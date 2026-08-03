Izuzetno robustan i praktičan, s nultom emisijom: naš KM 100/120 R Bp čistač za vožnju. Opremljen snažnom baterijom od 240 Ah i pripadajućim ugrađenim punjačem za do četiri sata neprekidne upotrebe – čak i posebno u posebno prašnjavim unutarnjim prostorima. Kako bi se spriječilo bilo kakvo oštećenje namještaja ili samog stroja, čistač ima zakretnu bočnu četku, čija se brzina može prilagoditi u bilo kojem trenutku kako bi odgovarala količini prašine koju treba pomesti. Plutajuća četka s valjkom osigurava izvrsne rezultate čišćenja, provjereni okrugli sustav filtara sa šest četvornih metara površine filtra i automatskim čišćenjem omogućuje metenje bez prašine u svakom trenutku, veliki spremnik za otpad omogućuje dugotrajno čišćenje, a hidraulički visoko pražnjenje spremnika savršeno je za praktično odlaganje. Značajke jednostavne za korištenje uključuju podesivo vozačevo sjedalo, vrlo dobar pregled i upravljačke elemente koji su pregledni i lako dostupni. KM 100/120 R jednostavan za održavanje također se može naknadno opremiti opcijskim zaštitnim krovom ili vakuumskim držačem kako bi odgovarao individualnim potrebama.