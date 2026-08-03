Stroj za metenje i usisavanje KM 100/120 R Bp Pack
Bez emisija, idealno za prašnjave interijere: KM 100/120 R Bp Pack čistač za vožnju sa snažnim akumulatorom od 240 Ah, odgovarajućim ugrađenim punjačem i hidrauličnim visokim pražnjenjem spremnika.
Izuzetno robustan i praktičan, s nultom emisijom: naš KM 100/120 R Bp čistač za vožnju. Opremljen snažnom baterijom od 240 Ah i pripadajućim ugrađenim punjačem za do četiri sata neprekidne upotrebe – čak i posebno u posebno prašnjavim unutarnjim prostorima. Kako bi se spriječilo bilo kakvo oštećenje namještaja ili samog stroja, čistač ima zakretnu bočnu četku, čija se brzina može prilagoditi u bilo kojem trenutku kako bi odgovarala količini prašine koju treba pomesti. Plutajuća četka s valjkom osigurava izvrsne rezultate čišćenja, provjereni okrugli sustav filtara sa šest četvornih metara površine filtra i automatskim čišćenjem omogućuje metenje bez prašine u svakom trenutku, veliki spremnik za otpad omogućuje dugotrajno čišćenje, a hidraulički visoko pražnjenje spremnika savršeno je za praktično odlaganje. Značajke jednostavne za korištenje uključuju podesivo vozačevo sjedalo, vrlo dobar pregled i upravljačke elemente koji su pregledni i lako dostupni. KM 100/120 R jednostavan za održavanje također se može naknadno opremiti opcijskim zaštitnim krovom ili vakuumskim držačem kako bi odgovarao individualnim potrebama.
Značajke i prednosti
Visoka produktivnostIzvrstan rezultat metenja zahvaljujući sustavu plutajućih valjkastih četki. Veliki kapacitet spremnika za otpad (120 l) za dugu, neprekidnu upotrebu. Robusna konstrukcija i provjerene komponente za nekoliko zastoja strojeva.
Pogodan i siguran radVisoka razina udobnosti u vožnji i hidraulično pražnjenje visokog spremnika do visine od 152 cm. Jednostavan rad i jasan i ergonomski raspored upravljačkih elemenata. Logično povezivanje funkcija za sprječavanje pogrešaka u radu.
Velika površina filtra s automatskim čišćenjemAutomatsko čišćenje filtera u intervalima od pet minuta i nakon isključivanja. Učinkovito čišćenje filtera površine 6 m² filtera udvostručuje vijek trajanja. Praktično bez prašine, kontinuirano metenje bez obzira na količinu prljavštine.
Jednostavno održavanje i vrlo lako servisiranje
- Sve važne komponente lako je provjeriti i zamijeniti bez potrebe za alatom.
- Koncept pametnog poklopca za vrlo lak pristup svim komponentama stroja.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Vučni pogon
|DC motor
|Pogon – snaga (V)
|24
|Vrsta pogona
|Električni
|Maks. površinski učinak (m²/h)
|6000
|Maks. površinski učinak s 2 bočne četke (m²/h)
|7620
|Radna širina (mm)
|730
|Radna širina s 1 bočnom metlom (mm)
|1000
|Radna širina s 2 bočne četke (mm)
|1270
|Kapacitet baterije (Ah)
|240
|Napon baterije (V)
|24
|Vrijeme trajanja baterije (h)
|3,5
|Spremnik za otpad (l)
|120
|Sposobnost uspinjanja (%)
|12
|Radna brzina (km/h)
|6
|Površina filtra (m²)
|6
|Težina (s priborom) (kg)
|748
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|750,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Opseg isporuke
- Okrugli filtar od poliestera
- Kotači sa zračnicama
Oprema
- Ručno čišćenje filtera
- Automatsko čišćenje filtera
- Oscilirajući glavni valjak za metenje
- Servo upravljač
- Regulacija volumena usisavanja
- Poklopac za grubu nečistoću
- Princip čišćenja iznad glave
- Vožnja prema naprijed
- Vožnja unatrag
- Usisavanje
- Hidr. visoko pražnjenje
- Vanjska primjena
- Unutarnja primjena
- Brojač proteklog vremena
- Funkcija metenja s mogućnošću isključenja
- Bočna metla, s automatskim istitravanjem
- Mogućnost pričvršćivanja kućne baze
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Područja primjene
- Za brže čišćenje u javnim garažama i na parkiralištima
- Također je prikladan za zanatske radionice, škole, benzinske postaje ili autokuće
- Također idealno i za područje logistike, npr. za čišćenje skladišnih hala.