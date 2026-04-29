Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp

Praktični, visokoproduktivni usisivač KM 100/120 R Bp s pogonom na baterije s hidrauličkim pražnjenjem visokog spremnika i radom bez emisija – savršen za prašnjave interijere.

Opremljen plutajućom valjkastom četkom za izvrsne rezultate metenja, naš usisivač KM 100/120 R Bp s pogonom na baterije i bez emisija savršen je izbor za produžene primjene čišćenja, posebno u vrlo prašnjavim unutarnjim prostorima. Zakretna bočna četka sprječava oštećenje stroja i namještaja, a brzina bočne četke može se prilagoditi količini prašine. Isprobani okrugli filtarski sustav sa šest četvornih metara filtarske površine i automatskim čišćenjem omogućuje pometanje bez prašine u svakom trenutku, čak i kada ima puno prašine, a hidraulično visoko pražnjenje spremnika omogućuje udobno zbrinjavanje otpada. skupljaju u veliki kontejner za otpad. Svi upravljački elementi lako su dostupni i također vrlo pregledno raspoređeni, s podesivim vozačevim sjedalom koji omogućuje vrlo dobar pregled. Svi dijelovi koji zahtijevaju održavanje lako su dostupni, a filtar i valjkasta četka također se mogu promijeniti bez potrebnog alata. KM 100/120 R također može biti opremljen opcijskim zaštitnim krovom ili vakuumskim držačem prema individualnim potrebama. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke i moraju se posebno naručiti.

Značajke i prednosti
Visoka produktivnost
Izvrstan rezultat metenja zahvaljujući sustavu plutajućih valjkastih četki. Veliki kapacitet spremnika za otpad (120 l) za dugu, neprekidnu upotrebu. Robusna konstrukcija i provjerene komponente za nekoliko zastoja strojeva.
Pogodan i siguran rad
Visoka razina udobnosti u vožnji i hidraulično pražnjenje visokog spremnika do visine od 152 cm. Jednostavan rad i jasan i ergonomski raspored upravljačkih elemenata. Logično povezivanje funkcija za sprječavanje pogrešaka u radu.
Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Automatsko čišćenje filtera u intervalima od pet minuta i nakon isključivanja. Učinkovito čišćenje filtera površine 6 m² filtera udvostručuje vijek trajanja. Praktično bez prašine, kontinuirano metenje bez obzira na količinu prljavštine.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Sve važne komponente lako je provjeriti i zamijeniti bez potrebe za alatom.
  • Koncept pametnog poklopca za vrlo lak pristup svim komponentama stroja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V) 24
Vrsta pogona Električni
Maks. površinski učinak (m²/h) 6000
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 7620
Radna širina (mm) 730
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1000
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1270
Napon baterije (V) 24
Spremnik za otpad (l) 120
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtra (m²) 6
Težina (s priborom) (kg) 498
Težina uklj. ambalažu (kg) 500,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1700 x 1195 x 1370

Opseg isporuke

  • Okrugli filtar od poliestera
  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
  • Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Područja primjene
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
  • Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
  • Također idealno i za područje logistike, npr. za čišćenje skladišnih hala.
