Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me Advanced

Kod NT 27/1 Me Advanced radi se o snažn. mokro/suh. usis. sa spremn. od nehrđ. čel. i vel. filtrom s patron. za prof. primj. Posebno je kompaktan i već u ser. izvedbi dolazi s korisnim prib.

NT 27/1 Me Advanced je kompaktan, okretan mokro/suhi usisavač koji je posebno praktičan za rukovanje, a ima univerzalnu industrijsku namjenu. NT 27/1 Me Advanced ima enormnu snagu usisavanja zahvaljujući svojoj jakoj usisnoj turbini. Opremljen je filtrom s patronama, čija je površina povećana. Mehaničko isključenje putem plovka kod postizanja maksimalne napunjenosti osigurava dulji životni vijek i očuvanje uređaja. Praktični "klip" sustav za brzu promjenu odnosno priključenje pribora omogućuje nekomplicirano rukovanje. Pet kotačića osiguravaju lagano pomicanje, okretnost i stabilnost. Osim toga, NT 27/1 Me Advanced ima praktičnu površinu za odlaganje na glavi puhala. Dodatni plus modela NT 27/1 Me Advanced je držač pribora i kvačica za kabel na uređaju. Ergonomična ručka s prihvatnikom za usisnu cijev jamči jednostavan i praktičan transport uređaja zajedno s kompletnim priborom. NT 27/1 Me Advanced ima odbojnik po cijelom opsegu, koji ne štiti samo uređaj, već također i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja. Također i nehrđajuće kućište od plemenitog čelika, otporno na kiseline i lužine, osigurava dug životni vijek ovog industrijskog usisavača.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me Advanced: Integrirani spremnik za pribor
Integrirani spremnik za pribor
Praktično pospremanje pribora na stražnjoj strani uređaja. Usisne cijevi i pribor su sigurno i udobno smješteni na stroju, što znači da su uvijek pri ruci.
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me Advanced: PES filtar s patronama otporan na vlagu
PES filtar s patronama otporan na vlagu
Jednostavno prebacivanje između rada mokrog i suhog usisavača PES kartični filter ne treba sušiti prije uporabe Održivo: PES kartični filter je periv
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me Advanced: Stabilne metalne spojnice zatvarača
Stabilne metalne spojnice zatvarača
Posebno robusni metalni zatvarači sada zatvaraju još pouzdanije.
Robusni odbojnik
  • Branik nudi sigurnu sveobuhvatnu zaštitu za usisivač i opremu.
Plutajući sustav
  • Učinak usisavanja je konstantno visok.
  • Sustav plovka prekida usisni protok nakon postizanja maksimalnog kapaciteta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 72
Vakuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Kapacitet spremnika (l) 27
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 71
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 7,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 420 x 420 x 540

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 2.5 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Papir
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: PES

Oprema

  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me Advanced
Mokro suhi usisavač NT 27/1 Me Advanced
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Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
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