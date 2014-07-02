Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R D
Potpuno hidraulični ind. stroj za metenje s pogonom na diesel, sa stražnjim upravljanjem s tri kotača. Za primjene u teškim uvjetima pogona s građevnim materijalom, obradom metala ili ljevaonicama i drugim branšama s intenzivnim nečistoćama.
Industrijski stroj za metenje KM 150/500 R D sinonim je za pogon na diesel s malom potrošnjom i osvaja odličnom pogonskom snagom. Robusni stroj prikladan je za ekstremne primjene npr. u pogonima s građevnim materijalom, obradom metala ili ljevaonicama kao i svim drugim branšama s intenzivnim nečistoćama. Zahvaljujući principu lopatice za smeće pouzdano usisava fini pometeni otpad i grubu nečistoću. Valjak s metlom automatski se prilagođava neravninama na podu, a inovativni sustav metenja smanjuje trošenje na minimum. Glavni valjak s metlom može se u trenutku zamijeniti bez alata. U slučaju transporta spremnik s pometenim otpadom se automatski zatvara. Dva horizontalno ugrađena filtra s ravnim naborima osiguravaju čist zrak čak i u uvjetima s puno prašine. Čišćenje filtra izvodi se pritiskom na gumb putem maksimalno učinkovitog dualnog strugača. Filtar je optimalno dostupan te se mijenja jednostavno i bez alata. A također je motor dobro pristupačan. Zahvaljujući EASY-Operation-konceptu osnovnim funkcijama se praktično rukuje putem okretnog gumba. Ciklonski filtar čisti zrak čisti zrak još prije nego dospije u filtar motora i znatno povećava trajnost.
Značajke i prednosti
Učinkoviti sustav filtriranjaFiltar s ravnim naborima površine 7 m². Učinkovito čišćenje putem dualnog strugača. Za metenje bez prašine.
Komforno radno mjestoSvi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni. Svi prikazi u vidnom polju. Opcija: Kabine s grijanjem ili klimatizacijom.
Uzorna jednostavnost u rukovanju, održavanju i servisuNajjednostavnija tehnika s pouzdanim komponentama: potpuno hidraulički pogon, elektrika umjesto elektronike. Jednostavan pristup prostoru s motorom za brzo i jednostavno održavanje. Zamjena glavnog valjka za metenje i filtra s ravnim naborima bez uporabe alata.
Dieselski pogon
- Dugi intervali rada.
- Jaka motorizacija
Vozno postolje s četiri kotača kao opcija
- Poboljšava trakciju na prljavim površinama i neprohodnom terenu.
- Povećava komfor i sigurnost vožnje.
- Čuva osjetljive podove zbog manjeg pritiskanja površine.
Hidrauličko visoko pražnjenje
- Jednostavno i sigurno pražnjenje pometenog otpada
- Pražnjenje na visini do 1,52 m
Princip lopatice
- Dobro usisavanje sitnog i grubog otpada
- Minimalno podizanje prašine.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
- Praktična prilagodba individualnim potrebama čišćenja
- Uvjerljiva oprema (npr. komforna kabina, klima-uređaj, grijanje)
- Po želji s drugom i trećom bočnom metlom
Potpuno hidraulički vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočne metle
- Minimalno održavanje
- Nema trošenja
- Posebno dugovječan
Ciklonski predfiltar
- Povećana trajnost motornog filtra
- Produljeni intervali održavanja
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vrsta pogona
|Diesel
|Vučni pogon
|4-taktni motor
|Proizvođač motora
|Yanmar
|Pogon – snaga (kW)
|18,6
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|18000
|Radna širina (mm)
|1200
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1500
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1800
|Spremnik za otpad (l)
|500
|Sposobnost uspinjanja (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|12
|Površina filtra (m²)
|7
|Težina (s priborom) (kg)
|1440
|Težina, spremno za rad (kg)
|1440
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2442 x 1570 x 1640
Opseg isporuke
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Podesivi glavni valjak za čišćenje
- Servo upravljač
- Regulacija volumena usisavanja
- Princip lopatice
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Područja primjene
- Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.