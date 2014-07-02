Mokro suhi usisavač NT 75/2 Tact² Me
Velika mobilnost i snaga, izdržljivost, robusnost i mnoštvo praktičnih obilježja opreme čine Kärcher Tact²-usisavač traženim stručnjakom i uređajem za sve namjene. Pri tome NT 75/2 Tact² Me u serijskoj izvedbi ima kompletan Antistatik-paket. Olakšanje u radu koje ne treba podcijeniti, svuda gdje je potrebno redovito uklanjati velike količine sitne prašine.
Kärcher predstavlja Tact² – novu vrhunsku klasu profesionalnih mokro/suhih usisavača. Ovaj daljnji razvoj pouzdanog Tact-sustava za čišćenje filtra dostiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno velika snaga usisavanja zbog dva motora i dugotrajnosti filtra za kontinuirani rad, a da se praktično uopće ne mora misliti na zamjenu filtra. Kärcher mokro-suhi usisavači s Tact² sustavom su kompletni sustavi za uklanjanje velikih količina sitne prašine, ali isto tako i grube nečistoće i vode. S različitim verzijama ova obitelj usisavača nudi optimalna rješenja za mnoga područja primjene kod kojih je bitna konstantno velika snaga usisavanja: u građevinarstvu, u sektoru živežnih namirnica, u automobilskom segmentu i općenito u industriji.
Značajke i prednosti
Jednostavno tamo i opet natragNamjestiva izvlačna ručka i veliki kotači jamče jednostavan transport do mjesta primjene čak i po neravnoj podlozi.
Inteligentno pospremanje priboraTako je moguće, neovisno o smjeru i brzo fiksirati, primjerice, mlaznicu za pod.
Automatsko čišćenje filtra Tact²Novi filtar s ravnim naborima može se izvaditi s čiste strane, a podijeljen je na dvije polovice, koje se naizmjenično čiste ciljanim udarima zraka. Sitna prašina ne može začepiti filtar. Strujanje zraka ostaje dugo vremena konstantno visoko.
Zaštićeno i na dohvat ruke
- Na glavi se mogu dobro i sigurno odložiti alati jednako kao i sitni dijelovi i boce.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Broj faza električne energije (Ph)
|1
|Napon (V)
|220 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Količina zraka (l/s)
|2 x 74
|Vakuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Kapacitet spremnika (l)
|75
|Materijal spremnika
|Nehrđajući čelik
|Snaga uzimanja (W)
|maks. 2760
|Standardni nominalni promjer ( )
|ID 40
|Dužina kabela (m)
|10
|Razina zvučnog tlaka (dB(A))
|73
|Boja
|srebrna
|Težina bez pribora (kg)
|27,8
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|35
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|630 x 545 x 920
Opseg isporuke
- Duljina usisnog crijeva: 4 m
- Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
- Pregib: električno vodljivo
- Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
- Duljina usisnih cijevi: 550 mm
- Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
- Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
- Materijal filtracijskih vreća: Papir
- Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
- Mlaznica za fuge
- Ispusno crijevo (otporno na ulje)
- Izvlačna ručka
Oprema
- Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
- Antistatički sustav
- Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact²
- Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
- Klasa zaštite: I
- Zaustavni kotačić za upravljanje