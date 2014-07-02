Mokro suhi usisavač NT 55/2 Tact² Me I
Osim velike mobilnosti, učinka, robusnosti i drugih praktičnih obilježja opreme, ovaj usisavač nudi specijalno vozno postolje s odvojivom mehanikom - idealno za industrijsku primjenu.
NT 55/2 Tact² Me I pripada novoj vrhunskoj klasi profesionalnih Kärcher mokro/suhih usisavača. Uređaj je opremljen dodatno razvijenim pouzdanim Tact-sustavom za čišćenje filtra i dostiže novi optimum po pitanju produktivnosti. Inovativni mokro/suhi usisavač ima dva motora, a osvaja konstantno velikom usisnom snagom. Osim toga, uređaj uvjerava posebno dugom izdržljivošću filtra. Za kontinuirani rad bez prekida, pri čemu ne treba stalno misliti na zamjenu filtra. Mokro/suhi usisavač prikladan je i za uklanjanje velikih količina sitne prašine i za uklanjanje grube nečistoće i vode. Klasična područja primjene su, primjerice, građevinarstvo, sektor živežnih namirnica, automobilski segment ili industrija općenito.
Značajke i prednosti
Mehanika skidanja
- Jednostavno podizanje i spuštanje spremnika.
- Za pražnjenje se vadi samo spremnik, uređaj i vozno postolje ostaju na mjestu uporabe.
Pravi mokro/suhi usisavač
- Ako se kod usisavanja tekućina dostigne maksimalna razina, usisavač se automatski isključuje zahvaljujući elektroničkoj kontroli razine napunjenosti.
Pokretni spremnik od plemenitog čelika
- Odvojivi spremnik može se praktično skinuti s voznog postolja i odvesti na zbrinjavanje/pražnjenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 - 240
|Frekvencija (Hz)
|50 - 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|55
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2760
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|43
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|51,7
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|710 x 570 x 1070
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Pregib: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Antistatički priprema
- Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact²
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje
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