Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te L

Kompaktan i jednostavan za transport: mokro-suhi usisavač NT 40/1 Tact Te sa sustavom čišćenja filtra Tact kao i spremnikom 40 l s odbojnikom za dugotrajan rad bez prekida.

Naš mokro-suhi usisavač NT 40/1 Tact Te je idealan uređaj za sve kojima je veliki volumen spremnika jednako važan kao i visok stupanj mobilnosti. Njegov robusni spremnik zapremine 40 litara, koji bez problema sakuplja sve vrste prašine i nečistoće, od sitne do krupne, a isto tako i tekućine, dodatno ima odbojnik i dugovječne metalne upravljačke kotačiće. Tako su uvijek mogući dugi intervali rada bez prekida. To, između ostalog, osiguravaju i izvrsni sustav čišćenja filtra Tact i PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu. Komforno rukovanje jamče novi centralni okretni prekidač za odabir programa usisavanja, kontinuirana regulacija broja okretaja, kao i integrirana utičnica za uređaje. Kompaktne dimenzije uređaja olakšavaju rukovanje i transport, a kao opcija je dostupna i ergonomska izvlačna ručka, koju je moguće brzo montirati ili demontirati. Bez obzira koristi li se u proizvodnoj hali, u radionici ili na gradilištu: svi korisnici profitiraju od opsežnog i novo razvijenog pribora, koji je moguće pospremiti ili pričvrstiti izravno na i u samom uređaju.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te L: Priključak usisnog crijeva u glavi uređaja
Priključak usisnog crijeva u glavi uređaja
Usisni nastavak u glavi uređaja omogućuje veliki korisni volumen spremnika. Lagano pražnjenje spremnika zbog povezanosti crijeva i glave uređaja.
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te L: Odlaganje kofera i mogućnosti fiksiranja
Odlaganje kofera i mogućnosti fiksiranja
Na ravnoj glavi uređaja je zahvaljujući gumiranim površinama moguće odložiti kutije s alatom bez straha od klizanja. Karike za vezanje omogućuju sigurno fiksiranje pomoću uobičajenih traka za vezanje.
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te L: Izvlačna ručka kao opcija
Izvlačna ručka kao opcija
Radi praktičnog transporta do mjesta primjene moguće je brzo i jednostavno montirati opcionalnu izvlačnu ručku.
PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu
  • PES filtar s ravnim naborima klase prašine M pouzdano zadržava 99,9 posto svih čestica.
  • Bilo da je mokra ili suha primjena: Nije potrebno mijenjati PES filtar.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 74
Vakuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Kapacitet spremnika (l) 40
Materijal spremnika Plastika
Snaga uzimanja (W) maks. 1380
Standardni nominalni promjer ( ) ID 35
Dužina kabela (m) 7,5
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 68
Boja antracit
Težina bez pribora (kg) 14,4
Težina uklj. ambalažu (kg) 19
Dimenzije (d × š × v) (mm) 560 x 370 x 655

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Pregib: Plastika
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Flis
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Spojnica za priključenje električnog alata
  • Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
  • Antistatički priprema
  • Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te L
Videos
Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
Pribor
