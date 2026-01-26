Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te L
Favorit među mokro-suhim usisavačima kod obrtnika: Kärcher NT 30/1 Tact Te s utičnicom za uređaje (automatsko uključenje/isključenje) i čišćenje filtra Tact za neprekidni rad.
Svakodnevne primjene u teškim uvjetima na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahtjeve na obrtnike i opremu. Naš mokro-suhi usisavač NT 30/1 Tact Te udovoljava tim zahtjevima na najbolji mogući način. Kompaktni ekspert za sitnu prašinu sa svojim stabilnim spremnikom zapremine 30 l, robusnim metalnim kotačima za upravljanje i odbojnikom, kao i dokazanim sustavom čišćenja filtra Tact jamči neprekidno usisavanje velikih količina sitne prašine u otežanim uvjetima. PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu također doprinosi radnoj okolini bez prašine. Obrtnici, a također i drugi korisnici cijene jednostavnost rukovanja i jednostavan odabir programa usisavanja putem novo razvijenog okretnog prekidača, kao i kontinuiranu regulaciju broja okretaja. Uređaj je kompletno opremljen novo razvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično pospremiti u integrirani prihvat za usisno crijevo i pribor. Zahvaljujući utičnici za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem olakšan je rad s električnim alatima.
Značajke i prednosti
Automatski sustav čišćenja filtra TactZa dosljedno visok kapacitet usisne moći i filtriranja Automatsko čišćenje filtera s snažnim udarima zraka Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Spojnica za alat sa zračnim pomakom i gumenim nastavkomOmogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjemElektrični alat se jednostavno spaja na usisivač. Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja. Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Mogućnost komfornog bočnog pospremanja mlaznice za fuge i nastavak za alat
- Zahvaljujući integriranom pretincu za pospremanje, pribor se neće izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|30
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|69
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|13,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|18
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|560 x 370 x 580
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički priprema
- Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Videos
Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje