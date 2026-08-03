Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack

Bez emisija, idealno za prašnjave interijere: KM 100/120 R Bp Pack čistač za vožnju sa snažnim akumulatorom od 240 Ah, odgovarajućim ugrađenim punjačem i hidrauličnim visokim pražnjenjem spremnika.

Izuzetno robustan i praktičan, s nultom emisijom: naš KM 100/120 R Bp čistač za vožnju. Opremljen snažnom baterijom od 240 Ah i pripadajućim ugrađenim punjačem za do četiri sata neprekidne upotrebe – čak i posebno u posebno prašnjavim unutarnjim prostorima. Kako bi se spriječilo bilo kakvo oštećenje namještaja ili samog stroja, čistač ima zakretnu bočnu četku, čija se brzina može prilagoditi u bilo kojem trenutku kako bi odgovarala količini prašine koju treba pomesti. Plutajuća četka s valjkom osigurava izvrsne rezultate čišćenja, provjereni okrugli sustav filtara sa šest četvornih metara površine filtra i automatskim čišćenjem omogućuje metenje bez prašine u svakom trenutku, veliki spremnik za otpad omogućuje dugotrajno čišćenje, a hidraulički visoko pražnjenje spremnika savršeno je za praktično odlaganje. Značajke jednostavne za korištenje uključuju podesivo vozačevo sjedalo, vrlo dobar pregled i upravljačke elemente koji su pregledni i lako dostupni. KM 100/120 R jednostavan za održavanje također se može naknadno opremiti opcijskim zaštitnim krovom ili vakuumskim držačem kako bi odgovarao individualnim potrebama.

Značajke i prednosti
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack: Visoka produktivnost
Visoka produktivnost
Izvrstan rezultat metenja zahvaljujući sustavu plutajućih valjkastih četki. Veliki kapacitet spremnika za otpad (120 l) za dugu, neprekidnu upotrebu. Robusna konstrukcija i provjerene komponente za nekoliko zastoja strojeva.
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack: Pogodan i siguran rad
Pogodan i siguran rad
Visoka razina udobnosti u vožnji i hidraulično pražnjenje visokog spremnika do visine od 152 cm. Jednostavan rad i jasan i ergonomski raspored upravljačkih elemenata. Logično povezivanje funkcija za sprječavanje pogrešaka u radu.
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack: Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Velika površina filtra s automatskim čišćenjem
Automatsko čišćenje filtera u intervalima od pet minuta i nakon isključivanja. Učinkovito čišćenje filtera površine 6 m² filtera udvostručuje vijek trajanja. Praktično bez prašine, kontinuirano metenje bez obzira na količinu prljavštine.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
  • Sve važne komponente lako je provjeriti i zamijeniti bez potrebe za alatom.
  • Koncept pametnog poklopca za vrlo lak pristup svim komponentama stroja.
Specifikacije

Tehnički podaci

Vučni pogon DC motor
Pogon – snaga (V) 24
Vrsta pogona Električni
Maks. površinski učinak (m²/h) 6000
Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h) 7620
Radna širina (mm) 730
Radna širina s 1 bočnom metlom (mm) 1000
Radna širina s 2 bočne četke (mm) 1270
Kapacitet baterije (Ah) 240
Napon baterije (V) 24
Vrijeme trajanja baterije (h) 3,5
Spremnik za otpad (l) 120
Sposobnost uspinjanja (%) 12
Radna brzina (km/h) 6
Površina filtra (m²) 6
Težina (s priborom) (kg) 748
Težina uklj. ambalažu (kg) 750,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Opseg isporuke

  • Okrugli filtar od poliestera
  • Kotači sa zračnicama

Oprema

  • Ručno čišćenje filtera
  • Automatsko čišćenje filtera
  • Oscilirajući glavni valjak za metenje
  • Servo upravljač
  • Regulacija volumena usisavanja
  • Poklopac za grubu nečistoću
  • Princip čišćenja iznad glave
  • Vožnja prema naprijed
  • Vožnja unatrag
  • Usisavanje
  • Hidr. visoko pražnjenje
  • Vanjska primjena
  • Unutarnja primjena
  • Brojač proteklog vremena
  • Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
  • Bočna metla, s automatskim istitravanjem
  • Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack
Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack
Videos
Područja primjene
  • Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
  • Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
  • Također idealno i za područje logistike, npr. za čišćenje skladišnih hala.
Pribor
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Opći uvjeti poslovanja servis
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI I PONUDE:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

MARKETINŠKI UPITI:
marketing-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH