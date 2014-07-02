Stroj za metenje i usisavanje KM 150/500 R D

Potpuno hidraulični ind. stroj za metenje s pogonom na diesel, sa stražnjim upravljanjem s tri kotača. Za primjene u teškim uvjetima pogona s građevnim materijalom, obradom metala ili ljevaonicama i drugim branšama s intenzivnim nečistoćama.

Industrijski stroj za metenje KM 150/500 R D sinonim je za pogon na diesel s malom potrošnjom i osvaja odličnom pogonskom snagom. Robusni stroj prikladan je za ekstremne primjene npr. u pogonima s građevnim materijalom, obradom metala ili ljevaonicama kao i svim drugim branšama s intenzivnim nečistoćama. Zahvaljujući principu lopatice za smeće pouzdano usisava fini pometeni otpad i grubu nečistoću. Valjak s metlom automatski se prilagođava neravninama na podu, a inovativni sustav metenja smanjuje trošenje na minimum. Glavni valjak s metlom može se u trenutku zamijeniti bez alata. U slučaju transporta spremnik s pometenim otpadom se automatski zatvara. Dva horizontalno ugrađena filtra s ravnim naborima osiguravaju čist zrak čak i u uvjetima s puno prašine. Čišćenje filtra izvodi se pritiskom na gumb putem maksimalno učinkovitog dualnog strugača. Filtar je optimalno dostupan te se mijenja jednostavno i bez alata. A također je motor dobro pristupačan. Zahvaljujući EASY-Operation-konceptu osnovnim funkcijama se praktično rukuje putem okretnog gumba. Ciklonski filtar čisti zrak čisti zrak još prije nego dospije u filtar motora i znatno povećava trajnost.

Značajke i prednosti
Filtar s ravnim naborima površine 7 m². Učinkovito čišćenje putem dualnog strugača. Za metenje bez prašine.
Svi elementi rukovanja pregledno su raspoređeni i jednostavno dostupni. Svi prikazi u vidnom polju. Opcija: Kabine s grijanjem ili klimatizacijom.
Najjednostavnija tehnika s pouzdanim komponentama: potpuno hidraulički pogon, elektrika umjesto elektronike. Jednostavan pristup prostoru s motorom za brzo i jednostavno održavanje. Zamjena glavnog valjka za metenje i filtra s ravnim naborima bez uporabe alata.
Dieselski pogon
  • Dugi intervali rada.
  • Jaka motorizacija
Vozno postolje s četiri kotača kao opcija
  • Poboljšava trakciju na prljavim površinama i neprohodnom terenu.
  • Povećava komfor i sigurnost vožnje.
  • Čuva osjetljive podove zbog manjeg pritiskanja površine.
Hidrauličko visoko pražnjenje
  • Jednostavno i sigurno pražnjenje pometenog otpada
  • Pražnjenje na visini do 1,52 m
Princip lopatice
  • Dobro usisavanje sitnog i grubog otpada
  • Minimalno podizanje prašine.
Opsežna ponuda pribora i nadogradnih kompleta
  • Praktična prilagodba individualnim potrebama čišćenja
  • Uvjerljiva oprema (npr. komforna kabina, klima-uređaj, grijanje)
  • Po želji s drugom i trećom bočnom metlom
Potpuno hidraulički vozni pogon kao i pogon glavnog valjka za metenje i bočne metle
  • Minimalno održavanje
  • Nema trošenja
  • Posebno dugovječan
Ciklonski predfiltar
  • Povećana trajnost motornog filtra
  • Produljeni intervali održavanja
Specifikacije

Tehnički podaci

Vrsta pogona Diesel
Vučni pogon 4-taktni motor
Proizvođač motora Yanmar
Pogon – snaga (kW) 18,6
Maks. površinski učinak (m²/h) 18000
Radna širina (mm) 1200
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1500
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1800
Spremnik za otpad (l) 500
Sposobnost uspinjanja (%) 18
Radna brzina (km/h) 12
Površina filtra (m²) 7
Težina (s priborom) (kg) 1440
Težina, spremno za rad (kg) 1440
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2442 x 1570 x 1640

Opseg isporuke

  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Podesivi glavni valjak za čišćenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Princip lopatice
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
Područja primjene
  • Za industriju (ljevaonice, tvornice cementa), logistiku i skladišta, parkirališta i natkrivena parkirališta, graditeljstvo i (zračne) luke.
Pribor
