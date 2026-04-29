Opremljen plutajućom valjkastom četkom za izvrsne rezultate metenja, naš usisivač KM 100/120 R Bp s pogonom na baterije i bez emisija savršen je izbor za produžene primjene čišćenja, posebno u vrlo prašnjavim unutarnjim prostorima. Zakretna bočna četka sprječava oštećenje stroja i namještaja, a brzina bočne četke može se prilagoditi količini prašine. Isprobani okrugli filtarski sustav sa šest četvornih metara filtarske površine i automatskim čišćenjem omogućuje pometanje bez prašine u svakom trenutku, čak i kada ima puno prašine, a hidraulično visoko pražnjenje spremnika omogućuje udobno zbrinjavanje otpada. skupljaju u veliki kontejner za otpad. Svi upravljački elementi lako su dostupni i također vrlo pregledno raspoređeni, s podesivim vozačevim sjedalom koji omogućuje vrlo dobar pregled. Svi dijelovi koji zahtijevaju održavanje lako su dostupni, a filtar i valjkasta četka također se mogu promijeniti bez potrebnog alata. KM 100/120 R također može biti opremljen opcijskim zaštitnim krovom ili vakuumskim držačem prema individualnim potrebama. Baterija i punjač nisu uključeni u opseg isporuke i moraju se posebno naručiti.