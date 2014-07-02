Mokro suhi usisavač NT 70/3 Me Tc
Štedi vrijeme i čuva leđa – prekretno vozno postolje iz serije NT 70 pretvara pražnjenje velikih spremnika u dječju igru: odrediti mjesto pražnjenja, podići ručku i zbogom nečistoćo.
Obitelj uređaja NT 70 sastoji se od velikih, učinkovitih mokro/suhih usisavača koji imaju do tri motora. Kompletna paleta modela koji svoje prednosti pokazuju prije svega kod mokrog usisavanja kao i usisavanja grube nečistoće. Velika usisna snaga i dokazana Kärcher kvaliteta po povoljnoj cijeni.
Značajke i prednosti
Integrirani spremnik za priborU velikom odbojniku integriran je spremnik za pribor.
Ergonomska izvlačna ručkaZahvaljujući ergonomskoj izvlačnoj ručki, NT 70 se može dovesti na kotačićima do radnog mjesta.
Prekretno vozno postoljeBrzo i jednostavno: Spremnik se za pražnjenje sasvim jednostavno nakrene prema natrag.
Ergonomski oblikovana ručka
- Ergonomski oblikovana ručka – sprijeda na spremniku dolje – olakšava rukovanje u mnogim situacijama.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|3 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|70
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 3600
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|83
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|29,9
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|35,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|510 x 645 x 990
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Prekretno vozno postolje
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Uložak filtera: Papir
- Crijevo za ispuštanje
- Posuda od nehrđajućeg čelika
- Izvlačna ručka
Oprema
- Klasa zaštite: II
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje