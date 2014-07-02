Stroj za metenje i usisavanje KM 100/100 R G
Komforan i moderan stroj za metenje sa sjedalom, za profesionalnu primjenu u vanjskom i unutarnjem području za površine od 8.000 – 10.400 qm/h
TEHNIČKI OPIS: Pogon: - Honda motor 6,7 kW - 1 papučica za vožnju naprijed i unatrag - mali krug okretanja (3350 mm) - automatska parkirna kočnica s tehnikom podtlaka - automatsko isključenje motora kod napuštanja sjedala. Sustav metenja/usisavanja: Uređaj radi na principu prebacivanja, t.j. pometeni otpad se preko valjka za metenje transportira pozadi u spremnik za otpad. Valjak za metenje je oscilirajuće ovješen te se automatski prilagođava neravninama tla. I filtar i glavni valjka za metenje mogu se zamijeniti bez alata. Ugrađeni zaklopac za grubu nečistoću omogućuje sakupljanje grube nečistoće, kao što su limenke za pića, iverje, šljunak ili mokro lišće. Bočna metla i valjka za metenje imaju hidraulički pogon. Kao opcija može se isporučiti druga bočna metla. Spremnici za nečistoću: Oba spremnika zapremine po 50 litara mogu se bočno izvaditi. Rukovanje: Pomoću prekidača možete automatski podizati i spuštati glavni valjak za metenje i bočnu metlu. Vožnja prema naprijed i unatrag regulira se putem jedne jedine vozne papučice.
Značajke i prednosti
OdbojnikZa zaštitu stroja za metenje kao i okruženja koje se čisti.
Velika površina filtra s automatskim čišćenjemNakon svakog isključenja stroja filtar se automatski čisti – za metenje uz vrlo malo prašine i duge intervale rada. Čišćenje filtra također je moguće manualno aktivirati. Zamjena filtra bez alata.
Jednostavno održavanjeZamjena filtra i valjka za metenje bez uporabe alata, za fleksibilno održavanje neovisno o lokaciji.
Koncept rukovanja EASY-Operation
- Komforno metenje zahvaljujući logičnom i razumljivom rasporedu svih elemenata za rukovanje u polju dohvata i pogleda.
- Jedinstveni simboli za sve Kärcher strojeve za metenje.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|4-taktni motor
|Pogon – snaga (kW)
|6,7
|Vrsta pogona
|Benzin
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|8000
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|10400
|Radna širina (mm)
|700
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1000
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1300
|Spremnik za otpad (l)
|100
|Sposobnost uspinjanja (%)
|18
|Radna brzina (km/h)
|8
|Površina filtra (m²)
|6
|Težina (s priborom) (kg)
|340
|Težina, spremno za rad (kg)
|300
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Opseg isporuke
- Okrugli filtar od poliestera
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Vanjska primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
Videos
Područja primjene
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Savršeni za izvođače građevinskih radove te za korištenje u maloprodaji ili javnim ustanovama.
- Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
- Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta