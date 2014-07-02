Mokro suhi usisavač NT 70/3 Me Tc

Štedi vrijeme i čuva leđa – prekretno vozno postolje iz serije NT 70 pretvara pražnjenje velikih spremnika u dječju igru: odrediti mjesto pražnjenja, podići ručku i zbogom nečistoćo.

Obitelj uređaja NT 70 sastoji se od velikih, učinkovitih mokro/suhih usisavača koji imaju do tri motora. Kompletna paleta modela koji svoje prednosti pokazuju prije svega kod mokrog usisavanja kao i usisavanja grube nečistoće. Velika usisna snaga i dokazana Kärcher kvaliteta po povoljnoj cijeni.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 70/3 Me Tc: Integrirani spremnik za pribor
Integrirani spremnik za pribor
U velikom odbojniku integriran je spremnik za pribor.
Mokro suhi usisavač NT 70/3 Me Tc: Ergonomska izvlačna ručka
Ergonomska izvlačna ručka
Zahvaljujući ergonomskoj izvlačnoj ručki, NT 70 se može dovesti na kotačićima do radnog mjesta.
Mokro suhi usisavač NT 70/3 Me Tc: Prekretno vozno postolje
Prekretno vozno postolje
Brzo i jednostavno: Spremnik se za pražnjenje sasvim jednostavno nakrene prema natrag.
Ergonomski oblikovana ručka
  • Ergonomski oblikovana ručka – sprijeda na spremniku dolje – olakšava rukovanje u mnogim situacijama.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 3 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 70
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 3600
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 10
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 83
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 29,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 35,8
Dimenzije (d × š × v) (mm) 510 x 645 x 990

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Prekretno vozno postolje
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Uložak filtera: Papir
  • Crijevo za ispuštanje
  • Posuda od nehrđajućeg čelika
  • Izvlačna ručka

Oprema

  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 70/3 Me Tc
Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
Pribor
