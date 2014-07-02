Mokro suhi usisavač NT 75/2 Tact² Me Tc

Velika mobilnost i snaga, izdržljivost, robusnost i mnoštvo praktičnih obilježja opreme čine Kärcher Tact²-usisavač traženim stručnjakom i uređajem za sve namjene. Modeli s prekretnim voznim postoljem imaju prednosti, prije svega za ind. primjene, kod zbrinj. tekućina i grube nečistoće.

Kärcher predstavlja Tact² – novu vrhunsku klasu profesionalnih mokro/suhih usisavača. Ovaj daljnji razvoj pouzdanog Tact-sustava za čišćenje filtra dostiže novi optimum u produktivnosti. Konstantno velika snaga usisavanja zbog dva motora i dugotrajnosti filtra za kontinuirani rad, a da se praktično uopće ne mora misliti na zamjenu filtra. Kärcher mokro-suhi usisavači s Tact² sustavom su kompletni sustavi za uklanjanje velikih količina sitne prašine, ali isto tako i grube nečistoće i vode. S različitim verzijama ova obitelj usisavača nudi optimalna rješenja za mnoga područja primjene kod kojih je bitna konstantno velika snaga usisavanja: u građevinarstvu, u sektoru živežnih namirnica, u automobilskom segmentu i općenito u industriji.

Značajke i prednosti
Mokro suhi usisavač NT 75/2 Tact² Me Tc: Prekretno vozno postolje s blokadom spremnika
Prekretno vozno postolje s blokadom spremnika
Tako će spremnik i vozno postolje uvijek ostati sigurno spojeni.
Mokro suhi usisavač NT 75/2 Tact² Me Tc: Odvodno crijevo za pražnjenje tekućina.
Odvodno crijevo za pražnjenje tekućina.
Poklopac ostaje čvrsto zatvoren sve dok sadržaj nije ispražnjen.
Mokro suhi usisavač NT 75/2 Tact² Me Tc: Pospremanje pribora (usisnih cijevi i mlaznica za pod) neovisno o smjeru
Pospremanje pribora (usisnih cijevi i mlaznica za pod) neovisno o smjeru
To osigurava brži pristup sa svih strana. Dodatno još ima mjesta za crijevo dužine 4 metra i gumeni mrežni kabel (10 metara).
Puno sadržaja koji se brzo prazni zahvaljujući prekretnom voznom postolju
  • Spremnik na mjestu zbrinjavanja jednostavno nakrenuti prema natrag i isprazniti.
  • Stabilnost kod pražnjenja, budući da je težište unutar voznog postolja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Broj faza električne energije (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Količina zraka (l/s) 2 x 74
Vakuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Kapacitet spremnika (l) 75
Materijal spremnika Nehrđajući čelik
Snaga uzimanja (W) maks. 2760
Standardni nominalni promjer ( ) ID 40
Dužina kabela (m) 10
Razina zvučnog tlaka (dB(A)) 73
Boja srebrna
Težina bez pribora (kg) 29
Težina uklj. ambalažu (kg) 36,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 685 x 560 x 920

Opseg isporuke

  • Duljina usisnog crijeva: 4 m
  • Vrsta usisnog crijeva: električno vodljivo
  • Pregib: električno vodljivo
  • Količina usisnih cijevi: 2 Komad(a)
  • Duljina usisnih cijevi: 550 mm
  • Materijal usisnih cijevi: Nehrđajući čelik
  • Količina filtracijskih vreća: 1 Komad(a)
  • Materijal filtracijskih vreća: Papir
  • Širina usisne mlaznice za mokre/suhe podove: 360 mm
  • Mlaznica za fuge
  • Ispusno crijevo (otporno na ulje)
  • Filtar s ravnim naborima: PES s PTFE premazom
  • Prekretno vozno postolje
  • Izvlačna ručka

Oprema

  • Automatika za isključenje kod maks. količine punjenja
  • Antistatički sustav
  • Čišćenje filtra: Automatsko čišćenje filtra Tact²
  • Zaštita po cijelom opsegu otporna na udarce
  • Klasa zaštite: II
  • Zaustavni kotačić za upravljanje
Područja primjene
  • Prikladno za mokro i suho usisavanje
