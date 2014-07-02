TEHNIČKI OPIS: Pogon: - Honda motor 6,7 kW - 1 papučica za vožnju naprijed i unatrag - mali krug okretanja (3350 mm) - automatska parkirna kočnica s tehnikom podtlaka - automatsko isključenje motora kod napuštanja sjedala. Sustav metenja/usisavanja: Uređaj radi na principu prebacivanja, t.j. pometeni otpad se preko valjka za metenje transportira pozadi u spremnik za otpad. Valjak za metenje je oscilirajuće ovješen te se automatski prilagođava neravninama tla. I filtar i glavni valjka za metenje mogu se zamijeniti bez alata. Ugrađeni zaklopac za grubu nečistoću omogućuje sakupljanje grube nečistoće, kao što su limenke za pića, iverje, šljunak ili mokro lišće. Bočna metla i valjka za metenje imaju hidraulički pogon. Kao opcija može se isporučiti druga bočna metla. Spremnici za nečistoću: Oba spremnika zapremine po 50 litara mogu se bočno izvaditi. Rukovanje: Pomoću prekidača možete automatski podizati i spuštati glavni valjak za metenje i bočnu metlu. Vožnja prema naprijed i unatrag regulira se putem jedne jedine vozne papučice.