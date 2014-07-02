Industrijski stroj za metenje KM 150/500 R D sinonim je za pogon na diesel s malom potrošnjom i osvaja odličnom pogonskom snagom. Robusni stroj prikladan je za ekstremne primjene npr. u pogonima s građevnim materijalom, obradom metala ili ljevaonicama kao i svim drugim branšama s intenzivnim nečistoćama. Zahvaljujući principu lopatice za smeće pouzdano usisava fini pometeni otpad i grubu nečistoću. Valjak s metlom automatski se prilagođava neravninama na podu, a inovativni sustav metenja smanjuje trošenje na minimum. Glavni valjak s metlom može se u trenutku zamijeniti bez alata. U slučaju transporta spremnik s pometenim otpadom se automatski zatvara. Dva horizontalno ugrađena filtra s ravnim naborima osiguravaju čist zrak čak i u uvjetima s puno prašine. Čišćenje filtra izvodi se pritiskom na gumb putem maksimalno učinkovitog dualnog strugača. Filtar je optimalno dostupan te se mijenja jednostavno i bez alata. A također je motor dobro pristupačan. Zahvaljujući EASY-Operation-konceptu osnovnim funkcijama se praktično rukuje putem okretnog gumba. Ciklonski filtar čisti zrak čisti zrak još prije nego dospije u filtar motora i znatno povećava trajnost.