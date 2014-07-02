Kärcher predstavlja Tact² – novu vrhunsku klasu profesionalnih mokro/suhih usisavača. Ovaj daljnji razvoj pouzdanog Tact-sustava za čišćenje filtra dostiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno velika snaga usisavanja zbog dva motora i dugotrajnosti filtra za kontinuirani rad, a da se praktično uopće ne mora misliti na zamjenu filtra. Kärcher mokro-suhi usisavači s Tact² sustavom su kompletni sustavi za uklanjanje velikih količina sitne prašine, ali isto tako i grube nečistoće i vode. S različitim verzijama ova obitelj usisavača nudi optimalna rješenja za mnoga područja primjene kod kojih je bitna konstantno velika snaga usisavanja: u građevinarstvu, u sektoru živežnih namirnica, u automobilskom segmentu i općenito u industriji.