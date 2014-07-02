Stroj za metenje i usisavanje KM 100/100 R G

Komforan i moderan stroj za metenje sa sjedalom, za profesionalnu primjenu u vanjskom i unutarnjem području za površine od 8.000 – 10.400 qm/h

TEHNIČKI OPIS: Pogon: - Honda motor 6,7 kW - 1 papučica za vožnju naprijed i unatrag - mali krug okretanja (3350 mm) - automatska parkirna kočnica s tehnikom podtlaka - automatsko isključenje motora kod napuštanja sjedala. Sustav metenja/usisavanja: Uređaj radi na principu prebacivanja, t.j. pometeni otpad se preko valjka za metenje transportira pozadi u spremnik za otpad. Valjak za metenje je oscilirajuće ovješen te se automatski prilagođava neravninama tla. I filtar i glavni valjka za metenje mogu se zamijeniti bez alata. Ugrađeni zaklopac za grubu nečistoću omogućuje sakupljanje grube nečistoće, kao što su limenke za pića, iverje, šljunak ili mokro lišće. Bočna metla i valjka za metenje imaju hidraulički pogon. Kao opcija može se isporučiti druga bočna metla. Spremnici za nečistoću: Oba spremnika zapremine po 50 litara mogu se bočno izvaditi. Rukovanje: Pomoću prekidača možete automatski podizati i spuštati glavni valjak za metenje i bočnu metlu. Vožnja prema naprijed i unatrag regulira se putem jedne jedine vozne papučice.

Značajke i prednosti
Odbojnik
Za zaštitu stroja za metenje kao i okruženja koje se čisti.
Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Nakon svakog isključenja stroja filtar se automatski čisti – za metenje uz vrlo malo prašine i duge intervale rada. Čišćenje filtra također je moguće manualno aktivirati. Zamjena filtra bez alata.
Jednostavno održavanje
Zamjena filtra i valjka za metenje bez uporabe alata, za fleksibilno održavanje neovisno o lokaciji.
Koncept rukovanja EASY-Operation
  • Komforno metenje zahvaljujući logičnom i razumljivom rasporedu svih elemenata za rukovanje u polju dohvata i pogleda.
  • Jedinstveni simboli za sve Kärcher strojeve za metenje.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon 4-taktni motor
Pogon – snaga (kW) 6,7
Vrsta pogona Benzin
Maks. površinski učinak (m²/h) 8000
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 10400
Radna širina (mm) 700
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1000
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1300
Spremnik za otpad (l) 100
Sposobnost uspinjanja (%) 18
Radna brzina (km/h) 8
Površina filtra (m²) 6
Težina (s priborom) (kg) 340
Težina, spremno za rad (kg) 300
Dimenzije (d × š × v) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Opseg isporuke

  • Okrugli filtar od poliestera
  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Vanjska primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
Područja primjene
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
  • Savršeni za izvođače građevinskih radove te za korištenje u maloprodaji ili javnim ustanovama.
  • Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
  • Prikladni i za čišćenje proizvodnih pogona i skladišta
Pribor
