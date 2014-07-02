Mokro suhi usisavač NT 55/2 Tact² Me I

Osim velike mobilnosti, učinka, robusnosti i drugih praktičnih obilježja opreme, ovaj usisavač nudi specijalno vozno postolje s odvojivom mehanikom - idealno za industrijsku primjenu.

NT 55/2 Tact² Me I pripada novoj vrhunskoj klasi profesionalnih Kärcher mokro/suhih usisavača. Uređaj je opremljen dodatno razvijenim pouzdanim Tact-sustavom za čišćenje filtra i dostiže novi optimum po pitanju produktivnosti. Inovativni mokro/suhi usisavač ima dva motora, a osvaja konstantno velikom usisnom snagom. Osim toga, uređaj uvjerava posebno dugom izdržljivošću filtra. Za kontinuirani rad bez prekida, pri čemu ne treba stalno misliti na zamjenu filtra. Mokro/suhi usisavač prikladan je i za uklanjanje velikih količina sitne prašine i za uklanjanje grube nečistoće i vode. Klasična područja primjene su, primjerice, građevinarstvo, sektor živežnih namirnica, automobilski segment ili industrija općenito.

Značajke i prednosti
Mehanika skidanja
  • Jednostavno podizanje i spuštanje spremnika.
  • Za pražnjenje se vadi samo spremnik, uređaj i vozno postolje ostaju na mjestu uporabe.
Pravi mokro/suhi usisavač
  • Ako se kod usisavanja tekućina dostigne maksimalna razina, usisavač se automatski isključuje zahvaljujući elektroničkoj kontroli razine napunjenosti.
Pokretni spremnik od plemenitog čelika
  • Odvojivi spremnik može se praktično skinuti s voznog postolja i odvesti na zbrinjavanje/pražnjenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 - 240
Frekvencija (Hz) 50 - 60
Količina zraka (l/s) 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 55
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 2760
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 10
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 43
Težina uklj. ambalažu (kg) 51,7
Dimenzije (d × š × v) (mm) 710 x 570 x 1070

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Pregib: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Izvlačna ručka

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Antistatički priprema
  • Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact²
  • Klasa zaštite: I
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Mokro suhi usisavač NT 55/2 Tact² Me I
Mokro suhi usisavač NT 55/2 Tact² Me I
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