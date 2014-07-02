Obitelj uređaja NT 70 sastoji se od velikih, učinkovitih mokro/suhih usisavača koji imaju do tri motora. Kompletna paleta modela koji svoje prednosti pokazuju prije svega kod mokrog usisavanja kao i usisavanja grube nečistoće. Velika usisna snaga i dokazana Kärcher kvaliteta po povoljnoj cijeni.