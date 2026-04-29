Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp
Praktični, visokoproduktivni usisivač KM 100/120 R Bp s pogonom na baterije s hidrauličkim pražnjenjem visokog spremnika i radom bez emisija – savršen za prašnjave interijere.
Opremljen plutajućom valjkastom četkom za izvrsne rezultate metenja, naš usisivač KM 100/120 R Bp s pogonom na baterije i bez emisija savršen je izbor za produžene primjene čišćenja, posebno u vrlo prašnjavim unutarnjim prostorima. Zakretna bočna četka sprječava oštećenje stroja i namještaja, a brzina bočne četke može se prilagoditi količini prašine. Isprobani okrugli filtarski sustav sa šest četvornih metara filtarske površine i automatskim čišćenjem omogućuje pometanje bez prašine u svakom trenutku, čak i kada ima puno prašine, a hidraulično visoko pražnjenje spremnika omogućuje udobno zbrinjavanje otpada. skupljaju u veliki kontejner za otpad. Svi upravljački elementi lako su dostupni i također vrlo pregledno raspoređeni, s podesivim vozačevim sjedalom koji omogućuje vrlo dobar pregled. Svi dijelovi koji zahtijevaju održavanje lako su dostupni, a filtar i valjkasta četka također se mogu promijeniti bez potrebnog alata. KM 100/120 R također može biti opremljen opcijskim zaštitnim krovom ili vakuumskim držačem prema individualnim potrebama. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke i moraju se posebno naručiti.
Značajke i prednosti
Visoka produktivnostIzvrstan rezultat metenja zahvaljujući sustavu plutajućih valjkastih četki. Veliki kapacitet spremnika za otpad (120 l) za dugu, neprekidnu upotrebu. Robusna konstrukcija i provjerene komponente za nekoliko zastoja strojeva.
Pogodan i siguran radVisoka razina udobnosti u vožnji i hidraulično pražnjenje visokog spremnika do visine od 152 cm. Jednostavan rad i jasan i ergonomski raspored upravljačkih elemenata. Logično povezivanje funkcija za sprječavanje pogrešaka u radu.
Velika površina filtra s automatskim čišćenjemAutomatsko čišćenje filtera u intervalima od pet minuta i nakon isključivanja. Učinkovito čišćenje filtera površine 6 m² filtera udvostručuje vijek trajanja. Praktično bez prašine, kontinuirano metenje bez obzira na količinu prljavštine.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Sve važne komponente lako je provjeriti i zamijeniti bez potrebe za alatom.
- Koncept pametnog poklopca za vrlo lak pristup svim komponentama stroja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V)
|24
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|6000
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|7620
|Radna širina (mm)
|730
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1000
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1270
|Napon baterije (V)
|24
|Spremnik za otpad (l)
|120
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|6
|Težina (s priborom) (kg)
|498
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|500,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
Opseg isporuke
- Okrugli filtar od poliestera
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Servo upravljač
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Područja primjene
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
- Također idealno i za područje logistike, npr. za čišćenje skladišnih hala.