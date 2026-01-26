Svakodnevne primjene u teškim uvjetima na gradilištima i u radionicama postavljaju visoke zahtjeve na obrtnike i opremu. Naš mokro-suhi usisavač NT 30/1 Tact Te udovoljava tim zahtjevima na najbolji mogući način. Kompaktni ekspert za sitnu prašinu sa svojim stabilnim spremnikom zapremine 30 l, robusnim metalnim kotačima za upravljanje i odbojnikom, kao i dokazanim sustavom čišćenja filtra Tact jamči neprekidno usisavanje velikih količina sitne prašine u otežanim uvjetima. PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu također doprinosi radnoj okolini bez prašine. Obrtnici, a također i drugi korisnici cijene jednostavnost rukovanja i jednostavan odabir programa usisavanja putem novo razvijenog okretnog prekidača, kao i kontinuiranu regulaciju broja okretaja. Uređaj je kompletno opremljen novo razvijenim i vrlo usavršenim priborom, koji se može praktično pospremiti u integrirani prihvat za usisno crijevo i pribor. Zahvaljujući utičnici za uređaje s automatskim uključenjem/isključenjem olakšan je rad s električnim alatima.