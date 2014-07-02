Mokro suhi usisavač NT 70/3
Snažni mokro/suhi usisavač sa spremnikom zapremine 70 l i do tri motora.
Obitelj uređaja NT 70 sastoji se od velikih, učinkovitih mokro/suhih usisavača koji imaju do tri motora. Kompletna paleta modela koji svoje prednosti pokazuju prije svega kod mokrog usisavanja kao i usisavanja grube nečistoće. Velika usisna snaga i dokazana Kärcher kvaliteta po povoljnoj cijeni.
Značajke i prednosti
Integrirani spremnik za pribor
- U velikom odbojniku integriran je spremnik za pribor.
Integrirano ispusno crijevo
- Spremnik se lako prazni putem crijeva za ispuštanje. Jasna prednost obzirom na vrlo veliki volumen spremnika od 70 litara.
Ergonomska izvlačna ručka
- Zahvaljujući ergonomskoj izvlačnoj ručki, NT 70 se može dovesti na kotačićima do radnog mjesta.
Robusni odbojnik
- Robusni odbojnik štiti uređaj od udaraca.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|3 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|70
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 3600
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|83
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|27,6
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|720 x 510 x 975
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: Papir
- Crijevo za ispuštanje
- Izvlačna ručka
Oprema
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: II