NT 27/1 Me Advanced je kompaktan, okretan mokro/suhi usisavač koji je posebno praktičan za rukovanje, a ima univerzalnu industrijsku namjenu. NT 27/1 Me Advanced ima enormnu snagu usisavanja zahvaljujući svojoj jakoj usisnoj turbini. Opremljen je filtrom s patronama, čija je površina povećana. Mehaničko isključenje putem plovka kod postizanja maksimalne napunjenosti osigurava dulji životni vijek i očuvanje uređaja. Praktični "klip" sustav za brzu promjenu odnosno priključenje pribora omogućuje nekomplicirano rukovanje. Pet kotačića osiguravaju lagano pomicanje, okretnost i stabilnost. Osim toga, NT 27/1 Me Advanced ima praktičnu površinu za odlaganje na glavi puhala. Dodatni plus modela NT 27/1 Me Advanced je držač pribora i kvačica za kabel na uređaju. Ergonomična ručka s prihvatnikom za usisnu cijev jamči jednostavan i praktičan transport uređaja zajedno s kompletnim priborom. NT 27/1 Me Advanced ima odbojnik po cijelom opsegu, koji ne štiti samo uređaj, već također i zidove, strojeve i namještaj od oštećenja. Također i nehrđajuće kućište od plemenitog čelika, otporno na kiseline i lužine, osigurava dug životni vijek ovog industrijskog usisavača.