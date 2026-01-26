Mokro suhi usisavač NT 40/1 Tact Te L
Kompaktan i jednostavan za transport: mokro-suhi usisavač NT 40/1 Tact Te sa sustavom čišćenja filtra Tact kao i spremnikom 40 l s odbojnikom za dugotrajan rad bez prekida.
Naš mokro-suhi usisavač NT 40/1 Tact Te je idealan uređaj za sve kojima je veliki volumen spremnika jednako važan kao i visok stupanj mobilnosti. Njegov robusni spremnik zapremine 40 litara, koji bez problema sakuplja sve vrste prašine i nečistoće, od sitne do krupne, a isto tako i tekućine, dodatno ima odbojnik i dugovječne metalne upravljačke kotačiće. Tako su uvijek mogući dugi intervali rada bez prekida. To, između ostalog, osiguravaju i izvrsni sustav čišćenja filtra Tact i PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu. Komforno rukovanje jamče novi centralni okretni prekidač za odabir programa usisavanja, kontinuirana regulacija broja okretaja, kao i integrirana utičnica za uređaje. Kompaktne dimenzije uređaja olakšavaju rukovanje i transport, a kao opcija je dostupna i ergonomska izvlačna ručka, koju je moguće brzo montirati ili demontirati. Bez obzira koristi li se u proizvodnoj hali, u radionici ili na gradilištu: svi korisnici profitiraju od opsežnog i novo razvijenog pribora, koji je moguće pospremiti ili pričvrstiti izravno na i u samom uređaju.
Značajke i prednosti
Priključak usisnog crijeva u glavi uređajaUsisni nastavak u glavi uređaja omogućuje veliki korisni volumen spremnika. Lagano pražnjenje spremnika zbog povezanosti crijeva i glave uređaja.
Odlaganje kofera i mogućnosti fiksiranjaNa ravnoj glavi uređaja je zahvaljujući gumiranim površinama moguće odložiti kutije s alatom bez straha od klizanja. Karike za vezanje omogućuju sigurno fiksiranje pomoću uobičajenih traka za vezanje.
Izvlačna ručka kao opcijaRadi praktičnog transporta do mjesta primjene moguće je brzo i jednostavno montirati opcionalnu izvlačnu ručku.
PES filtar s ravnim naborima otporan na vlagu
- PES filtar s ravnim naborima klase prašine M pouzdano zadržava 99,9 posto svih čestica.
- Bilo da je mokra ili suha primjena: Nije potrebno mijenjati PES filtar.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|74
|Vakuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Kapacitet spremnika (l)
|40
|Materijal spremnika
|Plastika
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 1380
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 35
|Dužina kabela (m)
|7,5
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|68
|Boja
|antracit
|Težina bez pribora (kg)
|14,4
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|19
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|560 x 370 x 655
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Pregib: Plastika
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Flis
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Spojnica za priključenje električnog alata
- Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Automatika za uključenje/isključenje električnog alata
- Antistatički priprema
- Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
Videos
Područja primjene
- Prikladno za mokro i suho usisavanje