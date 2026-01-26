Naš mokro-suhi usisavač NT 40/1 Tact Te je idealan uređaj za sve kojima je veliki volumen spremnika jednako važan kao i visok stupanj mobilnosti. Njegov robusni spremnik zapremine 40 litara, koji bez problema sakuplja sve vrste prašine i nečistoće, od sitne do krupne, a isto tako i tekućine, dodatno ima odbojnik i dugovječne metalne upravljačke kotačiće. Tako su uvijek mogući dugi intervali rada bez prekida. To, između ostalog, osiguravaju i izvrsni sustav čišćenja filtra Tact i PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu. Komforno rukovanje jamče novi centralni okretni prekidač za odabir programa usisavanja, kontinuirana regulacija broja okretaja, kao i integrirana utičnica za uređaje. Kompaktne dimenzije uređaja olakšavaju rukovanje i transport, a kao opcija je dostupna i ergonomska izvlačna ručka, koju je moguće brzo montirati ili demontirati. Bez obzira koristi li se u proizvodnoj hali, u radionici ili na gradilištu: svi korisnici profitiraju od opsežnog i novo razvijenog pribora, koji je moguće pospremiti ili pričvrstiti izravno na i u samom uređaju.