan, okretan mokro/suhi usisavač koji je posebno praktičan za rukovanje, a ima univerzalnu industrijsku namjenu. NT 27/1 ima enormnu snagu usisavanja zahvaljujući svojoj jakoj usisnoj turbini. Opremljen je filtrom s patronama. Mehaničko isključenje putem plovka kod postizanja maksimalne napunjenosti osigurava dulji životni vijek i očuvanje uređaja. Praktični "clip" sustav za brzu promjenu odnosno priključenje pribora omogućuje nekomplicirano rukovanje. Pet kotačića za upravljanje osiguravaju lagano pomicanje, okretnost i sigurno stajanje. Osim toga, NT 27/1 ima praktičnu površinu za odlaganje na glavi puhala koja je, kao i kućište, izrađena od plastike otporne na udarce. Dodatni plus modela NT 27/1 je držač pribora i kvačica za kabel na uređaju. Ergonomična ručka s prihvatnikom za usisnu cijev jamči jednostavan i praktičan transport uređaja zajedno s kompletnim priborom. NT 27/1 ima odbojnik po cijelom opsegu, koji ne štiti samo uređaj, već također i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja.

Značajke i prednosti
PES filtar s patronama otporan na vlagu
PES filtar s patronama otporan na vlagu
Jednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe Održivo: PES kartični filter je periv
Stabilne metalne spojnice zatvarača
Stabilne metalne spojnice zatvarača
Posebno robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Robusni odbojnik
Robusni odbojnik
Odbojnik sa svih strana štiti ne samo uređaj, već također i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja.
Integrirani spremnik za pribor
  • Zahvaljujući integriranom pretincu za pospremanje, pribor se neće izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Plutajući sustav
  • Učinak usisavanja je konstantno visok.
  • Sustav plovka prekida usisni protok nakon postizanja maksimalnog kapaciteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet spremnika (l) 27
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 71
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 7,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 8,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 420 x 420 x 525

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Čelik, kromiran
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Papir
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 300 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: PES

Oprema

  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
Pribor
