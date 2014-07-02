NT 55/2 Tact² Me I pripada novoj vrhunskoj klasi profesionalnih Kärcher mokro/suhih usisavača. Uređaj je opremljen dodatno razvijenim pouzdanim Tact-sustavom za čišćenje filtra i dostiže novi optimum po pitanju produktivnosti. Inovativni mokro/suhi usisavač ima dva motora, a osvaja konstantno velikom usisnom snagom. Osim toga, uređaj uvjerava posebno dugom izdržljivošću filtra. Za kontinuirani rad bez prekida, pri čemu ne treba stalno misliti na zamjenu filtra. Mokro/suhi usisavač prikladan je i za uklanjanje velikih količina sitne prašine i za uklanjanje grube nečistoće i vode. Klasična područja primjene su, primjerice, građevinarstvo, sektor živežnih namirnica, automobilski segment ili industrija općenito.