Mokro suhi usisavač NT 30/1 Tact Te L

Favorit među mokro-suhim usisavačima kod obrtnika: Kärcher NT 30/1 Tact Te s utičnicom za uređaje (automatsko uključenje/isključenje) i čišćenje filtra Tact za neprekidni rad.

Svakodnevne primjene u teškim uvjetima na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahtjeve na obrtnike i opremu. Naš mokro-suhi usisavač NT 30/1 Tact Te udovoljava tim zahtjevima na najbolji mogući način. Kompaktni ekspert za sitnu prašinu sa svojim stabilnim spremnikom zapremine 30 l, robusnim metalnim kotačima za upravljanje i odbojnikom, kao i dokazanim sustavom čišćenja filtra Tact jamči neprekidno usisavanje velikih količina sitne prašine u otežanim uvjetima. PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu također doprinosi radnoj okolini bez prašine. Obrtnici, a također i drugi korisnici cijene jednostavnost rukovanja i jednostavan odabir programa usisavanja putem novo razvijenog okretnog prekidača, kao i kontinuiranu regulaciju broja okretaja. Uređaj je kompletno opremljen novo razvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično pospremiti u integrirani prihvat za usisno crijevo i pribor. Zahvaljujući utičnici za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem olakšan je rad s električnim alatima.

Značajke i prednosti
Automatski sustav čišćenja filtra Tact
Automatski sustav čišćenja filtra Tact
Za dosljedno visok kapacitet usisne moći i filtriranja Automatsko čišćenje filtera s snažnim udarima zraka Dizajn koji štedi vrijeme i produžuje vijek trajanja filtra
Spojnica za alat sa zračnim pomakom i gumenim nastavkom
Spojnica za alat sa zračnim pomakom i gumenim nastavkom
Omogućuje besprijekorno bušenje, piljenje ili brušenje pomoću električnih alata Dolazi s gumenim nastavkom i prstenom za lažni zrak Rotirajući prsten za podešavanje usisne moći
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Utičnica za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem
Električni alat se jednostavno spaja na usisivač. Jednostavno rukovanje zahvaljujući funkciji automatskog uključivanja/isključivanja. Energetski učinkovit: usisavač se automatski isključuje.
Mogućnost komfornog bočnog pospremanja mlaznice za fuge i nastavak za alat
  • Zahvaljujući integriranom pretincu za pospremanje, pribor se neće izgubiti te je uvijek na dohvat ruke.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 30
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 69
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 13,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 18
Dimenzije (d × š × v) (mm) 560 x 370 x 580

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički priprema
  • Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
Pribor
